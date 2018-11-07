 В Варшаве запретили марш националистов в день 100-летия независимости Польши | Новости из Германии о Европе | DW | 08.11.2018

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Европа

В Варшаве запретили марш националистов в день 100-летия независимости Польши

Градоначальница Ханна Гронкевич-Вальц выразила озабоченность способностью полиции Варшавы обеспечить безопасность шествия.

Демонстрация националистов в Варшаве год назад

Демонстрация националистов в Варшаве год назад (фото из архива)

Власти Варшавы запретили проведение марша националистов и правых радикалов в день 100-летия независимости Польши. Соответствующее заявление сделала в среду, 7 ноября, на пресс-конференции столичный мэр Ханна Гронкевич-Вальц.

Решение принято в связи с тем, что "Варшава уже достаточно страдала от агрессивного национализма", отметила она.

Кроме того, по словам градоначальницы, озабоченность выражает способность полиции обеспечить безопасность мероприятия.

Нехватка кадрового состава

Сотрудники правоохранительных органов массово берут больничные, требуя повышения заработных плат, их ежегодной индексации и улучшения пенсионного обеспечения. В этой связи кадрового состава для поддержания правопорядка не хватает.

Контекст

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В прошлом году в ходе марша в День независимости, отмечаемый 11 ноября, по инициативе "Национально-радикального лагеря" - экстремистской группировки - на улицы города вышли десятки тысяч националистов, многие их которых выкрикивали расистские лозунги и принесли с собой провокационные транспаранты.

Всего в шествии тогда приняли участие почти 60 тыс. человек.

Польша потеряла свою независимость в конце XVIII века после нескольких разделов ее территории Россией, Пруссией и Австрией. Суверенное польское государство появилось вновь на политических картах только 11 ноября 1918 года. Эта дата считается днем нового обретения польской независимости. 

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