В библиотеку вернули книгу, взятую 40 лет назад

40 лет назад студент Лейпцигского университета взял в библиотеке книгу - один из томов "Протоколов заседаний Саксонского королевского научного общества за 1899 год". И, что называется, "зачитал". Только сейчас ее случайно нашли на книжном развале и вернули в университетскую библиотеку. Это одна из крупнейших университетских библиотек в Германии. Ее собрание насчитывает более пяти миллионов томов.

В 1979 году в Лейпцигском университете за каждую взятую в библиотеке книгу взимали плату - две марки ГДР. Но если ее не возвращали в срок, насчитывалась пеня. Как сообщает газета Bild, сейчас в библиотеке подсчитали, что за эти четыре десятилетия набежало, в общей сложности, 14600 евро.

Правда, платить их никто не будет, так как имя нерадивого студента, интересовавшегося заседаниями научного общества 1899 года, уже невозможно установить: все библиотечные карточки сорокалетней давности давно уничтожены.

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Библиотеки для ценителей красоты

Библиотеки для ценителей красоты Франция: библиотека Св. Женевьевы Парижская Bibliothèque Sainte-Geneviéve носит имя Св. Женевьевы. Раньше здесь располагалось аббатство, куда в VI веке был перенесен прах этой католической святой. Но здесь собирали и переписывали книги и раньше. Свой сегодняшний облик библиотека обрела в середине XIX века. Она открыта для всех студентов, аспирантов, участников различных научных программ - в том числе и для иностранных.

Библиотеки для ценителей красоты Португалия: библиотека дворца Мафры Монастырская библиотека дворца Мафры (Biblioteca do Convento de Mafra) является частью роскошного дворцового комплекса, построенного королем Португалии в первой половине XVIII века. Собрание насчитывает около 36 тысяч томов. Оно настолько ценно, что папа римский вскоре после основания библиотеки запретил под страхом отлучения от церкви выносить из нее книги и манускрипты без разрешения.

Библиотеки для ценителей красоты Ирландия: библиотека Тринити-колледжа в Дублине Перечисление великий людей, работавших в университетской библитеке Тринити-колледжа в Дублине (Trinity College Library), заняло бы слишком много места. О том, какие сокровища здесь хранятся, говорит хотя бы тот факт, что здесь созданы специальные читальные залы для первопечатных инкунабул и для рукописей. Среди 4,5 миллиона хранящихся здесь томов есть и ранние экземляры Библии.

Библиотеки для ценителей красоты Италия: библиотека Джироламини Церковь Джироламини в Неаполе - жемчужина эпохи Возрождения. В церкви и монастыре, частью которого она является, с XVI века находится историческая библиотека. Несколько лет назад выяснилось, что ее новый директор тайком распродает редкие антикварные книги и старинные манускрипты, в том числе - рукописи Галилея. Его приговорили к семи годам. К счастью, большую часть похищенного удалось вернуть.

Библиотеки для ценителей красоты Германия: библиотека герцогини Анны Амалии Библиотка герцогини Анны Амалии в Веймаре (Herzogin Anna-Amalia Bibliothek) - одна из самых знаменитых в Германии. Герцогиня сделала очень много для расцвета "веймарской классики". Она отдала под библиотеку один из своих дворцов. Ее директором стал Гёте. В 2004 году в библиотеке разразился страшный пожар. Большинство книг удалось спасти, но здание - нет. Его восстановили всего за три года.

Библиотеки для ценителей красоты Нидерланды: общественная библиотека при Рейксмузеум Рейксмузеум или Рейкмюсеум (Rijkmuseum) в Амстердаме - один из двадцати самых посещаемых художественных музеев в мире. В его залах можно увидеть, например, легендарный "Ночной дозор" Рембрандта и "Молочницу" Вермеера. При музее существует общественная библиотека. На одну из галерей библиотеки, превращенную в смотровую площадку, можно попасть и во время посещения музея.

Библиотеки для ценителей красоты Ватикан: апостольская библиотека Ватиканская апостольская библиотека (Biblioteca Apostolica Vaticana) в Риме была создана в XV веке, но ее фонды пополняются и по сей день. Здесь собраны не только книги (1,6 млн), инкунабулы и рукописи (150 тысяч), но также гравюры и географические карты. Кроме этого, библиотека может гордиться тем, что здесь работает одна из самых знаменитых в мире мастерских реставрации книг и манускриптов.

Библиотеки для ценителей красоты Чехия: Страговская библиотека Библиотека в Страговском монастыре в Праге (Strahovská knihovna) находится в историческом центре города, в Градчанах. Его название происходит от слова "стража": здесь когда-то находилась застава. Монастырь перестраивался несколько раз, библиотека неоднократно становилась жертвой пожаров. В социалистические времена ее собрание пополнилось ценными книгами из других, закрытых монастырей.

Библиотеки для ценителей красоты Бразилия: Королевская португальская библиотека Королевская португальская библиотека (Real Gabinete Portugués de Leitura) была основана в Рио-де-Жанейро в 1837 году политическими эмигрантами. Спустя 50 лет для нее было построено специальное здание. Библиотеку торжественно открывала дочь бразильского императора, принцесса Изабел. Ее фонды сейчас пополняются за счет новых книг, присланных из Португалии: шесть тысяч томов ежегодно.

Библиотеки для ценителей красоты Португалия: библиотека Жуанина Город Коимбра был первой столицей независимой Португалии. Университет Коимбры - один из старейших в Европе, а библиотека Жуанина (Biblioteca Joanina) - одна из самых красивых. Ее здание было построено в XVIII веке, во время правления короля Жуана, в честь которого названа библиотека. Здесь со времени ее основания сохранилась кожаная обивка кресел и стен. В собрании - множество ценнейших инкунабул.

Библиотеки для ценителей красоты Австрия: библиотека аббатства Адмонт Библиотека в австрийском Адмонте (Stiftsbibliothek Admont) принадлежит бенедектинскому аббатству. Начало собранию положило древнее издание Библии, подаренное монахам в 1070 году. После "аншлюса" Австрии, когда страна стала частью нацистского "третьего рейха" и начались гонения на церковь, несколько редких книг пришлось продать, чтобы как-то прожить. Но большая их часть осталась в библиотеке.

Библиотеки для ценителей красоты Обложка книги Эти и другие фотографии самых красивых библиотек мира можно увидеть в книге "Libraries", выпущенной немецким издательством Taschen Verlag. Их автор - известный итальянский фотограф Массимо Листри, великолепный мастер интерьерной и архитектурной фотографии. Massimo Listri. Die schönsten Bibliotheken der Welt. Massimo Listri. Georg Ruppelt, Elisabeth Sladek. Hardcover, 560 Seiten Автор: Ефим Шуман



Самые красивые книжные ландшафты в немецких вузах

Самые красивые книжные ландшафты Библиотека Альбертина - главная научная библиотека Лейпцигского университета. Основанная в 16-м веке, она является одной из старейших в Германии. На сегодняшний день ее собрание насчитывает 5,5 миллиона книг, среди которых есть и редчайшие рукописи, например, древнейшая в мире Библия.

Самые красивые книжные ландшафты Главный корпус сильно пострадал во время Второй мировой войны и был восстановлен к 2002 году. Несколько раз он служил кулисами для фильмов. В частности, в 2016 году проходили съемки картины "Paula" о художнице Пауле Модерзон-Беккер. Холл библиотеки превратили в фойе парижского отеля.

Самые красивые книжные ландшафты Студентам Бранденбургского технического университета в Коттбусе есть откуда черпать вдохновение. Новое здание библиотеки уже не раз было отмечено премиями в области архитектуры. Внутри посетитель погружается в море ярких цветов и необычных форм.

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Самые красивые книжные ландшафты Университет в Констанце называют "маленьким Гарвардом". За 50 лет своей истории он добился того, что его политику в сфере образования и исследований ставят в пример другим немецким вузам. Немалую долю похвалы заслуживает и местная библиотека. В 2010 году она была признана немецкой библиотекой года.

Самые красивые книжные ландшафты Жюри отметило прежде всего сервис. Эта библиотека в Германии первой начала работать круглосуточно. Она оборудована по последнему слову техники. Сенсорные экраны для поиска литературы, помещения для анализа фильмов, медиатека, читальное кафе - здесь есть все, что нужно для работы и общения. Кресла "Амеба" в фойе, иконы дизайна от швейцарской фирмы Vitra, отсылают к истокам вуза - 1960-1970 годам.

Самые красивые книжные ландшафты В 2015 году библиотека вновь открылась после обширного ремонта. Сегодня многие ее помещения оборудованы модульными офисами. Такие индивидуальные "бухты" от Vitra дают возможность сконцентрироваться на своей работе или обсудить проект в небольших группах, не мешая другим. Автор: Татьяна Вайнман



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