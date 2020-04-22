В "Ведомостях" запретили публиковать опросы "Левада-центра"

Исполняющий обязанности главного редактора "Ведомостей" Андрей Шмаров запретил тексты на основе данных опросов "Левада-центра". Об этом гендиректор центра Лев Гудков рассказал изданию "Открытые медиа" в среду, 22 апреля. По его словам, сотрудник "Левада-центра" Алексей Левинсон, который много лет вел колонку в "Ведомостях", позвонил и сказал, что "ему больше нельзя писать о нас".

"Я так понимаю, что это новый главред наводит порядок, - пояснил Гудков. - Для меня это не удивительно. Кремлевская администрация всегда была к нам настроена враждебно и к нашим исследованиям".

Запрет "плохо писать" про обнуление сроков Путина

Ранее о запрете написала в своем Telegram-канале редактор отдела медиа "Ведомостей" Ксения Болецкая, пояснив, что и.о. главреда утверждает, что публикации с опросами центра "не хочет видеть" администрация президента. По ее словам, запрет был наложен в устной форме, при этом Шмаров "пытался раньше уговорить" журналистов "не использовать "Леваду". Он также запретил "плохо писать" про поправку в конституцию об обнулении президентских сроков, а за неисполнение запретов грозит увольнение, рассказала Болецкая.

Два источника в "Ведомостях" рассказали "Медузе", что Шмаров вообще запретил любое упоминание "Левада-центра" в материалах. По их словам, и.о. главреда также получил в администрации президента распоряжение не писать критические материалы на тему обнуления сроков Владимира Путина.

Шмаров дал комментарий "Медузе"

Сам Шмаров в ответ на просьбу о комментарии заявил "Медузе", что та "не входит в круг изданий, с которыми я готов сотрудничать". "Поймите меня как хотите, мне безразлично, как вы меня поймете", - продолжил он.

В конце марта 2020 года стало известно о продаже "Ведомостей" главе издательского дома "Версия" Константину Зятькову и управляющему директору группы компаний Arbat Capital Алексею Голубовичу. Пост и.о. главреда "Ведомостей" занял Шмаров, редакция выступила против его назначения. Позднее новый и. о. главреда удалил с сайта издания колонку с критикой в адрес главы "Роснефти" Игоря Сечина и переписал заголовок на противоположный по смыслу в заметке о продаже венесуэльских активов "Роснефти".

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