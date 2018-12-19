 В Берлине эвакуировали рождественский базар | Новости из Германии о Германии | DW | 21.12.2019

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Германия

В Берлине эвакуировали рождественский базар

Полиция провела эвакуацию рождественского базара на площади Брайтшайдплац из-за "подозрительного поведения" двух мужчин.

Зачищенный в рамках полицейской операции рождественский базар на площади Брайтшайдплац

Зачищенный в рамках полицейской операции рождественский базар на площади Брайтшайдплац

В Берлине в субботу, 21 декабря, прошла эвакуация рождественской ярмарки у площади Брайтшайдплац. Причиной послужило "подозрительное поведение" двух мужчин, сообщает агентство dpa со ссылкой на представительницу полиции.

Изначально в полиции Берлина заявили, что к ним поступило сообщение о подозрительном предмете на рождественской ярмарке. В связи с тем, что именно на этой рождественской ярмарке в 2016 году произошел теракт, правоохранители "отреагировали чувствительно". В полицейской операции участвовали 350 служащих и поисковые собаки. Однако в итоге  никаких подозрительных предметов обнаружено не было. Помимо эвакуации рождественского базара было прервано мероприятие в Мемориальной церкви кайзера Вильгельма, которая также находится на площади. Кроме того, поезда проезжали близлежащий вокзал без остановки.

Контекст

Около сотни человек собрались на берлинской площади Брайтшайдплац, где 19 декабря 2016 года произошел теракт. В память о погибших они провели минуту молчания, а после возложили цветы у мемориала. (19.12.2018)

В ходе полицейской операции были задержаны двое мужчин. Некоторые СМИ сообщили, что один из них был объявлен в розыск и подозревается в связи с террористами. Однако пресс-секретарь полиции заявила, что эта информация не подтвердилась. Задержанные были отпущены.

Первый крупный теракт в Германии

Первый крупный теракт в Германии был совершен в декабре 2016 года. Грузовик, за рулем которого находился гражданин Туниса Анис Амри, врезался в толпу людей на рождественском базаре в центре Берлина. В результате теракта погибли 12 человек, около 50 были ранены. Первой жертвой стал польский водитель Лукаш Урбан, которого террорист убил при захвате грузовика. Позже сам Амри был убит в Милане в ходе перестрелки с полицейскими.

После теракта родственники жертв выступали с критикой в адрес властей Германии, указывая на недостаточно тактичное, по их мнению, отношение официального Берлина. В частности, они хотели бы, чтобы власти выступили в их адрес с символическим жестом, к примеру с "личным письмом с соболезнованиями" от германского канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel). В марте 2018 года правительство Германии открыло координационный центр для родственников погибших в результате терактов.

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    Жители Берлина в растерянности проходят мимо заграждения вокруг места теракта на площади Брайтшайдплац. Многие кладут на асфальт цветы, зажигают свечи. 20 декабря объявлен общефедеральный траур по погибшим в ходе теракта на рождественской ярмарке. Бургомистр Берлина заявил, что Бранденбургские ворота, символ немецкой столицы, будут освещены в цвета немецкого флага в память о жертвах трагедии.

  • Мемориальная церковь кайзера Вильгельма в Берлине

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    Во многих церквях Берлина проходят богослужения в память о жертвах теракта. Открыта и мемориальная церковь кайзера Вильгельма (также известная как Гедехтнискирхе - Церковь поминовения), расположенная в непосредственной близости от места трагедии. В церкви работает священник, который готов ответить на вопросы прихожан. Желающие могут расписаться в книге соболезнований.

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  • Рождественский рынок на Брайтшайдплац до теракта

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  • Сотрудник полиции недалеко от места теракта в Берлине

    Теракт в Берлине: растерянность, ужас и скорбь

    Ярмарки под усиленной охраной

    В министерстве внутренних дел Германии решили не закрывать рождественские рынки и не отменять массовые мероприятия. Глава берлинской полиции заявил, что ярмарки будут находиться под усиленной охраной полиции, во избежание повторения трагедии их обнесут каменными заграждениями или заграждениями из иных твердых материалов.

  • Журналисты на месте теракта в Берлине

    Теракт в Берлине: растерянность, ужас и скорбь

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    На месте трагедии сейчас находятся десятки журналистов. Новость о теракте в немецкой столице всколыхнула весь мир. Лидеры многих стран и международных организаций резко осудили произошедшее в Берлине. Действующий президент США Барак Обама выразил глубочайшие соболезнования родным и близким пострадавших, а также пообещал оказать Германии помощь в расследовании преступления.

  • Администрация города Ниццы выражает солидарность с немецким народом в Twitter

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    Кровавый теракт в Берлине стал одной из самых обсуждаемых тем в Facebook и Twitter. Многие пользователи потрясены случившимся и выражают солидарность с немецким народом. В их числе - и администрация города Ниццы, где 14 июля 2016 года грузовик, за рулем которого находился террорист, врезался в толпу людей, собравшихся на набережной.

  • Место теракта в Берлине

    Теракт в Берлине: растерянность, ужас и скорбь

    Меркель: "Мы хотим жить свободно и открыто"

    Ангела Меркель назвала совершенное преступление жестоким и совершенно непостижимым актом и пообещала, что виновные будут наказаны по всей строгости закона. В то же время канцлер подчеркнула, что жители Германии не должны отказываться от прежнего образа жизни. "Мы не хотим отказываться от рождественских ярмарок, не хотим жить в страхе. Мы хотим жить свободно и открыто", - заявила Меркель.

  • Полицейские на месте теракта в Берлине утром 20 декабря

    Теракт в Берлине: растерянность, ужас и скорбь

    Усиленные меры безопасности

    Вооруженные полицейские в бронежилетах сейчас патрулируют район, где был совершен теракт. В немецкой столице усилены меры безопасности: на улицах дежурят дополнительные наряды полиции.

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 02:08

Репортаж с открывшегося после теракта рождественского базара

Контекст

Теракт в Берлине: растерянность, ужас и скорбь

Германия скорбит по погибшим в ходе теракта в Берлине. Лидеры многих стран резко осудили произошедшее, люди со всего мира выражают соболезнования родным и близким пострадавших. (20.12.2016)  

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Репортаж с открывшегося после теракта рождественского базара  

Теракт в Берлине: родственники жертв критикуют Ангелу Меркель  

Через год после теракта: рождественские базары в Берлине  

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