В бундестаге будут расследовать связи депутата АдГ с Кремлем

В правительстве Германии обратили внимание на публикации в немецкой прессе об интенсивных контактах официальных российских лиц с депутатом бундестага от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Маркусом Фронмайером (Markus Frohnmaier), но пока воздерживаются от комментариев.

В бундестаге, в свою очередь, намерены выяснить, не нарушил ли упомянутый депутат кодекс поведения немецких парламентариев, и нет ли оснований для передачи дела в прокуратуру.

Карманный депутат?

"АдГ. Путинские куклы. Как Кремль использует правую партию в своих целях". Под таким заголовком, вынесенным на обложку, немецкий еженедельник Der Spiegel рассказывает в своем последнем номере (от 6 апреля) о результатах совместного расследования, проведенного вместе с телекомпанией ZDF, британской медиакомпанией BBC и итальянской газетой La Republica. Расследование базируется на материалах, предоставленных центром "Досье" в Лондоне (Dossier Center), который финансируется Михаилом Ходорковским, но содержит и сведения, полученные от немецких спецслужб.

Обложка последнего номера журнала Der Spiegel

В центре публикации - молодой депутат от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Маркус Фронмайер, которому, как предполагают авторы расследования, в преддверии немецких парламентских выборов 2017 года Кремль решил оказать финансовую и медийную поддержку с тем, чтобы обеспечить его избрание депутатом бундестага.

Der Spiegel пишет о том, что составители секретного плана, курсировавшего в администрации российского президента, считали, что Фронмайер, который и раньше отличался пророссийскими взглядами, "станет депутатом бундестага, находящимся под абсолютным контролем".

Через своего адвоката Фронмайер сообщил, что "понятия не имеет" о кремлевских планах, не понимает, почему его называют "депутатом бундестага, находящимся под абсолютным контролем", и уверяет, что "никогда не искал финансовой или медийной поддержки в кругах российской политики, экономики или гражданского общества". В этой цитате обращает на себя внимание формулировка "никогда не искал", что означает, что поддержка, быть может, оказывалась - пусть и не по его просьбе.

Правительство Германии знает о деле Фронмайера

Официальный представитель канцлера Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) на пресс-конференции в понедельник, 8 апреля, заявил, что в правительстве "разумеется, приняли к сведению" публикации в немецкой прессе о подозрениях, возникших в отношении Фронмайера, но отказался от комментариев, поскольку речь идет о депутате бундестага, а не правительственном чиновнике.

Отвечая по вопрос корреспондента DW, не являются ли такого рода действия Кремля попыткой оказать влияние на выборы в Германии, Зайберт также не захотел делать обобщения, указав, что у бундестага есть на этот счет четкие правила. "Если есть предположения, подозрения или упреки, то они должны быть прояснены, и бундестаг это сделает", - указал он.

Депутатом займется совет старейшин бундестага

Заместитель председателя германского парламента социал-демократ Томас Опперман (Thomas Oppermann) уже заявил, что делом Фронмайера должен заняться совет старейшин бундестага. В интервью газете Bild am Sonntag Опперман отметил, что этот депутат, по всей видимости, должен был стать для Кремля "лазейкой", открывающей доступ "к институту бундестага, а не только к АдГ".

Томас Опперман

В бундестаге, однако, пока нет опыта расследования дел такого рода. Бывали случаи утаивания депутатами побочных доходов или принятия ими запрещенных парламентским кодексом подношений. Тот факт, что расходы на регулярные поездки Фронмайера в аннексированный Россией Крым на "Ялтинский международный экономический форум" ему оплачивала принимающая сторона, нельзя вменить депутату в вину, сообщили DW источники в бундестаге.

"Как правило, депутаты бундестага, если отправляются за границу по парламентским делам, пишут заявку на командировку, и все расходы им возмещают из бюджета бундестага, - пояснили корреспонденту DW. - Но если кого-то из парламентариев приглашают в качестве эксперта или докладчика, то оплатить поездку допускается и приглашающей организации".

Незначительным проступком считается также несвоевременное уведомление администрации бундестага о предстоящей поездке - будь то о служебной командировке или за чужой счет. По сведениям источников DW, однако, отделу кадров бундестага все-таки поручено проверить, когда и как Маркус Фронмайер сообщал о своих предстоящих поездках. Могут вызвать его и для опроса в совет старейшин.

Если в ходе внутрипарламентского расследования всплывет компрометирующая депутата информация, то председатель бундестага может Фронмайера оштрафовать или наложить взыскание, как это было в случае с депутатом Карин Штренц (Karin Strenz), получавшей деньги из Азербайджана, или даже передать дело в прокуратуру.

Тем временем генеральный секретарь одной из правящих в Германии партий - Христианско-демократического Союза - Пауль Цимиак (Paul Ziemiak) уже призвал Фронмайера сдать депутатский мандат. "Тот, кто впадает в такую зависимость от других держав, - уверен он, - не может быть беспристрастным представителем интересов немецкого народа в парламенте Германии".

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