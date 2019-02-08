 В Венесуэле на сторону Гуайдо перешел еще один старший офицер | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.02.2019

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Мир

В Венесуэле на сторону Гуайдо перешел еще один старший офицер

Полковник Рубен Хименес объявил, что признает временным президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо. Эксперты бундестага полагают, что международное признание Гуайдо можно расценивать как вмешательство во внутренние дела страны.

Венесуэльские солдаты

Венесуэльские солдаты

В Венесуэле на сторону временного президента страны Хуана Гуайдо перешел еще один старший офицер. Полковник и военный врач Рубен Пас Хименес в субботу, 9 февраля, опубликовал видео, в котором сообщил, что он признает Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы.

"90 процентов вооруженных сил недовольны. Солдат используют, чтобы удерживать правительство (главы Венесуэлы. - Ред.) Мадуро у власти", - сказал Хименес. Неделю тому назад на сторону Гуайдо перешел генерал ВВС Франсиско Янес - самый высокопоставленный до сих пор представитель венесуэльской армии.

Ранее Гуайдо в интервью AFP призвал военных решить, на чьей они стороне - "на стороне конституции" или "на стороне диктатора, который становится все более изолированным". Он также призвал военных допустить в Венесуэлу американскую гуманитарную помощь. Мадуро отвергает эту помощь, опасаясь, что США могут воспользоваться гумпоставками в качестве предлога для вторжения в Венесуэлу.

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Признание Гуайдо - вмешательство во внутренние дела?

Между тем эксперты германского бундестага пришли к выводу, что международное признание Хуана Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы может быть расценено как недопустимое вмешательство во внутренние дела этой страны. Для такой точки зрения имеются серьезные основания, говорится в заключении экспертов, подготовленном по запросу фракции Левой партии.

В документе, в частности, указывается, что "имеющиеся в распоряжении средства не позволяют констатировать наличие бесспорных оснований для досрочного признания" Гуайдо. Эксперты пояснили, что, с точки зрения международного права, досрочное признание допустимо в тех случаях, когда "новая государственная власть окончательно одержала победу". Этот критерий, однако, может по-разному трактоваться в зависимости от политической точки зрения, отметили они.

Хуана Гуайдо уже признали временным президентом Венесуэлы США, Канада, Австралия, большинство стран Латинской Америки, а также Германия и многие страны Евросоюза. В то же время Россия и Китай, а также ряд других стран по-прежнему считают законным президентом Венесуэлы Николаса Мадуро.

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    Инаугурация Мадуро прошла 10 января 2019 года, а уже 22 января в Каракасе и других городах страны начались акции протеста. Спустя сутки спикер парламента страны, 35-летний оппозиционер Хуан Гуайдо, объявил себя временно исполняющим обязанности президента, подчеркнув, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от "диктатуры". В знак поддержки Гуайдо на улицы столицы вышли тысячи его сторонников.

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    3 февраля истекает срок ультиматума, выдвинутого Николасу Мадуро несколькими странами Евросоюза, включая Германию. От Мадуро потребовали в течение 8 дней объявить о проведении новых выборов, иначе страны ЕС признают Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. В интервью газете Bild Гуайдо призвал европейские страны привести ультиматум в действие.

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  • Николас Мадуро

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    "Мы живем в условиях диктатуры"

    Хуан Гуайдо требует от Евросоюза последовать примеру США и ввести санкции в отношении действующих венесуэльских властей. "Мы живем в условиях диктатуры, на которую необходимо оказать давление. Погибает все больше людей. Не вызывает также сомнений, что режим полностью коррумпирован", - заявил Гуайдо в интервью изданию Bild.

  • Протесты в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    "Не стреляйте в народ!"

    Между тем в Венесуэле продолжаются многотысячные демонстрации. Граждане возмущены позицией венесуэльской армии, которая поддерживает режим Николаса Мадуро. Хуан Гуайдо призвал армию не применять силу против восставшего народа. "Не стреляйте в народ, он борется и за ваши семьи. Это приказ, солдаты моего отечества. Хватит!" - призвал Гуайдо, выступая 30 января.

  • Протесты в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Более 40 погибших

    По данным ООН, в ходе столкновений демонстрантов с полицией и военными в Венесуэле уже погибли не менее 40 человек, при этом более половины жертв были застрелены силами, поддерживающими правительство в Каракасе. С начала протестов по всей стране задержаны свыше 850 человек, в том числе 77 несовершеннолетних.

    Автор: Александра Елкина


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В Венесуэле не утихают протесты против авторитарного лидера страны Николаса Мадуро. Уступит ли он свое место лидеру оппозиции Хуану Гуайдо? Фотогалерея DW о ситуации в стране. (31.01.2019)  

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Конфликт в Венесуэле: большинство стран ЕС признало Хуана Гуайдо временным президентом (05.02.2019)  

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