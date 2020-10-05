 В Бишкеке тысячи людей протестуют против результатов выборов в парламент | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.10.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

В Бишкеке тысячи людей протестуют против результатов выборов в парламент

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ выразило озабоченность в связи с "заслуживающими доверия обвинениями о подкупе голосов" на выборах в Киргизии.

Протесты в Бишкеке 5 октября 2020 года

Протесты в Бишкеке 5 октября 2020 года

В центре Бишкека в понедельник, 5 октября, проходит митинг против предварительных результатов выборов в парламент Киргизии, состоявшихся накануне. На демонстрацию вышли около тысячи представителей партий "Республика", "Ата-Мекен" ("Отечество"), "Бир Бол" и "Замандаш", передает информагентство "Интерфакс" слова представителя оппозиционной партии "Республика" Алтынай Омурбековой.

На центральную площадь Бишкека также вышли с протестом сторонники Социал-демократической партии Кыргызстана и партии "Мекенчил". По оценке ряда СМИ, общее число участников составило около трех тысяч. На своей странице в Facebook Омурбекова опубликовала видео с митинга и назвала минувшие выборы в парламент "самыми грязными".

В ОБСЕ озабочены возможным подкупом голосов

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) выразило "серьезную озабоченность" в связи с "заслуживающими доверия обвинениями о подкупе голосов" на выборах. Глава миссии БДИПЧ Томас Бозеруп отметил, что также разочаровал "недостаток критического освещения кампании, когда большая часть освещения сводилась не более чем к платной рекламе", что "снизило качество и разнообразие информации и мнений, доступных избирателям".

На 120 мест в новом составе высшего законодательного органа Киргизии претендовали 16 партий. Согласно предварительным результатам, в состав нового парламента войдут партии "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан" и "Кыргызстан". Чтобы войти в парламент, партии должны набрать более 7% голосов и не менее 0,7% в каждой из семи областей страны, а также в городах Бишкек и Ош.

Смотрите также:

  • Беспорядки у дома Атамбаева

    Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело

    Операция по задержанию Атамбаева в селе Кой-Таш

    7 августа в 20 километрах от Бишкека, в селе Кой-Таш, где находится особняк экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, спецназ ГКНБ попытался силой задержать политика, чтобы доставить его на допрос в Генпрокуратуру по одному из дел, в которых Атамбаев проходил как свидетель. Сторонники Атамбаева пытались помешать спецназу.

  • Раненый в ходе столкновений в селе Кой-Таш

    Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело

    При задержании Атамбаева пострадали десятки человек

    В столкновениях сторонников Атамбаева со спецназом пострадали 79 человек, один из сотрудников спецназа скончался от огнестрельного ранения. 6 были взяты в заложники. Но позже их отпустили.

  • Спецназ у особняка Атамбаева

    Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело

    Атамбаев решил сдаться властям

    На следующий день, 8 августа, спецназ МВД Киргизии предпринял новую попытку силового задержания экс-президента. Возле его особняка звучали выстрелы. Сторонников Атамбаева пытались вытеснить с территории особняка. Вечером агентство 24.kg сообщило, что Атамбаев решил сдаться правоохранительным органам, и его везут в Бишкек.

  • Кареты скорой помощи у особняка Атамбаева

    Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело

    В Киргизии могут объявить чрезвычайное положение

    В Киргизии уже возбуждено 6 уголовных дел по фактам неудачного штурма резиденции Атамбаева, в результате которого есть убитые и раненые. Дела возбуждены по статьям "хулиганство", "убийство", "покушение на убийство" и "захват в заложники". На улицах Бишкека дежурят отряды дружинников. В парламенте страны обсуждается вопрос о введении в Киргизии чрезвычайного положения.

  • Парламент Киргизии

    Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело

    Конфликт между Атамбаевым и депутатами

    Обострение ситуации в Киргизии связано с тем, что 27 июня парламент страны принял решение о снятии неприкосновенности с Алмазбека Атамбаева. Это произошло после того, как Генпрокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента.

  • Алмазбек Атамбаев

    Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело

    В чем обвиняют Атамбаева

    Алмазбека Атамбаева обвиняют в причастности к незаконному обогащению, нелегальному завладению земельным участком, незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева и коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита. Атамбаев занимал пост президента Киргизии с 2011 по 2017 годы.

  • Сооронбай Жээнбеков и Алмазбек Атамбаев

    Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело

    Атамбаев превратился из свидетеля в подозреваемого

    8 августа президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что у Атамбаева, оказавшего вооруженное сопротивление спецназу Госкомитета национальной безопасности в своем доме в селе Кой-Таш, изменится процессуальный статус - бывший свидетель по ряду уголовных дел становится подозреваемым в тяжком преступлении.

  • Алмазбек Атамбаев

    Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело

    Сторонники Атамбаева будут требовать отставки президента Жээнбекова

    Алмазбек Атамбаев до своего задержания называл все обвинения против него "абсурдом" и заявлял, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос в следственные органы. Его сторонники готовы провести митинг с требованием отставки президента страны Сооронбая Жээнбекова.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 11:57

Кража невест, или Замуж поневоле

Аудио- и видеофайлы по теме

Кино о сильных женщинах из Центральной Азии  

Солнечные панели для Киргизии  

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Немцы многое поняли только через 30 лет после воссоединения  

Виктор Ерофеев: Что доказало самосожжение Ирины Славиной?  

Социолог: 50%+1 голос могли не набрать и Лукашенко, и Тихановская  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно