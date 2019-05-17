 В Бразилии приравняли к расистским преступления на почве гомофобии | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 24.05.2019

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Мир

В Бразилии приравняли к расистским преступления на почве гомофобии

Преступления, совершенные из ненависти к гомосексуалам, будут приравниваться к расистским и наказываться лишением свободы на срок до 5 лет, решил Верховный суд Бразилии.

Гей-прайд в Сан-Паулу

Гей-прайд в Сан-Паулу, фото из архива

Верховный суд Бразилии в четверг, 23 мая, приравнял к расистским преступлениям правонарушения, совершенные из ненависти к гомосексуалам. Подобные преступления будут наказываться лишением свободы на срок до 5 лет, говорится в заявлении суда, расположенного в столице страны Бразилиа. За такое решение проголосовали шесть из 11 представителей Верховного суда.

Контекст

17 мая - Международный день борьбы с гомофобией. Представители сексуальных меньшинств в Германии противостоят гомофобии вместе с полицией. (17.05.2019)

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В отношении церкви города Алькала-де-Энарес проводится проверка: там возможно проходили курсы по "излечению" гомосексуальных мужчин. Теперь епархии грозит штраф до 45 тысяч евро. (03.04.2019)

По данным бразильской ЛГБТ-организации Grupo Gay de Bahia, в последние годы в стране усилилось враждебное отношение и увеличилось число нападений на представителей нетрадиционной ориентации. Только в прошлом году 420 человек были убиты на почве гомофобии. Левый политик и журналист Жеан Илис, пока единственный депутат парламента, открыто заявивший о своей ориентации, был вынужден покинуть страну из-за угроз убийства.

Нынешний президент Бразилии Жаир Болсонару неоднократно высказывался оскорбительно о гомосексуалах, чернокожих гражданах страны и представителях коренных народов. В одном из интервью он заявил, что для него было бы лучше иметь мертвого сына, чем сына-гомосексуала. В то же время в Бразилии разрешены однополые браки и усыновление детей однополыми парами.

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    Автор: Виктор Вайц


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