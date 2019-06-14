 В Брюсселе привели примеры российской дезинформации на выборах в Европарламент | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 14.06.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

В Брюсселе привели примеры российской дезинформации на выборах в Европарламент

Еврокомиссия опубликовала отчет о дезинформации, с помощью которой совершались попытки повлиять на выборы в Европарламент. По просьбе DW еврокомиссар Кинг назвал примеры дезинформации из России.

Российский флаг

Еврокомиссия опубликовала отчет о том, как из России пытались повлиять на выборы в Европарламент, прошедшие в конце мая. В частности, цель состояла в том, чтобы уменьшить явку и повлиять на предпочтения избирателей. Отчет на пресс-конференции в Брюсселе в пятницу, 14 июня, представили два еврокомиссара - по вопросам юстиции Вера Юрова и по безопасности Джулиан Кинг.

Примеры российской дезинформации

По просьбе корреспондента DW Кинг привел примеры российской дезинформации. "В Польше Sputnik - давайте будем вежливыми и назовем его "прокремлевским агентством" - распространял недостоверные сообщения о том, что ЕС якобы сделал Польшу более бедной, нежели во времена коммунизма", - рассказал еврокомиссар. Sputnik является российским государственным иновещательным СМИ.

Также, по словам Кинга, Sputnik распространял историю, что президент Франции Эмманюэль Макрон вроде бы хочет исключить из ЕС несколько его нынешних государств-членов, чтобы показать, что ряд стран точно не сможет вступить в Евросоюз. Еще один пример: фейковый аккаунт в Twitter, "связанный с Россией", а также пророссийская группа в Facebook распространяли "аналитический доклад", утверждающий, что у ЕС - нацистские корни. Кинг добавил, что Рабочая группа по стратегическим коммуникациям "Восток" опубликовала длинный список примеров российской дезинформации 28 мая. В целом с начала 2019 года была выявлена и задокументирована почти тысяча таких случаев.

Контекст

Компании Facebook и Cambridge Analytica попали в поле зрения Комиссии по защите данных Ирландии в связи с политической рекламой, распространяемой подозрительными аккаунтами. (06.11.2018)

Спецслужбы США нашли доказательства взлома сайтов хакерами из РФ перед выборами-2016. Однако о поддержке хакеров российским правительством речи не идет. (28.02.2018)

Дезинформация не является незаконной

В целом же, по словам обоих еврокомиссаров, пока нет данных о том, что перед выборами в Европарламент имели место крупные злоупотребления, подобные скандалу с Facebook и Cambridge Analytica, или масштабные кибератаки, такие как на Национальный комитет демократической партии США в 2016 году. "Но мы также увидели, что выборы в Европе не были полностью свободны от дезинформации", - отметила Юрова.

Согласно отчету Еврокомиссии, дезинформацию распространяли не только "российские источники". Кинг привел пример, что в Испании сеть фейковых аккаунтов и ботов в Twitter пыталась продвигать антиисламские хештеги для усиления поддержки правопопулистской партии Vox. По его данным, более 600 групп и страниц в Facebook распространяли дезинформацию или разжигали ненависть в целом ряде стран.

В Еврокомиссии постоянно подчеркивают, что распространять фейки - не преступление. "Врать не является незаконным", - отметила Юрова и подчеркнула, что при борьбе с дезинформацией необходима осторожность, чтобы не ограничить свободы европейцев, прежде всего, свободу слова. "Наша цель - повысить прозрачность, то есть пролить свет на происхождение материала, чтобы граждане могли сформировать свое мнение о нем", - подытожил Кинг.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

  • Премьер-министр Индии Нарендра Моди

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди

    Лидер самой населенной демократической страны мира редко общается с индийскими СМИ и придерживается правила - раскрывать как можно меньше информации о себе широкой общественности. А вот в социальной сети Facebook Нарендра Моди имеет наибольшее число подписчиков среди действующих политических лидеров мира: 53 миллиона (на двух аккаунтах).

  • Президент США Дональд Трамп

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Президент США Дональд Трамп

    "Могло бы быть и больше", - думает, вероятно, Трамп. Зато какой стремительный рост! Число подписчиков на личной странице нынешнего президента США в Facebook утроилось после его инаугурации и продолжает расти: Facebook показывает около 22 миллионов.

  • Королева Иордании Рания Аль-Абдулла

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Королева Иордании Рания Аль-Абдулла

    10 миллионов подписчиков - у королевы Иордании, которая развивает бурную деятельность также в YouTube, Instagram и Twitter. В общей сложности 311 миллионов пользователей Facebook, по данным на февраль 2017 года, подписаны на 590 профилей, принадлежащих главам государств и правительств, а также государственным ведомствам.

  • Президент Турции Реджеп Эрдоган

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Президент Турции Реджеп Эрдоган

    Четвертое место по числу подписчиков в Facebook - у нынешнего президента Турции. За его деятельностью в этой социальной сети следят девять миллионов человек. В рейтинге предыдущего года Реджеп Эрдоган занимал третье место - после бывшего президента США Барака Обамы и премьер-министра Индии Моди.

  • Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси

    Президент Египта со своими семью миллионами подписчиков занимает в рейтинге популярности профилей мировых государственных лидеров в Facebook пятое место.

  • Премьер-министр Камбоджи Хун Сен

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Премьер-министр Камбоджи Хун Сен

    У премьер-министра Камбоджи - тоже семь миллионов подписчиков. Зато в рейтинге интерактивности, который опять же возглавляет Нарендра Моди, Хун Сен занимает второе место. Агентство Burson-Marsteller выяснило, что чаще всего мировые лидеры постят фотографии (55%), но самым интерактивным форматом является видео. Именно Хун Сен активнее других политиков постит видео у себя на странице.

  • Белый Дом

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Белый дом

    Среди государственных учреждений и т.п. в рейтингах агентства Burson-Marsteller лидирует американский Белый дом: восемь миллионов абонентов. В десятку самых посещаемых Facebook-профилей государственных структур входит и официальная страница ведомства президента Украины.

  • Барак Обама

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Вне конкуренции

    Барак Обама больше не является президентом США, но его профиль в сети Facebook по-прежнему насчитывает примерно 54 с половиной миллиона подписчиков.

  • Ангела Меркель и Дмитрий Медведев

    Мировые лидеры в сети Facebook

    В списках также значатся

    У канцлера Германии Ангелы Меркель - 2,4 миллиона подписчиков в Facebook. У премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева – полтора миллиона.

  • Матрешки Дональд Трамп и Владимир Путин

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Дружественное абонирование

    Мировые лидеры охотно подписываются друг на друга - видимо, из вежливости. Как выяснило агентство Burson-Marsteller, почти каждая вторая из 590 страниц, изученных в исследовании, абонирует как минимум одну другую страницу из этого числа. Подписчиком Трампа, например, является, как говорится в исследовании, российский МИД.

    Автор: Элла Володина


Смотреть видео 02:36

Как в ЕС намерены бороться с российской пропагандой

Контекст

Мировые лидеры в сети Facebook

С 2015 года число пользователей Facebook превышает население Китая. Вниманием этой глобальной аудитории стремятся завладеть лидеры государств и правительств мира.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как в ЕС намерены бороться с российской пропагандой  

Фейковые новости - инструкция по разоблачению  

Песня про информационную войну - "Заповедник"  

Также по теме

Belgien Brüssel Hauptquartier der EU Kommission

В Брюсселе заявили о попытках повлиять на выборы в Европарламент из России 14.06.2019

Еврокомиссия представила отчет о противодействии дезинформации во время выборов в Европарламент. В нем говорится о российских попытках понизить явку и повлиять на выбор избирателей.

Symbolbild Facebook Fake News

Выборы в Европарламент: кто остановит интернет-троллей 21.05.2019

Выборы в Европейский парламент - это не только борьба кандидатов и партий, но еще и фактов, которые должны противостоять дезинформации. Что для этого может сделать Евросоюз?

Symbolbild Fake News

В ЕС запустили систему оповещения о дезинформации 18.03.2019

Евросоюз создал систему быстрого оповещения о дезинформации. В ней участвуют как Еврокомиссия, так и страны ЕС. DW поясняет, как система будет работать и для чего она нужна.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Полиция: Чеченцы закрепляются в структурах оргпреступности в Берлине  

Глава СПЧ Михаил Федотов: Мне стыдно за то, что мы не сделали  

Украина против Коломойского: миллиардные иски по всему миру  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно