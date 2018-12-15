В Брюсселе произошли столкновения полиции с правыми радикалами

В Брюсселе в воскресенье, 16 декабря, около пяти тысяч человек приняли участие в протесте против миграционного пакта ООН. Акция была организована представителями правых движений и проходила в квартале, где расположены штаб-квартиры организаций Евросоюза. Власти изначально запретили митинг, однако суд разрешил демонстрантам собраться при условии, что протест будет мирным.

Однако в результате дело дошло до столкновений правоохранителей с протестующими, которые бросали камни, петарды и другие предметы и игнорировали требование разойтись. Полиция применила слезоточивый газ и водометы. 69 человек задержаны по подозрению в нанесении имущественного ущерба, сообщил бургомистр Брюсселя Филипп Клозе информагентству Belga. Корреспондент агентства передает, что 300-400 человек попытались проникнуть в здание Еврокомиссии. Во второй половине дня ситуация в городе успокоилась.

Демонстрация в поддержку миграционного пакта ООН

В то же время в центре Брюсселя прошла акция в поддержку миграционного пакта ООН, оказавшаяся менее многочисленной. Она собрала лишь около 1000 человек, в числе которых были представители левых движений, НПО и французского протестного движения "желтых жилетов".

10 декабря в марокканском Марракеше представители более чем 150 государств подписали Всемирный пакт о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции, который впервые устанавливает общемировые стандарты обращения с трудовыми мигрантами. Согласно нему, страны происхождения, транзитные страны и страны назначения впредь будут активнее сотрудничать друг с другом в целях снижения нелегальной миграции.

Из-за спора о пакте ООН изменился состав правительства Бельгии

Некоторые страны ЕС, в том числе Австрия, Польша, Словакия и Чехия отказались присоединиться к миграционному пакту ООН. В Бельгии разногласия по поводу пакта привели к созданию правительства меньшинства.

Ранее премьер-министр страны Шарль Мишель обещал, что Брюссель присоединится к пакту, а "Новый фламандский альянс" (НФА), представляющий интересы национального меньшинства, пригрозил развалом коалиции, если премьер полетит в Марракеш для утверждения документа. В результате НФА, крупнейшая из четырех партий в составе правительственной коалиции, вышла из нее. Это привело к возникновению в стране правительства меньшинства, которому теперь придется опираться на голоса оппозиции в парламенте. Премьер Мишель провел перестановки в кабинете министров. Парламентские выборы в Бельгии ожидаются в мае 2019 года.

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