В Германии бюджетники требуют повышения зарплат

В Германии началась новая волна забастовок бюджетников. В понедельник, 25 февраля, демонстрации проходят, в частности, в Гамбурге, Йене, на севере и юге федеральной земли Баден-Вюртемберг и в Шлезвиге-Гольштейне. В земле Северный-Рейн-Вестфалия к забастовке присоединились сотрудники больниц в Ахене, Бонне, Дюссельдорфе, Эссене и Кельне, рассказал информагентству dpa представитель профсоюза Verdi.

В организованных различными профсоюзами предупредительных забастовках могут участвовать все госслужащие, кроме чиновников, составляющих около трети всех бюджетников. В связи с демонстрациями закрыты многие детские сады, отменены некоторые занятия в школах и университетах. В последующие дни к акциям планируют присоединиться госслужащие в Дюссельдорфе, Нюрнберге, Саарбрюккене (26 февраля), а также Бремене, Нижней Саксонии, Эрфурте и Шверине (27 февраля).

Забастовки приурочены к третьему раунду переговоров между Объединением госслужащих Германии (DBB) и земельными правительствами, который пройдет 28 февраля и 1 марта в Потсдаме. DBB требует, в частности, повысить зарплаты бюджетникам на 6 процентов или минимум на 200 евро и на 100 евро - выплаты практикантам и тем, кто проходит профобучение в госорганах, а также повысить доплату за работу по субботам сотрудникам больниц до 20 процентов. По данным Объединения, результат переговоров затронет в общей сложности 3,5 госслужащих.

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