 В ″большой коалиции″ призвали к новым выборам в Тюрингии | Новости из Германии о Германии | DW | 08.02.2020

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Германия

В "большой коалиции" призвали к новым выборам в Тюрингии

Избрание Томаса Кеммериха на пост премьер-министра Тюрингии при поддержке правых популистов названо "непростительным процессом". Политик уже объявил о своей немедленной отставке.

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Руководители входящих в правящую в ФРГ "большую коалицию" партий Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) призвали к скорейшему проведению новых выборов премьер-министра Тюрингии. Об этом говорится в совместном заявлении, сделанном после заседания коалиционного комитета в субботу, 8 февраля,

Контекст

Впервые в истории ФРГ главу федеральной земли избирают при поддержке партии АдГ. Это показывает, что заслон против правых популистов в Германии начинает давать трещины, считает Инес Поль. (05.02.2020)

Премьер-министр Тюрингии Томас Кеммерих, который на следующий день объявил об отставке, получит зарплату за весь февраль. Кроме того, ему полагается крупная компенсация. (06.02.2020)

"Большая коалиция", указывается в документе, оценивает избрание на пост премьер-министра Тюрингии представителя Свободной демократической партии (СвДП) Томаса Кеммериха  (Thomas Kemmerich), состоявшееся благодаря поддержке депутатов из правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) как "непростительный процесс". Политик должен сделать "единственно правильный вывод" и подать в отставку.

Кроме того, отмечается в заявлении, вне зависимости от выбора нового премьер-министра Тюрингии, "в целях легитимации политики" желательно в ближайшее время провести в этой восточногерманской земле новые парламентские выборы. Создание правительства или правящих коалиций с использованием голосов АдГ для ХДС, ХСС и СДПГ категорически исключено на всех уровнях, заявили участники заседания.

Немедленная отставка

Через три дня после своего избрания Томас Кеммерих объявил 8 февраля о своей отставке с поста премьер-министра Тюрингии. Его заявление "вступает в силу немедленно", сказал он в Эрфурте. Кроме того, Кеммерих пояснил, что вернет в государственную казну все средства, полученные им в качестве премьер-министра.

Кеммерих был выбран на пост главы земельного правительства 5 февраля, спустя три с половиной месяца после выборов в земельный парламент (ландтаг). Он получил 45 голосов парламентариев - на один больше, чем его соперник, экс-премьер Тюрингии Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) из Левой партии. Один из 90 депутатов во время голосования воздержался. При этом за Кеммериха проголосовали все 22 представителя АдГ в ландтаге.

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