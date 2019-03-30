В Венесуэле произошло масштабное отключение электричества

Жители столицы Венесуэлы Каракаса сообщают о новом масштабном отключении электричества, произошедшем в понедельник, 22 июля, в 16:41 по местному времени. Отключения затронули большую часть города, было остановлено движение метро, из-за чего центральные улицы были перекрыты пробками. По неофициальным данным, снабжение электроэнергией нарушено в 14 из 23 штатов страны. Отключения электроэнергии стали в 2019 году рутинными для жителей Венесуэлы.

Глава Венесуэлы Никлас Мадуро обвинил в "атаке" на энергетический комплекс страны не названных "террористов", нарушивших работу гидроэлектростанции на юге, производящей большую часть потребляемого в Венесуэле электричества. Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо, напротив, обвинил в произошедшем режим Мадуро, заявив, что причиной отключений стал износ электросетей из-за нехватки инвестиций в инфраструктуру, недостаточного обслуживания и коррупции. А министр коммуникаций и информации Хорхе Родригес сообщил, что причиной могла стать "электромагнитная атака".

Кризис в Венесуэле: Хуан Гуайдо против Николаса Мадуро

Венесуэла с конца января переживает острый политический кризис. После вступления Николаса Мадуро на пост президента на второй срок в стране начались массовые протесты. 23 января председатель венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства.

Большинство стран Европейского Союза, США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. В апреле лояльное Мадуро законодательное собрание Венесуэлы лишило Гуайдо депутатской неприкосновенности.

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