В Бразилии скончался "отец босановы"

Бразильский гитарист и певец Жуан Жилберту скончался в субботу, 6 июля, в своем доме в Рио-де-Жанейро в возрасте 88 лет. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал его сын Жуан Марсело Жилберту. "Мой отец скончался. Его борьба (с болезнью. - Ред.) была благородной. Он пытался сохранить свое достоинство, теряя самостоятельность", - написал он.

Жуан Жилберту считается основоположником стиля босанова, представляющий собой сочетание бразильских фольклорных элементов с джазовыми вариациями. Успех пришел к Жилберту еще в конце пятидесятых с появлением песни "Chega de Saudada", которая прославила и этот стиль и самого музыканта. Он жил в Мексике и США, но вернулся в Бразилию в 1980 году. Последние годы он провел в уединении, избегая журналистов и публики.

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