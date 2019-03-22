В Берлине произошла массовая драка фанатов двух блогеров

Около 400 подростков и молодых мужчин собрались вечером в четверг, 21 марта, в центре Берлина, в районе площади Александерплатц, чтобы принять участие в массовой драке, вызванной конфликтом двух блогеров. Полиция сообщает, что около 50 человек вступили в драку, которая быстро переместилась в метро. По данным полиции, 9 хулиганов были задержаны, двое стражей порядка получили ранения.
По сообщениям СМИ, первым прийти на Александерплатц призвал своих фанатов блогер Thatsbekir, имеющий 260000 подписчиков в YouTube. Thatsbekir находится в конфликте с берлинским блогером Бахаром аль Амудом (13000 подписчиков в Youtube), который, по слухам, принадлежит к влиятельному мафиозному арабскому клану.
В берлинской полиции на запрос DW не подтвердили связь клана с массовой дракой, сославшись на ведущееся расследование.
"Мы наблюдаем как в рэп-сообществе, так и у других инфлюэнсеров, что они все чаще слишком безрассудно обращаются со своим влиянием. По-видимому, модным становится сознательно подливать масло в огонь, чтобы получить больше подписчиков и кликов", - прокомментировал ситуацию представитель немецкого профсоюза полиции Норберт Киома (Norbert Cioma).
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