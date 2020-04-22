 В ″Ведомостях″ запретили публиковать опросы ″Левада-центра″ | Новости из Германии о России | DW | 22.04.2020

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Россия

В "Ведомостях" запретили публиковать опросы "Левада-центра"

И.О. главреда "Ведомостей" Андрей Шмаров запретил журналистам редакции писать про опросы "Левада-центра" и критиковать обнуление президентских сроков Путина.

Вывеская Левада-центра

Исполняющий обязанности главного редактора "Ведомостей" Андрей Шмаров запретил тексты на основе данных опросов "Левада-центра". Об этом гендиректор центра Лев Гудков рассказал изданию "Открытые медиа" в среду, 22 апреля. По его словам, сотрудник "Левада-центра" Алексей Левинсон, который много лет вел колонку в "Ведомостях", позвонил и сказал, что "ему больше нельзя писать о нас".

"Я так понимаю, что это новый главред наводит порядок, - пояснил Гудков. - Для меня это не удивительно. Кремлевская администрация всегда была к нам настроена враждебно и к нашим исследованиям".

Запрет "плохо писать" про обнуление сроков Путина

Ранее о запрете написала в своем Telegram-канале редактор отдела медиа "Ведомостей" Ксения Болецкая, пояснив, что и.о. главреда утверждает, что публикации с опросами центра "не хочет видеть" администрация президента. По ее словам, запрет был наложен в устной форме, при этом Шмаров "пытался раньше уговорить" журналистов "не использовать "Леваду". Он также запретил "плохо писать" про поправку в конституцию об обнулении президентских сроков, а за неисполнение запретов грозит увольнение, рассказала Болецкая.

Два источника в "Ведомостях" рассказали "Медузе", что Шмаров вообще запретил любое упоминание "Левада-центра" в материалах. По их словам, и.о. главреда также получил в администрации президента распоряжение не писать критические материалы на тему обнуления сроков Владимира Путина.

Шмаров дал комментарий "Медузе"

Сам Шмаров в ответ на просьбу о комментарии заявил "Медузе", что та "не входит в круг изданий, с которыми я готов сотрудничать". "Поймите меня как хотите, мне безразлично, как вы меня поймете", - продолжил он.

В конце марта 2020 года стало известно о продаже "Ведомостей" главе издательского дома "Версия" Константину Зятькову и управляющему директору группы компаний Arbat Capital Алексею Голубовичу. Пост и.о. главреда "Ведомостей" занял Шмаров, редакция выступила против его назначения. Позднее новый и. о. главреда удалил с сайта издания колонку с критикой в адрес главы "Роснефти" Игоря Сечина и переписал заголовок на противоположный по смыслу в заметке о продаже венесуэльских активов "Роснефти".

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    Эта растяжка не сразу появилась во главе первой колонны. Вначале перед участниками, среди которых шли экс-премьер Михаил Касьянов, журналисты Владимир Кара-Мурза и Александр Рыклин и другие, было написано "Заказчик убийства должен сидеть".

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  • Russland Sankt-Petersburg Gedenken an Oppositionsführer Boris Nemzow (DW/Wladimir Izotow)

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    Наше имя - Борис Немцов

    В шествии и в митинге у Соловецкого камня в Петербурге, по оценкам участников, приняло участие от 2 до 4 тысяч человек. Выступления ораторов, которые, в частности, призывали оппозицию объединиться и агитировали голосовать против поправок в конституцию, прерывались лозунгами "Нет убийствам", "Заказчиков к ответу", "Наше имя - Борис Немцов", "Кадыров - позор России", "Свободу политзаключенным".

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    Несмотря на предупреждения полицейских о том, что во время шествия нельзя использовать средства наглядной агитации и скандировать лозунги, некоторые участники акции держали в руках плакаты.

  • Полиция в Петербурге

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    Шесть задержаний в Питере

    Перед началом акции на Троицкой площади в Северной столице сотрудники полиции задержали четырех активистов из движения "Солидарность" и " Открытой России", а после - еще двоих.

  • На Троицкой площади также упоминали фигурантов дела Сети.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

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    На Троицкой площади также упоминали фигурантов дела "Сети". "Свободу Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову" - написано на одном из плакатов.

  • В Екатеринбурге в согласованных марше и митинге памяти Немцова и против изменений в конституции приняли участие несколько сот человек.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    В Екатеринбурге в согласованных марше и митинге памяти Немцова и против изменений в конституции приняли участие несколько сот человек, передает корреспондент DW.

  • Шествие в Новосибирске

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    К акции присоединились десятки городов

    Марши и митинги памяти Бориса Немцова прошли также в Поволжье (Нижний Новгород, Казань, Ярославль, Волгоград) на Урале (Екатеринбург, Челябинск), в Сибири (Новосибирск, Барнаул, Иркутск), на Кубани (Краснодар) и многих других городах, в общей сложности - около 40.

    Автор: Владимир Изотов, Санкт-Петербург, Евлалия Самедова, Москва


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