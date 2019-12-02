В Берлине установлен монумент из пепла и костей погибших в концлагерях

Художники-акционисты из группы "Центр политической красоты" (Zentrum für Politische Schönheit) установили в понедельник, 2 декабря, перед берлинским Рейхстагом монумент "колонна сопротивления", который состоит из пепла и остатков костей людей, погибших в нацистских концлагерях.

Для возведения монумента деятели искусства провели обследование грунта в 23 местах массового убийства заключенных, эти места сегодня располагаются на территории Германии, Польши и Украины. Согласно заявлению акционистов, они почти везде обнаружили останки погибших.

Монумента находится на территории, где до Второй мировой войны располагалось здание Кролль-оперы. Именно здесь после поджога Рейхстага в 1933 году прошло заседание парламента, принявшее закон "О чрезвычайных полономочиях", который наделил Адольфа Гитлера практически неограниченной властью.

Деятели искусств заявляют, что тем самым они предостерегают партии, входящие в правящую коалицию, от сотрудничества с правопопулистской "Альтернативой для Германии" (АдГ), набравшей на последних выборах в бундестаг 12,6 процента голосов. Членов АдГ неоднократно обвиняли в симпатиях к нацистскому режиму и неоднозначной оценке его преступлений.

Смотрите также:

Смотреть видео 01:40 Поделиться Мемориал жертвам Холокоста за окном у политика АдГ Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/2oFun Немецкие активисты построили мемориал жертвам Холокоста за окном у ультраправого политика