 В Берлине состоялось первое после войны посвящение в раввины | Новости из Германии о Германии | DW | 09.10.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

В Берлине состоялось первое после войны посвящение в раввины

Самая большая еврейская община Германии в Берлине - "аванс доверия нашей демократии", заявил глава МИД ФРГ на первой церемонии ординации равинов в берлинской синагоге.

Синагога на Рикештрассе в берлинском районе Пренцлауэрберг

Синагога на Рикештрассе в берлинском районе Пренцлауэрберг

В Берлине во вторник, 9 октября, впервые после Второй мировой войны состоялось посвящение в ортодоксальные раввины. Ученое звание присвоено трем выпускников раввинской семинарии в Берлине. На церемонии ординации (посвящения) в синагоге на Рикештрассе в районе Пренцлауэрберг присутствовали бургомистр Берлина Михаэль Мюллер (Michael Müller), министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas), вице-председатель бундестага Петра Пау (Petra Pau), глава Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер (Josef Schuster) и глава Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер (Ronald Lauder).

Контекст

В последнее время часто озвучивается мнение, что одна из причин растущего антисемитизма в ЕС - мигранты из мусульманских стран. Авторы международного исследования выяснили, так ли это. (31.07.2018)

Правые популисты из "Альтернативы для Германии" учредили внутрипартийную группу "Евреи в АдГ". Но евреи не должны поддаваться на этот трюк, пишет в гостевом комментарии для DW Армин Лангер. (08.10.2018)

Хайко Мас назвал "незаслуженным подарком" то, что в городе, где во времена национал-социализма планировались депортации евреев в лагеря смерти, сегодня снова находится самая большая еврейская община Германии. "Это аванс доверия нашему правовому государству и нашей демократии", - заявил министр.

Глава Центрального совета евреев в Германии в свою очередь призвал жителей Германии активно противостоять антисемитизму, который "снова распространяется в стране с устрашающей скоростью". В Германии свобода религии, личная свобода каждого являются основополагающими правами, напомнил Шустер. Бургомистр Берлина Мюллер отметил, что борьба с антисемитизмом будет успешной только в том случае, если будет вестись последовательно и на всех уровнях. "Мы не должны терять мужество и отступать от своей цели, даже перед лицом неудач", - заключил политик.

Первая после Холокоста ординация раввинов в ФРГ

После ликвидации в 1942 году Берлинской высшей научной школы иудаизма в Германии первое торжественное посвящение в ортодоксальные раввины состоялось в сентябре 2006 года в Дрездене. Торжества по поводу первого выпуска Потсдамского колледжа имени Авраама Гейгера (Abraham-Geiger-Kolleg) вызвали широкий общественный резонанс, так как прежде у кандидатов в раввины не было возможности учиться в Германии, образование им приходилось получать за границей.

Смотрите также:

  • Барри Коски

    Байройт против антисемитизма

    Барри Коски

    В 2017 году оперу Вагнера "Нюрнбергские мейстерзингеры" поставил на главной байройтской сцене Барри Коски - австралиец, давно живущий и работающий в Германии. Это был первый случай в истории фестиваля, когда спектакль ставил режиссер с еврейскими корнями. Руководство в Байройте уже на протяжении многих лет сознательно работает над переосмыслением антисемитского прошлого.

  • Сцена из оперы Вагнера Нюрнбергские мейстерзингеры

    Байройт против антисемитизма

    Нюрнбергский процесс

    Барри Коски в своей постановке поднял тему антисемитизма Вагнера. В третьем действии сцена трансформируется в зал (см. фото) нюрнбергского дворца юстиции, где в 1945 и 1946 году проходил судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии.

  • Сцена из спектакля

    Байройт против антисемитизма

    "Вечный ад" Вагнера

    По словам режиссера Барри Коски, Вагнер постоянно сидит на скамье подсудимых и должен нести ответ как за свои собственные антисемитские высказывания, так и за то, что нацисты сделали потом с его музыкой, используя ее в пропагандистских целях. И этот ад создал Вагнер сам, своими руками.

  • Фестивальный дом в Байройте

    Байройт против антисемитизма

    Сезон 2018 года

    В этом году "Лоэнгрина" в байройтском Фестивальном доме (на фото) поставил Ювал Шарон - американский режиссер, родители которого родились в Израиле. Ему еще нет сорока лет, а он уже прославился постановками не только в Штатах, но и в Европе. Премьера "Лоэнгрина" состоится в Байройте 25 июля. И это - главное событие нынешнего фестиваля.

  • Евгений Никтин

    Байройт против антисемитизма

    Запретная татуировка

    Российский оперный певец Евгений Никитин был в 2012 году приглашен в Байройт для исполнения ведущей партии в "Летучем голландце". Но до премьеры дело не дошло. Скандал разразился после того, как выяснилось, что на теле Никитина когда-то была наколка в виде свастики, которую в данный момент, после обработки, уже не видно. В итоге певец вынужден был отказаться от роли и покинуть Байройт.

  • Выставка в Байройте

    Байройт против антисемитизма

    "Умолкшие голоса"

    Выставка "Умолкшие голоса" была открыта в парке Байройта в 2012 году. Стенды повествуют о судьбах евреев, участвовавших в этом оперном фестивале и подвергавшихся нападкам из-за своего происхождения. Многие из них после прихода к власти в Германии национал-социалистов были вынуждены покинуть страну. Некоторые погибли в концентрационных лагерях.

  • Рояль Вагнера

    Байройт против антисемитизма

    "Запрещенная музыка" на рояле Вагнера

    Фестиваль - это не только оперные премьеры. Один из пунктов программы - ряд мероприятий, объединенных общим названием "Дискурс в Байройте". Это встречи, конференции, а также концерты, проходящие в Музее Вагнера - на вилле "Ванфрид". Концерты объединены в серию "Запрещенная музыка": здесь исполняют произведения, которые нацисты в 1938 году объявили "дегенеративными".

  • Пауль Хиндемит

    Байройт против антисемитизма

    Пауль Хиндемит

    Пришедшие в 1933 году к власти нацисты причислили произведения немецкого композитора-авангардиста Пауля Хиндемита (на фото) к "дегенеративному искусству" и запретили исполнять их в Германии. Кроме того, нацисты указали на "недопустимость" еврейского происхождения супруги музыканта. В 1938 году Хиндемит покинул Германию вместе с женой. В 1953 году его пригласили дирижировать в Байройте.

  • Семен Бычков

    Байройт против антисемитизма

    Семен Бычков

    Дирижировать "Парсифалем" в 2018 году в Байройте будет Семен Бычков - родившийся в Ленинграде музыкант с еврейскими корнями, покинувший СССР в 1974 и получивший американское гражданство. Маэстро Бычкова постоянно приглашают руководить лучшими оркестрами мира.

  • Даниэль Баренбойм

    Байройт против антисемитизма

    Великий Баренбойм

    В 1980-х израильский дирижер и пианист Даниэль Баренбойм был главным дирижером в Байройте несколько лет подряд. Он - обладатель, пожалуй, всех престижных премий мира в области музыки, в том числе - "Грэмми". Исполнял музыку Вагнера в Израиле, где на это существует негласный запрет (причина - антисемитизм композитора).

    Автор: Дарья Брянцева


Смотреть видео 03:01
Now live
03:01 мин

70 лет Израилю: особые отношения с Германией

Контекст

Байройт против антисемитизма

Как фестиваль "выводит коричневые пятна" на своей биографии? (25.07.2018)  

Ссылки в интернете

В Германии впервые за 70 лет получили образование два ортодоксальных раввина

Впервые после Холокоста в Германии посвятили в сан раввинов

Аудио- и видеофайлы по теме

70 лет Израилю: особые отношения с Германией  

Жуткий эксперимент: израильтянин-атеист арабского происхождения прошелся по Берлину в кипе  

Школьный урок в бывшем концлагере Заксенхаузен  

Реклама

Самые читаемые

Центр "Досье" назвал близкого друга Чепиги-Боширова виновным в провалах разведки РФ  

ПАСЕ готовится снять санкции с России  

Bellingcat и The Insider назвали настоящее имя Александра Петрова  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно