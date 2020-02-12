 В Германии арестован бизнесмен за нарушение санкций против РФ | Новости из Германии о Германии | DW | 13.02.2020

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Германия

В Германии арестован бизнесмен за нарушение санкций против РФ

Владелец фирмы в Аугсбурге через менявшихся подставных получателей поставлял оборудование российским военным, сообщила Федеральная прокуратура в Карлсруэ.

Федеральная прокуратура в Карлсруэ

Федеральная прокуратура в Карлсруэ

Федеральная прокуратура Германии арестовала руководителя компании в городе Аугсбурге, подозреваемого в нарушении санкционного режима в отношении России. Гражданина ФРГ Александера С. (Alexander S.) задержали 11 февраля, на следующий день был выдан ордер на его арест, сейчас подозреваемый находится в предварительном заключении, сообщило ведомство в Карлсруэ в четверг, 13 февраля. Кроме того, были проведены обыски в его квартире в Аугсбурге, а также в 12 помещениях, принадлежащих компании и гражданам, которые не проходят по делу как подозреваемые, в Баварии, Берлине и Саксонии.

Бизнесмен поставлял оборудование российским военным

По данным прокуратуры, С. вопреки запрету ЕС поставлял в Россию станочное оборудование, которое может использоваться для военных целей. Бизнесмена обвиняют в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности.

Как отмечается далее, Александер С. предположительно продавал продукцию клиентам в военной сфере, а чтобы скрыть эти действия, использовал постоянно менявшихся подставных получателей. Кроме того, предприниматель обманным путем получил экспортную лицензию, указав неверную информацию об использовании станков.

Таким образом с января 2016 года по январь 2018-го были осуществлены до семи поставок на общую сумму порядка 8 млн евро, указывается далее. Высшая обвинительная инстанция Германии также подчеркивает, что все проданное в РФ оборудование "объективно подходит для использования в военной сфере" и подпадает под санкции ЕС против России. Кроме того, ведомство полагает, что в экспортные сделки были вовлечены российские спецслужбы.

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    Автор: Ирина Филатова


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