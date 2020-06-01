 В Вашингтоне ввели комендантский час и задействовали солдат из-за протестов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.06.2020

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Мир

В Вашингтоне ввели комендантский час и задействовали солдат из-за протестов

Из-за продолжающихся протестов комендантский час введен в 40 городах США. Для подавления беспорядков в нескольких штатах задействовали 5 тысяч солдат Национальной гвардии.

Протесты в Вашингтоне

Протесты в Вашингтоне

В Вашингтоне из-за продолжающихся акций протеста введен комендантский час, который продлится с 23.00 до 06.00 по местному времени. Об этом мэр города Мюриэл Боузер объявила на странице в микроблоге Twitter в воскресенье, 31 мая. По ее приказу местных полицейских поддержат солдаты Национальной гвардии. 

Более тысячи демонстрантов прошли маршем по центру столицы США во время антирасистской акции протеста, скандируя имя убитого в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. По данным издания The Washington Post, некоторые участники пытались распылить перцовый газ из баллончика. 29 и 30 мая мирные протесты в Вашингтоне переросли в беспорядки. Некоторые демонстранты возводили баррикады, поджигали машины и разрисовывали здания граффити. По данным источников CNN и The New York Times, в разгар протестов президент США Дональд Трамп на некоторое время отправился в подземный бункер. Как сообщают журналисты, он провел там меньше часа.

Протесты в США продолжаются шестой день подряд. К вечеру 31 мая комендантский час ввели как минимум в 40 американских городах. Власти пятнадцати штатов задействовали около 5 тысяч солдат Национальной гвардии или запросили их поддержку. Смерть Джорджа Флойда, которого почти десять минут душил коленом полицейский, вызвала волну протестов не только в США, но и в других странах мира. Мирные демонстрации прошли в Германии и Великобритании.

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    Автор: Томас Гриммер, Григорий Аросев


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