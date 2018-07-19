В Берлине у арабской семьи конфисковано 77 объектов недвижимости

Полиция Берлина в рамках расследования дела об отмывании денег временно арестовала 77 объектов недвижимости, принадлежащих одной большой семье. Стоимость конфискованного имущества составляет около 9,3 млн евро. Под арест попали преимущественно застроенные земельные участки в Берлине и окрестностях, подтвердили следственные органы в четверг, 19 июля.

По информации журнала Der Spiegel, под подозрением находится ряд членов большого арабского клана. Они попали в поле зрения правоохранительных органов после серии сенсационных грабежей в Берлине. Так, трое мужчин подозреваются в том, что в марте 2017 года они похитили в одном из берлинских музеев 100-килограммовую золотую монету Big Maple Leaf стоимостью в 3,7 млн евро. Она до сих пор не найдена.

Следственные органы в Берлине отказались сообщить информацию о гражданстве 16 обвиняемых, в отношении которых заведено дело об отмывании денег. Расследование началось после налета на сберкассу в берлинском районе Мариендорф осенью 2014 года. Тогда похитители вынесли более 9 миллионов евро. Полиции до сих пор не удается найти эти деньги.

В ходе расследования выяснилось, что один из братьев мужчины, уже осужденного за ограбление сберкассы, купил недвижимость, хотя ранее он жил на пособие по бедности. Впоследствии полиция вышла на другие объекты недвижимости, которые, предположительно, были куплены на деньги, добытые преступным путем.

Смотрите также:

Приемы немецких карманников 1. Прием толкания - Der Rempel-Trick Преступник якобы случайно толкает жертву - задевает прохожего, а в это время быстро вынимает бумажник из его кармана или сумки. Если преступники работают вдвоем, один из них, двигаясь впереди, внезапно останавливается, а его сообщник толкает жертву сзади, совершая кражу. Этот прием также применяется на эскалаторах и в общественном транспорте при входе или выходе.

Приемы немецких карманников 2. Прием теснения - Der Drängler-Trick В переполненных автобусах или вагонах вор (якобы вынужденно) так неприятно и долго напирает на одного из пассажиров, теснит его, пока тот, дабы избежать необходимости стоять лицом к этому нервирующему соседу, отворачивается от него, подставляя для кражи - сумку на плече, рюкзак на спине или задний карман.

Приемы немецких карманников 3. Прием с планом города - Der Stadtplan-Trick Какой-то якобы приезжий (преступник) с картой города в руках обращается к прохожему с просьбой о помощи. Пока жертва отвлечена, смотрит на карту или объясняет дорогу, подельник незаметно запускает руку в карман или сумку. На вокзалах этот криминальный сценарий разыгрывается также около стендов или информационных табло с планом городских улиц.

Приемы немецких карманников 4. Прием с разменом денег - Der Geldwechsel-Trick Преступник просит прохожего или случайного встречного разменять крупную монету на мелкие. Когда тот достает кошелек, вор чем-то отвлекает внимание жертвы, незаметно извлекая из кошелька купюры. То же самое он может проделать, бросая в него ту самую монету, которую попросил разменять.

Приемы немецких карманников 5. Прием с кетчупом, кофе или мороженым - Der Beschmutzer-Trick Чаще всего применяется около банков или банкоматов. Одежду жертвы, только что снявшей деньги, якобы по неосторожности пачкают кетчупом, кофе, мороженым или лимонадом. Бурно извиняясь за доставленную неприятность и пытаясь очистить одежду, преступник ловко вынимает купюры из бумажника или достает весь кошелек целиком.

Приемы немецких карманников 6. Ресторанный прием - Der Restaurant-Trick Пострадавшие в данном случае во многом сами виноваты. Тот, кто беззаботно вешает пиджак или куртку на спинку стула, не должен сильно удивляться, что рано или поздно кто-то вытащит из них кошелек или мобильный телефон. То же самое можно сказать о сумочках, беспечно повешенных на спинку. Если столик находится на проходном месте около дверей, в какой-то момент сумочке могут незаметно сделать ноги.

Приемы немецких карманников 7. Прием в супермаркете - Der Supermarkt-Trick Преступник обращается к избранной жертве, повесившей сумку на ручку тележки для покупок или положившей в тележку свою сумку. Он просит помочь найти ему какой-то определенный товар. Пример: "Где они тут соль запрятали?" Пока добрый человек пытается помочь, отвлекаясь при этом, из его сумки исчезает кошелек, что обычно становится ясно лишь около кассы.

Приемы немецких карманников 8. Нищенский прием - Der Bettel-Trick Исполняется всегда группой детей и подростков. Они где-то в закусочной или уличном кафе просят денег с помощью таблички. Как только жертва отвлекается, кто-то из шайки быстро крадет кошелек со стола или вытаскивает его из сумки или кармана. Возможный вариант: группа детей окружает прохожего на улице, разыгрывая, так сказать, нищенский сценарий. Взрослые члены банды находятся где-то рядом.

Приемы немецких карманников 9. Прием с цветами - Der Blumen-Trick Какой-то незнакомец приветствует жертву на улице, обнимает, прикрепляя к одежде цветок - скажем, красную гвоздику. Пока жертва в замешательстве пытается понять, почему она удостоилась такого знака внимания, вор удаляется с похищенным кошельком.

Приемы немецких карманников 10. Прием "услуга носильщика" - Der Taschenträger-Trick В данном криминальном сценарии целью преступников становятся пожилые люди, возвращающиеся домой с покупками - тяжелыми сумками из продуктового магазина. Вор или воровка предлагает свою помощь, берет сумки, по лестнице поднимается быстрее жертвы, успевая их обшарить и вытащить весь кошелек или деньги из него.

Приемы немецких карманников 11. Прием поднятия - Der Hochhebe-Trick Применяется в пивных или барах - многолюдных, веселых, располагающих к общению и шуткам. Кто-то из посетителей (вор) подходит к жертве и говорит, что может на спор определить вес человека, приподняв его от пола. Обнимая при этом жертву, преступник вытаскивает кошелек или мобильный телефон. Автор: Максим Нелюбин

