 В Великобритании легализована медицинская марихуана | Новости из Германии о Европе | DW | 01.11.2018

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Европа

В Великобритании легализована медицинская марихуана

Приобрести марихуану в Британии можно только по рецепту врача. Медики смогут выписывать медицинскую марихуану лишь в тех случаях, когда другие лекарства неэффективны.

Парник для выращивания конопли

В Великобритании с 1 ноября разрешена покупка и употребление марихуаны в медицинских целях в Англии, Шотландии и Уэльсе. Приобрести марихуану можно исключительно по рецепту. Врачи смогут выписывать такие рецепты лишь в строго определенных случаях, когда другие лекарства неэффективны.

Контекст

Уполномоченная правительства ФРГ по наркотикам Марлене Мортлер выступила против легализации марихуаны в Германии, а главную проблему видит в легальных наркотиках, в частности, в табаке. (18.10.2018)

Бундестаг принял законопроект о легализации каннабиса. Что это означает на практике? (19.01.2017)

В Британии будут предложены бесплатные интернет-курсы, чтобы объяснить врачам, в каких случаях допустимо выписывать медицинскую марихуану. Королевская коллегия медиков не рекомендует прописывать препараты на базе каннабиса для обезболивания.

В двух странах - в Канаде и Уругвае - уже разрешено употребление марихуану и в медицинских, и в рекреационных целях. Медицинская марихуана также легальна почти в 30 американских штатах, в 10 штатах допустимо применение марихуаны в рекреационных целях.

По данным ООН, Великобритания является крупнейшим в мире производителем каннабиса для медицинских и научных целей. Компания GW Pharmaceuticals Plc, базирующаяся в Кембридже, ежегодно выращивает около 20 тонн конопли в парниках площадью с футбольное поле.

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    Автор: Эстер Фельден, Владимир Дорохов


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