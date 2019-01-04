В Венгрии продолжаются протесты против "закона о рабстве"

В Будапеште несколько тысяч человек в субботу, 5 января, вышли на протест против изменений трудового законодательства, предполагающих резкое повышение сверхурочных часов работы. Они также выступили против партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" и премьер-министра страны Виктора Орбана.

Протесты в Венгрии начались сразу после принятия 12 декабря нового закона, который повышает количество допустимых сверхурочных часов работы с 250 до 400 в год. Профсоюзы называют его "законом о рабстве".

Смотрите также:

Марш антикоррупционеров на Бухарест Долой правительство! Сотни тысяч человек ежедневно участвовали в уличных протестах по всей Румынии после того, как 31 января правительство декриминализовало ряд коррупционных преступлений. Уступив давлению, 5 февраля кабинет отменил скандальный декрет. Но в тот день на демонстрации вышли около 600 тысяч человек. На площади Победы в Бухаресте люди вместе включали мобильные телефоны, требуя отставки правительства.

Марш антикоррупционеров на Бухарест Градус насилия быстро снизился На вторую ночь протестов произошли небольшие столкновения демонстрантов с полицией. В Бухаресте были задержаны около двадцати человек, участвовавших в беспорядках. По данным СМИ, пострадали четверо полицейских и двое участников демонстрации. Но затем волнения внезапно стихли. Сотням сотрудников полиции и спецслужб стало нечего делать - протестующии подчеркнуто дистанцируются от насилия.

Марш антикоррупционеров на Бухарест "Домой навсегда!" Электротехник из Бухареста Сорин Табан показывает надпись на своем самодельном плакате. Пункт первый: отмените декрет правительства. Пункт второй: идите домой. По мнению мужчины, протесты закончатся лишь тогда, когда правительство, контролируемое Социал-демократической партией (PSD), уйдет в отставку. "Старую коммунистическую элиту надо отстранить от власти навсегда!" - требует 53-летний рабочий.

Марш антикоррупционеров на Бухарест Правительство народного недоверия "Нет выхода, убежать нельзя", - написано на другом плакате. Демонстранты имеют в виду, что отставка ожидает правительство в любом случае, несмотря на отмену скандального декрета. "Откуда нам знать, что в следующем месяце они не попробуют сделать то же самое?" - спрашивает один из протестующих. "Просто мы больше не доверяем правительству. Они должны знать, что мы наблюдаем за ними!" - добавил он.

Марш антикоррупционеров на Бухарест "Мы проснулись!" Гражданское общество в Румынии словно очнулось от долгой спячки. "Мы проснулись!" - скандировали сотни тысяч румын перед зданием правительства в Бухаресте. Между тем выборы в парламент состоялись лишь в декабре 2016 года. PSD под руководством Ливиу Драгни набрала около 46 процентов голосов и пришла к власти. При этом сам Драгня имеет судимость за мошенничество в ходе предвыборной кампании.

Марш антикоррупционеров на Бухарест Покончить с коррупцией Согласно декрету правительства, в отношении коррумпированных чиновников, нанесших ущерб государству на сумму менее 44 тысяч евро, не должны были заводиться уголовные дела. Это могло коснуться и лидера социал-демократов Драгни, который как раз проходит по делу о служебном злоупотреблении (речь идет о сумме около 24 тысяч евро). Такой поворот событий вызвал у людей неприятное ощущение обмана.

Марш антикоррупционеров на Бухарест Живая цепь вокруг парламента В ходе протестов 4 февраля граждане замкнули живую цепь и вокруг здания парламента. Председателем Сената является Кэлин Попеску-Тэричану, лидер мелкой партии ALDE, образовавшей правящую коалицию с PSD. Председатель менее значимой Палаты депутатов - сам Ливиу Драгня. "Так мы показываем, что это здание принадлежит не им, а нам", - пояснил Кристиан Наду, один из участников трехкилометровой цепи.

Марш антикоррупционеров на Бухарест Цель - отставка правительства "Правительство должно уйти", - настаивает Михай Оприца, 31-летний IT-специалист. Несмотря на мороз и снег, в воскресенье, 12 февраля, на площадь Победы вновь вышли около 60 тысяч человек. Частично удовлетворить народные требования не получится. "Если они пойдут нам навстречу, мы прекратим протесты, если нет - будем продолжать дальше, причем каждый день", - уверен демонстрант.

Марш антикоррупционеров на Бухарест Протесты набирают ход "Воры, воры, вы воры!" - скандирует народ. Хотя правительству удалось преодолеть вотум недоверия в парламенте, самые многочисленные акции протеста со времен румынской революции 1989 года пока лишь набирают ход. На некоторых плакатах написано по-английски: "Мы не верим тебе" ("We don't beLIVIU"). Здесь обыгрывается имя главного социал-демократа Ливиу Драгня , которого называют еще "королем воров".

Марш антикоррупционеров на Бухарест Обещания премьер-министра В самом неудобном положении оказался Сорин Гриндяну - премьер-министр Румынии, которого многие считают лишь пешкой в руках Драгни. После удачного для кабинета голосования в парламенте он пообещал, что правительство без надлежащего всестороннего обсуждения больше не будет утверждать инициативы, "которые могут вызвать сильные эмоции в обществе". Но удастся ли успокоить людей одними обещаниями?

Марш антикоррупционеров на Бухарест Румынский Майдан Символом протеста стали огни тысяч смартфонов, подсвечивающих красные, синие и желтые полоски бумаги - гигантский румынский флаг. Правительство тянет время, рассчитывая на снижение накала протеста. Однако люди настроены серьезно и продолжают выходить на румынский Майдан, требуя продолжения борьбы с коррупцией и демократических реформ. Борьба за правовое государство переходит в следующую фазу. Автор: Диего Куполо, Александр Дельфинов

