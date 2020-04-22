В "Ведомостях" запретили публиковать опросы "Левада-центра"

Исполняющий обязанности главного редактора "Ведомостей" Андрей Шмаров запретил тексты на основе данных опросов "Левада-центра". Об этом гендиректор центра Лев Гудков рассказал изданию "Открытые медиа" в среду, 22 апреля. По его словам, сотрудник "Левада-центра" Алексей Левинсон, который много лет вел колонку в "Ведомостях", позвонил и сказал, что "ему больше нельзя писать о нас".
"Я так понимаю, что это новый главред наводит порядок, - пояснил Гудков. - Для меня это не удивительно. Кремлевская администрация всегда была к нам настроена враждебно и к нашим исследованиям".
Запрет "плохо писать" про обнуление сроков Путина
Ранее о запрете написала в своем Telegram-канале редактор отдела медиа "Ведомостей" Ксения Болецкая, пояснив, что и.о. главреда утверждает, что публикации с опросами центра "не хочет видеть" администрация президента. По ее словам, запрет был наложен в устной форме, при этом Шмаров "пытался раньше уговорить" журналистов "не использовать "Леваду". Он также запретил "плохо писать" про поправку в конституцию об обнулении президентских сроков, а за неисполнение запретов грозит увольнение, рассказала Болецкая.
Два источника в "Ведомостях" рассказали "Медузе", что Шмаров вообще запретил любое упоминание "Левада-центра" в материалах. По их словам, и.о. главреда также получил в администрации президента распоряжение не писать критические материалы на тему обнуления сроков Владимира Путина.
Шмаров дал комментарий "Медузе"
Сам Шмаров в ответ на просьбу о комментарии заявил "Медузе", что та "не входит в круг изданий, с которыми я готов сотрудничать". "Поймите меня как хотите, мне безразлично, как вы меня поймете", - продолжил он.
В конце марта 2020 года стало известно о продаже "Ведомостей" главе издательского дома "Версия" Константину Зятькову и управляющему директору группы компаний Arbat Capital Алексею Голубовичу. Пост и.о. главреда "Ведомостей" занял Шмаров, редакция выступила против его назначения. Позднее новый и. о. главреда удалил с сайта издания колонку с критикой в адрес главы "Роснефти" Игоря Сечина и переписал заголовок на противоположный по смыслу в заметке о продаже венесуэльских активов "Роснефти".
Смотрите также:
-
Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции
Кого-то в отставку, кого-то посадить
Эта растяжка не сразу появилась во главе первой колонны. Вначале перед участниками, среди которых шли экс-премьер Михаил Касьянов, журналисты Владимир Кара-Мурза и Александр Рыклин и другие, было написано "Заказчик убийства должен сидеть".
-
Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции
Реальный убийца не найден
В ходе митинга особо подчеркивалось, что реальный убийца Бориса Немцова, памяти которого и было посвящено шествие, спустя 5 лет после убийства не найден. Толпа скандировала "Немцов - герой России" и "Герои не умирают".
-
Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции
Борис, ты был прав!
Некоторые участники шествия пришли задолго до его начала и предпочли идти перед главной колонной. Некоторые, особенно креативные, - даже задом наперед.
-
Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции
Позорное дело "Сети"
Несправедливость жестких приговоров по делу "Сети" заставила многих выйти на шествие и напомнить о том, что следствие применяло к осужденным пытки.
-
Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции
О порочной бесконечности
Угроза долгосрочной узурпации власти нынешним президентом РФ Владимиром Путиным в связи с планирующимися изменениями Конституции стала одной из главных тем акции и отразилась в том числе на плакатах.
-
Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции
Свободу Константину Котову!
Имя и фото Костантина Котова стало одним из наиболее часто встречающихся на плакатах с изображением политзаключенных. Минувшей осенью он был приговорен к четырем годам колонии за нарушение закона о митингах.
-
Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции
В ожидании "Лебединого озера"
Грядущие изменения в конституцию были восприняты либерально настроенными гражданами как покушение на их неотъемлемые права. В связи с этим некоторые решили в шутку поностальгировать о 1991 годе, когда во время путча по ТВ транслировался балет "Лебединое озеро".
-
Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции
Цветы от Германии на месте убийства
В годовщину убийства Бориса Немцова посольство ФРГ возложило букет гвоздик на Большом Москворецком мосту, где пять лет назад погиб политик.
-
Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции
Наше имя - Борис Немцов
В шествии и в митинге у Соловецкого камня в Петербурге, по оценкам участников, приняло участие от 2 до 4 тысяч человек. Выступления ораторов, которые, в частности, призывали оппозицию объединиться и агитировали голосовать против поправок в конституцию, прерывались лозунгами "Нет убийствам", "Заказчиков к ответу", "Наше имя - Борис Немцов", "Кадыров - позор России", "Свободу политзаключенным".
-
Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции
Пули в каждого из нас
Несмотря на предупреждения полицейских о том, что во время шествия нельзя использовать средства наглядной агитации и скандировать лозунги, некоторые участники акции держали в руках плакаты.
-
Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции
Шесть задержаний в Питере
Перед началом акции на Троицкой площади в Северной столице сотрудники полиции задержали четырех активистов из движения "Солидарность" и " Открытой России", а после - еще двоих.
-
Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции
Политические требования
На Троицкой площади также упоминали фигурантов дела "Сети". "Свободу Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову" - написано на одном из плакатов.
-
Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции
В Екатеринбурге в согласованных марше и митинге памяти Немцова и против изменений в конституции приняли участие несколько сот человек, передает корреспондент DW.
-
Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции
К акции присоединились десятки городов
Марши и митинги памяти Бориса Немцова прошли также в Поволжье (Нижний Новгород, Казань, Ярославль, Волгоград) на Урале (Екатеринбург, Челябинск), в Сибири (Новосибирск, Барнаул, Иркутск), на Кубани (Краснодар) и многих других городах, в общей сложности - около 40.
Автор: Владимир Изотов, Санкт-Петербург, Евлалия Самедова, Москва