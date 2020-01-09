В Вашингтоне заявляют об обстреле украинского "Боинга" иранской ракетой

После авиакатастрофы украинского самолета в Иране администрация США уверена в том, что лайнер был сбит иранской ракетой. По всей видимости, обстрел был совершен иранской ПВО по ошибке, заявили в четверг, 9 января, агентству Reuters два неназванных представителя американской администрации, сославшись на спутниковые данные.

В Вашингтоне считают, что ракеты были выпущены случайно

В свою очередь издание Newsweek со ссылкой на источники в Пентагоне, а также разведслужбах США и Ирана также сообщило о том, что украинский лайнер был сбит по ошибке иранскими зенитно-ракетными системами (ЗРС). По предположению собеседников журнала, ракеты могли быть выпущены из комплекса "Тор", сработавшего случайно. По всей вероятности, ЗРС были активны после нанесенного ранее удара по иракским военным базам, отмечается далее.

CBS News также сообщает о мнении Вашингтона о том, что самолет был сбит иранскими силами ПВО. По данным издания, США зафиксировали сигнал иранского радара и две вспышки от пуска ракет, за которыми последовала инфракрасная вспышка взрыва.

Между тем ранее в тот же день агентство Reuters, ссылаясь на пять источников в разведслужбах США, Канады и Европы, сообщило, что западная разведка исключает версию о гибели украинского самолета в результате попадания в него ракеты. При этом источник в канадской разведке сказал, что самолет разбился, по всей видимости, в результате перегрева одного из двигателей.

"Кто-то мог совершить ошибку"

Тем временем президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме, заявил, что сомневается в технических неполадках, которые, якобы, стали причиной катастрофы украинского "Боинга". "Некоторые люди говорят, что это была механическая часть. Лично я не верю, это даже не вопрос", - сказал Трамп. "Кто-то мог совершить ошибку на той стороне… ", - добавил он.

Авиакатастрофа в Иране

Авиакатастрофа произошла спустя лишь несколько часов после ракетного удара Ирана по иракским военным базам, на которых размещается контингент США. Самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ), выполнявший 8 января рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился через несколько минут после вылета из аэропорта. Все 176 человек, находившиеся на борту, погибли. Среди жертв - 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев, а также шведы, афганцы и британцы.

На следующий день иранские эксперты обнародовали доклад о причинах авиакатастрофы, заявив, что авария произошла из-за технической неисправности. По их данным, непосредственно перед крушением самолет загорелся. При этом пилоты не подавали сигнала о нештатной ситуации на борту и не отправляли запроса о помощи.

В свою очередь Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины считает одной из версий гибели украинского самолета поражение российской ракетой ЗРК "Тор". Прибывшая в Иран украинская комиссия в настоящее время согласовывает с властями Ирана вопрос о выезде на место катастрофы, чтобы заняться поисками обломков российской ракеты, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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