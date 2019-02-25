 В Германии бюджетники требуют повышения зарплат | Новости из Германии о Германии | DW | 25.02.2019

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Германия

В Германии бюджетники требуют повышения зарплат

В связи с предупредительными забастовками в ряде немецких городов закрыты детские сады, отменены некоторые занятия в школах и университетах. Госслужащие требуют повысить зарплаты на 6 процентов.

Демонстрация госслужащих в Гамбурге, 25 февраля 2019 года

Демонстрация госслужащих в Гамбурге, 25 февраля 2019 года

В Германии началась новая волна забастовок бюджетников. В понедельник, 25 февраля, демонстрации проходят, в частности, в Гамбурге, Йене, на севере и юге федеральной земли Баден-Вюртемберг и в Шлезвиге-Гольштейне. В земле Северный-Рейн-Вестфалия к забастовке присоединились сотрудники больниц в Ахене, Бонне, Дюссельдорфе, Эссене и Кельне, рассказал информагентству dpa представитель профсоюза Verdi.

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В организованных различными профсоюзами предупредительных забастовках могут участвовать все госслужащие, кроме чиновников, составляющих около трети всех бюджетников. В связи с демонстрациями закрыты многие детские сады, отменены некоторые занятия в школах и университетах. В последующие дни к акциям планируют присоединиться госслужащие в Дюссельдорфе, Нюрнберге, Саарбрюккене (26 февраля), а также Бремене, Нижней Саксонии, Эрфурте и Шверине (27 февраля).

Забастовки приурочены к третьему раунду переговоров между Объединением госслужащих Германии (DBB) и земельными правительствами, который пройдет 28 февраля и 1 марта в Потсдаме. DBB требует, в частности, повысить зарплаты бюджетникам на 6 процентов или минимум на 200 евро и на 100 евро - выплаты практикантам и тем, кто проходит профобучение в госорганах, а также повысить доплату за работу по субботам сотрудникам больниц до 20 процентов. По данным Объединения, результат переговоров затронет в общей сложности 3,5 госслужащих.

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    Автор: Татьяна Вайнман


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