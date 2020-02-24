 В Германии вновь зафиксирован профицит общественных бюджетов | Новости из Германии о Германии | DW | 25.02.2020

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Германия

В Германии вновь зафиксирован профицит общественных бюджетов

Превышение доходов над расходами в 2019 году составило 49,8 млрд евро. Профицит достигнут благодаря строительному буму, росту зарплат в Германии и увеличению налоговых поступлений.

Банкноты в 200 евро

В 2019 году в Германии снова зафиксирован профицит общественных бюджетов. По итогам года этот показатель составил 49,8 млрд евро, сообщает Федеральное статистическое ведомство в Висбадене во вторник, 25 февраля. По его данным, доходы превысили расходы восьмой раз подряд.

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Профицит отмечен в бюджетах всех уровней - федеральном, земельных, коммунальных, а также в кассах обязательного социального страхования. В целом этот показатель составляет 1,4 процента внутреннего валового продукта.

Профицита удалось достичь в том числе благодаря буму в строительном секторе, а также увеличению налоговых поступлений, чему способствовали благоприятная ситуация на рынке труда и растущие зарплаты. При этом экономика ФРГ в 2019-м выросла лишь на 0,6 процента. Это обусловлено торговыми конфликтами и ослаблением мировой экономики.

В Германии профицит общественных бюджетов растет уже несколько лет подряд. Так, в 2015 году он составил 19,4 млрд евро, в 2016-м - 23,7 млрд евро, в 2017-м - 36,6 млрд евро, а годом позднее достиг рекордного значения в 62,4 млрд евро.

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