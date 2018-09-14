 В бундестаге возмущены возможным восстановлением РУСАДА | Новости из Германии о России | DW | 16.09.2018

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Россия

В бундестаге возмущены возможным восстановлением РУСАДА

Глава комитета бундестага по делам спорта вновь выразила "сильные сомнения в намерении руководства WADA действовать исключительно в интересах чистых атлетов".

Дагмар Фрайтаг (фото из архива)

Дагмар Фрайтаг (фото из архива)

Председатель комитета бундестага по делам спорта Дагмар Фрайтаг (Dagmar Freitag) раскритиковала возможное восстановление аккредитации Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В интервью информагентству SID, опубликованном в сентябре, 16 сентября, Фрайтаг заявила, что возмущена тем, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA), "очевидно, сделало России своего рода предложение, чтобы смягчить условия" для восстановления прав РУСАДА.

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WADA идет на поводу у тех спортивных функционеров, "которые за кулисами целенаправленного готовили этот шаг", убеждена социал-демократ. "Уже не в первый раз я сильно сомневаюсь в намерении руководства WADA действовать исключительно в интересах чистых атлетов", - заявила Фрайтаг.

WADA назвало свои требования к РУСАДА

14 сентября комитет WADA по соответствию направил исполкому рекомендацию по восстановлению РУСАДА, лишенного аккредитации с ноября 2015 года из-за допингового скандала. В документе говорится, что восстановление возможно через три года. Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт подверг этот шаг жесткой критике. Национальное антидопинговое агентство Германии (NADA) назвало его "неожиданным" и "недоступным для понимания".

WADA пояснило, что для восстановления РУСАДА обязано признать доклад Ричарда Макларена о масштабном применении допинга российскими спортсменами, а также в строго определенный срок предоставить копию базы данных московской лаборатории и необработанные материалы через независимого эксперта. Ожидается, что исполком WADA рассмотрит вопрос о восстановлении РУСАДА в правах 20 сентября.

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    Автор: Владимир Дорохов


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