 В Венесуэле начались самые масштабные в истории страны учения | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.02.2019

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Мир

В Венесуэле начались самые масштабные в истории страны учения

Мадуро проверил боеготовность образцов военной техники, в том числе российского производства.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Глава Венесуэлы Николас Мадуро в воскресенье, 10 февраля, на базе Гуаикайпуро (штат Миранда) возглавил самые масштабные в истории страны гражданско-военные учения, получившие название "Двухсотлетие Ангостуры 2019".

Контекст

Николас Мадуро отказался проводить новые выборы. В ответ страны ЕС поочередно признают Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Карикатурист Сергей Елкин - о реакции России. (04.02.2019)

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Наряду с Мадуро за маневрами наблюдали министр обороны страны Владимир Падрино Лопес, а также командующий стратегическими операциями ВС Венесуэлы Ремиджио Себальос.

Они, в частности, проверили оперативную готовность переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла-С", разработанного российским конструкторским бюро в Коломне, а также спаренных зенитных установок ЗУ-23, производство которых было налажено еще в СССР.

Учения продлятся пять дней

В маневрах, которые продлятся до 15 февраля, принимают участие как вооруженные силы страны, так и Боливарианская национальная полиция.

"Солдаты Боливара заставят" США дорого заплатить за любую попытку "прикоснуться к священной земле венесуэльской Родины", отметил Мадуро, открывая учения.

Национальный герой Венесуэлы Симон Боливар в 1819 году созвал конгресс в Ангостуре - конституционное собрание южноамериканских патриотов, боровшихся за свободу от испанской власти.

В субботу, 9 февраля, в Венесуэле на сторону временного президента страны Хуана Гуайдо перешел еще один старший офицер. Полковник и военный врач Рубен Пас Хименес опубликовал видео, в котором сообщил, что он признает Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы.

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    Легитимность выборов под вопросом

    В мае 2018 года в Венесуэле состоялись президентские выборы. По данным ЦИК страны, на них победил действующий лидер Николас Мадуро, набрав около 70 процентов голосов. Большая часть оппозиции отказалась признавать выборы легитимными. Ряд стран Запада и Латинской Америки отозвали своих послов из Каракаса, а президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении санкций в отношении Венесуэлы.

  • Хуан Гуайдо

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    Из спикера в президенты

    Инаугурация Мадуро прошла 10 января 2019 года, а уже 22 января в Каракасе и других городах страны начались акции протеста. Спустя сутки спикер парламента страны, 35-летний оппозиционер Хуан Гуайдо, объявил себя временно исполняющим обязанности президента, подчеркнув, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от "диктатуры". В знак поддержки Гуайдо на улицы столицы вышли тысячи его сторонников.

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    Всеобщая поддержка

    Временным главой Венесуэлы Хуана Гуайдо признали США, Организация американских государств (ОАГ), многие страны Латинской Америки, Канада и Австралия. Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) также заявил, что Берлин поддерживает Национальную ассамблею Венесуэлы и призывает к проведению новых честных президентских выборов в стране.

  • Добыча нефти в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Американские санкции

    Чтобы усилить давление на Мадуро, США 28 января ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. В частности, под ограничения подпадает государственный нефтяной концерн PdVSA. Венесуэла по-прежнему сможет продавать нефть на мировом рынке, но вырученные средства перечислят на заблокированные счета, доступа к которым у властей страны не будет.

  • Мадуро - узурпатор - написано на плакате участницы протеста у посольства Венесуэлы в Мексике

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Ультиматум Николасу Мадуро

    3 февраля истекает срок ультиматума, выдвинутого Николасу Мадуро несколькими странами Евросоюза, включая Германию. От Мадуро потребовали в течение 8 дней объявить о проведении новых выборов, иначе страны ЕС признают Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. В интервью газете Bild Гуайдо призвал европейские страны привести ультиматум в действие.

  • Хуан Гуайдо

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Гуайдо запретили покидать страну

    Между тем Верховный суд Венесуэлы запретил Хуану Гуайдо выезжать из страны. В его отношении также начато расследование по подозрению в незаконном провозглашении себя президентом. "Единственным ответом режима является преследование и подавление", - прокомментировал эти решения Гуайдо. Он добавил, что не исключает своего ареста.

  • Николас Мадуро

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    "Мы живем в условиях диктатуры"

    Хуан Гуайдо требует от Евросоюза последовать примеру США и ввести санкции в отношении действующих венесуэльских властей. "Мы живем в условиях диктатуры, на которую необходимо оказать давление. Погибает все больше людей. Не вызывает также сомнений, что режим полностью коррумпирован", - заявил Гуайдо в интервью изданию Bild.

  • Протесты в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    "Не стреляйте в народ!"

    Между тем в Венесуэле продолжаются многотысячные демонстрации. Граждане возмущены позицией венесуэльской армии, которая поддерживает режим Николаса Мадуро. Хуан Гуайдо призвал армию не применять силу против восставшего народа. "Не стреляйте в народ, он борется и за ваши семьи. Это приказ, солдаты моего отечества. Хватит!" - призвал Гуайдо, выступая 30 января.

  • Протесты в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Более 40 погибших

    По данным ООН, в ходе столкновений демонстрантов с полицией и военными в Венесуэле уже погибли не менее 40 человек, при этом более половины жертв были застрелены силами, поддерживающими правительство в Каракасе. С начала протестов по всей стране задержаны свыше 850 человек, в том числе 77 несовершеннолетних.

    Автор: Александра Елкина


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Конфликт в Венесуэле: большинство стран ЕС признало Хуана Гуайдо временным президентом

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Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

В Венесуэле не утихают протесты против авторитарного лидера страны Николаса Мадуро. Уступит ли он свое место лидеру оппозиции Хуану Гуайдо? Фотогалерея DW о ситуации в стране. (31.01.2019)  

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Реанимация Мадуро. Арашукова в жертву! Гиперзвуковые ракеты для Шойгу – "Заповедник", выпуск 62,  

Загадочная запись в блокноте Джона Болтона, или Есть ли у США план по Венесуэле  

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