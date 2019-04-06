 В бундестаге будут расследовать связи депутата АдГ с Кремлем | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 08.04.2019

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Германия

В бундестаге будут расследовать связи депутата АдГ с Кремлем

Что грозит депутату от правопопулистской "Альтернативы для Германии" Маркусу Фронмайеру, которому посвящено журналистское расследование о попытках Кремля повлиять на немецких политиков?

Маркус Фронмайер

Маркус Фронмайер

В правительстве Германии обратили внимание на публикации в немецкой прессе об интенсивных контактах официальных российских лиц с депутатом бундестага от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Маркусом Фронмайером (Markus Frohnmaier), но пока воздерживаются от комментариев.

В бундестаге, в свою очередь, намерены выяснить, не нарушил ли упомянутый депутат кодекс поведения немецких парламентариев, и нет ли оснований для передачи дела в прокуратуру.

Карманный депутат?

"АдГ. Путинские куклы. Как Кремль использует правую партию в своих целях". Под таким заголовком, вынесенным на обложку, немецкий еженедельник Der Spiegel рассказывает в своем последнем номере (от 6 апреля) о результатах совместного расследования, проведенного вместе с телекомпанией ZDF, британской медиакомпанией BBC и итальянской газетой La Republica. Расследование базируется на материалах, предоставленных центром "Досье" в Лондоне (Dossier Center), который финансируется Михаилом Ходорковским, но содержит и сведения, полученные от немецких спецслужб.

Обложка последнего номера Der Spiegel

Обложка последнего номера журнала Der Spiegel

В центре публикации - молодой депутат от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Маркус Фронмайер, которому, как предполагают авторы расследования, в преддверии немецких парламентских выборов 2017 года Кремль решил оказать финансовую и медийную поддержку с тем, чтобы обеспечить его избрание депутатом бундестага.

Der Spiegel пишет о том, что составители секретного плана, курсировавшего в администрации российского президента, считали, что Фронмайер, который и раньше отличался пророссийскими взглядами, "станет депутатом бундестага, находящимся под абсолютным контролем".

Через своего адвоката Фронмайер сообщил, что "понятия не имеет" о кремлевских планах, не понимает, почему его называют "депутатом бундестага, находящимся под абсолютным контролем", и уверяет, что "никогда не искал финансовой или медийной поддержки в кругах российской политики, экономики или гражданского общества". В этой цитате обращает на себя внимание формулировка "никогда не искал", что означает, что поддержка, быть может, оказывалась - пусть и не по его просьбе.

Правительство Германии знает о деле Фронмайера

Официальный представитель канцлера Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) на пресс-конференции в понедельник, 8 апреля, заявил, что в правительстве "разумеется, приняли к сведению" публикации в немецкой прессе о подозрениях, возникших в отношении Фронмайера, но отказался от комментариев, поскольку речь идет о депутате бундестага, а не правительственном чиновнике.

Отвечая по вопрос корреспондента DW, не являются ли такого рода действия Кремля попыткой оказать влияние на выборы в Германии, Зайберт также не захотел делать обобщения, указав, что у бундестага есть на этот счет четкие правила. "Если есть предположения, подозрения или упреки, то они должны быть прояснены, и бундестаг это сделает", - указал он.

Депутатом займется совет старейшин бундестага

Заместитель председателя германского парламента социал-демократ Томас Опперман (Thomas Oppermann) уже заявил, что делом Фронмайера должен заняться совет старейшин бундестага. В интервью газете Bild am Sonntag Опперман отметил, что этот депутат, по всей видимости, должен был стать для Кремля "лазейкой", открывающей доступ "к институту бундестага, а не только к АдГ".

Томас Опперман

Томас Опперман

В бундестаге, однако, пока нет опыта расследования дел такого рода. Бывали случаи утаивания депутатами побочных доходов или принятия ими запрещенных парламентским кодексом подношений. Тот факт, что расходы на регулярные поездки Фронмайера в аннексированный Россией Крым на "Ялтинский международный экономический форум" ему оплачивала принимающая сторона, нельзя вменить депутату в вину, сообщили DW источники в бундестаге.

Контекст

Депутат бундестага Маркус Фронмайер сообщил, что его референт Мануэль Оксенрайтер сам предложил расторгнуть трудовой договор, чтобы "не бросать тень на политика". (18.01.2019)

Депутат от правящей партии Германии Карин Штренц должна выплатить 20 тысяч евро в качестве штрафа за то, что не уведомила вовремя бундестаг о дополнительных доходах из Азербайджана. (14.03.2019)

Попытки Москвы повлиять на немецких политиков оказались масштабнее, чем предполагалось. Это следует из расследования, одним из участников которого был журнал Der Spiegel. (05.04.2019)

По мнению вице-председателя парламента, Маркус Фронмайер должен был стать для Кремля "лазейкой", открывающей доступ "к институту бундестага, а не только к АдГ". (07.04.2019)

"Как правило, депутаты бундестага, если отправляются за границу по парламентским делам, пишут заявку на командировку, и все расходы им возмещают из бюджета бундестага, - пояснили корреспонденту DW. - Но если кого-то из парламентариев приглашают в качестве эксперта или докладчика, то оплатить поездку допускается и приглашающей организации".

Незначительным проступком считается также несвоевременное уведомление администрации бундестага о предстоящей поездке - будь то о служебной командировке или за чужой счет. По сведениям источников DW, однако, отделу кадров бундестага все-таки поручено проверить, когда и как Маркус Фронмайер сообщал о своих предстоящих поездках. Могут вызвать его и для опроса в совет старейшин.

Если в ходе внутрипарламентского расследования всплывет компрометирующая депутата информация, то председатель бундестага может Фронмайера оштрафовать или наложить взыскание, как это было в случае с депутатом Карин Штренц (Karin Strenz), получавшей деньги из Азербайджана, или даже передать дело в прокуратуру.

Тем временем генеральный секретарь одной из правящих в Германии партий - Христианско-демократического Союза - Пауль Цимиак (Paul Ziemiak) уже призвал Фронмайера сдать депутатский мандат. "Тот, кто впадает в такую зависимость от других держав, - уверен он, - не может быть беспристрастным представителем интересов немецкого народа в парламенте Германии".

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