В Бишкеке тысячи людей протестуют против результатов выборов в парламент

В центре Бишкека в понедельник, 5 октября, проходит митинг против предварительных результатов выборов в парламент Киргизии, состоявшихся накануне. На демонстрацию вышли около тысячи представителей партий "Республика", "Ата-Мекен" ("Отечество"), "Бир Бол" и "Замандаш", передает информагентство "Интерфакс" слова представителя оппозиционной партии "Республика" Алтынай Омурбековой.

На центральную площадь Бишкека также вышли с протестом сторонники Социал-демократической партии Кыргызстана и партии "Мекенчил". По оценке ряда СМИ, общее число участников составило около трех тысяч. На своей странице в Facebook Омурбекова опубликовала видео с митинга и назвала минувшие выборы в парламент "самыми грязными".

В ОБСЕ озабочены возможным подкупом голосов

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) выразило "серьезную озабоченность" в связи с "заслуживающими доверия обвинениями о подкупе голосов" на выборах. Глава миссии БДИПЧ Томас Бозеруп отметил, что также разочаровал "недостаток критического освещения кампании, когда большая часть освещения сводилась не более чем к платной рекламе", что "снизило качество и разнообразие информации и мнений, доступных избирателям".

На 120 мест в новом составе высшего законодательного органа Киргизии претендовали 16 партий. Согласно предварительным результатам, в состав нового парламента войдут партии "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан" и "Кыргызстан". Чтобы войти в парламент, партии должны набрать более 7% голосов и не менее 0,7% в каждой из семи областей страны, а также в городах Бишкек и Ош.

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