 В Вене прошла массовая демонстрация против политики правительства | Новости из Германии о Европе | DW | 15.12.2018

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Европа

В Вене прошла массовая демонстрация против политики правительства

Около 17 тысяч человек выразили недовольство миграционной и социальной политикой австрийского правительства. По данным полиции, мероприятие прошло мирно.

Демонстрация в Вене 15 декабря 2018 года

Демонстрация в Вене 15 декабря 2018 года

В столице Австрии в субботу, 15 декабря, прошла массовая демонстрация против миграционной и социальной политики коалиционного правительства. По данным полиции, в мероприятии приняли участие около 17 тысяч человек. Акция прошла мирно, заявили в правоохранительных органах.

Контекст

Год назад в Австрии запретили носить одежду, скрывающую лицо. Но в стране почти не нашлось мусульманок в никабах, зато нарушителями этого закона иногда оказывались уличные артисты и велосипедисты. (03.10.2018)

В Европе многие политики крайне правого толка уже давно занимают высокие посты. Усиление влияния правых популистов в Австрии стало для ЕС почти заурядным событием, считает Бернд Ригерт. (19.12.2017)

Легальная миграция в Европу важна и нужна, заявил эксперт по миграционным вопросам Геральд Кнаус в интервью DW. А нелегальную надо ограничивать, не нарушая Женевскую конвенцию о беженцах. (11.12.2018)

На некоторых из собравшихся были надеты желтые жилеты, которые стали во Франции символом протеста против реформ правительства и президента страны Эмманюэля Макрона. Недовольство демонстрантов в Вене вызвали, в частности, планируемый запрет на ношение платков в детских садах и начальных школах, а также поправки в законодательство, которые позволяют работодателю устанавливать двенадцатичасовой рабочий день.

Коалиционное правительство Австрии сформировано консервативной Австрийской народной партией (АНП) и правопопулистской Австрийской партией свободы (АПС). Его политика предусматривает, среди прочего, сокращение пособий многодетным семьям. Меры нацелены на семьи мигрантов, однако затрагивают и граждан Австрии.

В 2019 году правительство страны намерено провести налоговою реформу. По мнению властей, подобный шаг ослабит финансовую нагрузку на австрийцев со средним и низким уровнем доходов.

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    Автор: Нермин Исмаил


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Беженцам, не оставляющим попыток нелегально добраться в Европу через Средиземное море, грозит не только стихия. Солдат береговой охраны Ливии обвиняют в неоказании помощи терпящим бедствие в море. (20.07.2018)  

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