В Брюсселе не верят в возможность сотрудничества Москвы с PESCO

Представитель главы европейской дипломатии заявил, что для участия в PESCO необходимо разделять основные ценности ЕС. Ранее постпред РФ при Евросоюзе Чижов сообщил, что Москва открыта к сотрудничеству с PESCO.
В Европейском Союзе прохладно встретили заявление постоянного представителя России при Евросоюзе Владимира Чижова, который в интервью, опубликованном 17 апреляв газете Die Welt, сказал, что Москва готова к сотрудничеству с государствами-членами программы "постоянного структурного сотрудничества" ЕС (Permanent Structured cooperation, PESCO). При этом он указал, что Россия не видит проблемы в усилении взаимодействия европейцев в области обороны.
Представитель главы европейской дипломатии Жозепа Борреля не стал напрямую высказываться по поводу слов Чижова, отметив, что в Брюсселе на данном этапе обсуждают условия сотрудничества третьих стран с инициативами PESCO. В то же время он подчеркнул, что одним из параметров является то, что эти страны, в том числе Россия, должны разделять ценности ЕС. Кроме того, необходимо иметь с ними договоренности, которые разрешают обмен конфиденциальной информацией. РФ в рамках этих условий не может стать участником данного процесса, отмечает в этой связи агентство dpa.
Проекты и обязательства в рамках PESCO
Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе в декабре 2017 года официально запустили европейскую программу "постоянного структурного сотрудничества" PESCO между странами - членами Евросоюза, которые добровольно хотят этого. К инициативе в итоге присоединились практически все страны ЕС, кроме Дании и Мальты, а также Великобритании, находившейся в процессе "Брекзита". По итогам первого года действия PESCO было запущено 34 оборонных проекта, кроме того, государства-участницы взяли на себя 20 совместных обязательств - в их числе, увеличение оборонных бюджетов, рост затрат на новые виды вооружений и оборудование.
Москва готова поддерживать операции ЕС в третьих странах
Владимир Чижов в интервью Die Welt подчеркнул, что Москва не рассматривает усиление оборонительной кооперации стран ЕС как проблему и открыта к взаимодействию с PESCO. "Можно было бы представить себе, например, сотрудничество с ЕС в области киберзащиты или в сфере логистики, или же наши войска и специалисты могли бы поддерживать операции ЕС в третьих странах", - заявил Чижов.
Дипломат напомнил, что в 2008 году Россия уже предоставляла ЕС вертолеты для миссии в Чаде. С конца 2007 года по март 2009 года силы Евросоюза проводили миротворческую операцию совместно с Миссией ООН в ЦАР и Чаде.
Кроме того, Москва и Брюссель сотрудничали в борьбе с сомалийскими пиратами, напомнил постпред РФ.
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