В Британии рассмотрят коллективный иск автовладельцев к концерну VW

В Британии в понедельник, 2 декабря, 90 тысяч владельцев дизельных автомобилей марки Volkswagen (VW) подали коллективный иск к концерну, требуя возместить им ущерб, возникший в связи с манипулированием данными о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей ("дизельгейт") их машин.

В 2015 году автопроизводитель VW признал, что в 11 млн автомобилях по всему миру, в том числе в 1,2 млн машин в Великобритании, было установлено программное обеспечение, позволяющее манипулировать данными экологических тестов.

Во сколько обошелся Volkswagen "дизельгейт"

Ожидается, что в ближайшие две недели в Высоком суде в Лондоне пройдет ряд слушаний, на которых будет установлено, использовал ли VW манипуляции с программным обеспечением с целью обойти законодательство в области допустимого уровня загрязнения воздуха.

Конкретно суд должен будет принять решение о том, являлось ли использованное компанией Volkswagen программное обеспечение так называемым "отключающим устройством" (defeat device), фальсифицирующим уровень выбросов выхлопных газов или занижающим данные по нему, а также должен ли британский суд учитывать решение германского регулятора о том, что данное ПО является таким устройством.

С точки зрения истцов, моторы автомобилей VW были "оптимизированы" таким образом, что показания об уровне вредных веществ в выхлопных газах во время тестов были ниже, чем в реальной жизни, что является явным обманом. В свою очередь, представители автоконцерна настаивают на том, что владельцы автомобилей не понесли никакого ущерба от этой манипуляции.

Коллективный иск по "дизельгейту" в Германии

В Германии сегодня также идет рассмотрение прецедентного группового иска к автомобильному концерну в связи с "дизельгейтом", в ходе которого должно быть установлено, в какой мере VW несет ответственность перед примерно 470 тысячами автовладельцев. Истцом при этом выступает Федеральное объединение центров защиты прав потребителей.

На сегодняшний день дизельный скандал уже обошелся концерну Volkswagen в 30 миллиардов евро. Эти деньги пошли на выплату штрафов, компенсации ущерба и оплаты расходов, связанных с ведением судебных разбирательств, в первую очередь в США.

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