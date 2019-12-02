 В Берлине установлен монумент из пепла и костей погибших в концлагерях | Новости из Германии о Германии | DW | 02.12.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

В Берлине установлен монумент из пепла и костей погибших в концлагерях

Художники-акционисты пытаются предостеречь немецких депутатов от сотрудничества с правыми популистами. Для этого они используют образцы грунта с мест, где находились нацистские "лагеря смерти".

Колонна сопротивления

Колонна сопротивления

Художники-акционисты из группы "Центр политической красоты" (Zentrum für Politische Schönheit) установили в понедельник, 2 декабря, перед берлинским Рейхстагом монумент "колонна сопротивления", который состоит из пепла и остатков костей людей, погибших в нацистских концлагерях.

Контекст

Активисты объединения "Центр политической красоты" намерены перезахоронить останки погибших в море мигрантов перед зданием ведомства федерального канцлера Германии. (16.06.2015)

Берлинская полиция запретила объединению "Центр политической красоты" хоронить нелегальных мигрантов перед ведомством федерального канцлера. Акция против миграционной политики ФРГ пройдет без тел погибших. (20.06.2015)

Для возведения монумента деятели искусства провели обследование грунта в 23 местах массового убийства заключенных, эти места сегодня располагаются на территории Германии, Польши и Украины. Согласно заявлению акционистов, они почти везде обнаружили останки погибших.

Монумента находится на территории, где до Второй мировой войны располагалось здание Кролль-оперы. Именно здесь после поджога Рейхстага в 1933 году прошло заседание парламента, принявшее закон "О чрезвычайных полономочиях", который наделил Адольфа Гитлера практически неограниченной властью.

Деятели искусств заявляют, что тем самым они предостерегают партии, входящие в правящую коалицию, от сотрудничества с правопопулистской "Альтернативой для Германии" (АдГ), набравшей на последних выборах в бундестаг 12,6 процента голосов. Членов АдГ неоднократно обвиняли в симпатиях к нацистскому режиму и неоднозначной оценке его преступлений.

Смотрите также:

Смотреть видео 01:40

Немецкие активисты построили мемориал жертвам Холокоста за окном у ультраправого политика

  • Алла Сидоренко

    Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий"

    Алла Сидоренко

    Год рождения: 1938. Родом из Ленинграда. На снимке держит книгу с обгоревшими краями - единственная детская радость того времени. Алла Сидоренко - участница кельнского проекта для школьников "Мастерская биографий" (Biografiewerkstatt).

  • Алла Сидоренко

    Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий"

    Алла Сидоренко

    Рассказывая ученикам гимназии в Кельне о том, что ей пришлось пережить, она подчеркивает: "У нас у всех есть право голоса, и мы можем что-то изменить".

  • Проект Мастерская биографий: Мария (Мера) и Геня Найман

    Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий"

    Мария (Мера) и Геня Найман

    Родилась в 1930 году в Борисове. Имя при рождении - Мера. На снимке (справа) вместе с сестрой Геней.

  • Мария (Мера) Найман

    Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий"

    Мария (Мера) Найман

    "Война забрала у нас детство. И поэтому мне больше всего хочется мира и счастья для юного поколения, для моих детей и внуков", - говорит Мария Найман.

  • Тамар Драйфус

    Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий"

    Тамар Драйфус

    Родилась в 1938 году в Вильнюсе. Пережила гетто, чудом избежала отправки в концлагерь - спасла отвага матери. На снимке ей семь лет.

  • Тамар Драйфус

    Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий"

    Тамар Драйфус

    "Никогда не падайте духом! Безвыходных ситуаций не бывает!" - вспоминает она слова своей матери, спасшей ей жизнь.

  • Доня и Зина Пентецка

    Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий"

    Донья (справа) и Зина Пентецка

    Эта участница проекта "Мастерская биографий" родом из Украины, год рождения: 1936. "Во время войны я спрашивала: когда же настанет время, чтобы хлеб лежал на столе, а мне бы его даже и есть не хотелось?"

  • Проект Мастерская биографий: Донья Пентецка

    Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий"

    Донья Пентецка

    "Спрашивайте, пока еще есть, кого спросить, - чтобы нашим детям и внукам никогда не пришлось пережить этих ужасов".

  • Проект Мастерская биографий: Елена Штрум

    Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий"

    Елена Штрум

    Родилась в Киеве в 1923 году. Спустя много лет после войны осуществила свою мечту - стала физиком.

  • Проект Матсерская биографий: Елена Штрум

    Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий"

    Елена Штрум

    "Мир и свобода существуют не сами по себе - их нужно отстаивать, за них нужно бороться", - говорит она немецким подросткам.

  • Проект Мастерская биографий: Эстер Блюменфельд

    Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий"

    Эстер Блюменфельд

    Родилась в 1935 году в украинском поселке Знаменка. С удовольствием приходит в кельнское "Кафе встреч" (Begegnungscafé) и отвечает на вопросы школьников о войне, о преследованиях и бегстве. "Нас лишили детства. Пусть же сегодняшнее поколение живет в мире и согласии", - говорит она. В рамках проекта "Мастерская биографий" ученики гимназии в Кельне выпустили сборник.

    Автор: Инга Ваннер


Контекст

Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий"

Участникам биографического проекта в Кельне удалось пережить ужасы минувшей войны. Они делятся своими воспоминаниями с немецкими школьниками. (23.07.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Немецкие активисты построили мемориал жертвам Холокоста за окном у ультраправого политика  

Страшные преступления нацистов: в бундестаге отметили опасность антисемитизма. DW Новости  

Как еврейка из Франции работала разведчицей в тылу у нацистов  

Реклама

Самые читаемые

Тысячи просителей убежища вновь вернулись в Германию после депортации  

В центре Киева застрелен трехлетний сын депутата областной рады  

5 фактов о советско-финской войне, которые нужно знать  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно