 В Берлине произошла массовая драка фанатов двух блогеров | Новости из Германии о Германии | DW | 22.03.2019

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Германия

В Берлине произошла массовая драка фанатов двух блогеров

400 фанатов двух конкурирующих блогеров встретились на Александерплатц в Берлине, чтобы принять участие в массовой драке. Один из блогеров, по слухам, связан с мафиозным арабским кланом.

Участники массовой драки на Александерплатц

Участники массовой драки на Александерплатц

Около 400 подростков и молодых мужчин собрались вечером в четверг, 21 марта, в центре Берлина, в районе площади Александерплатц, чтобы принять участие в массовой драке, вызванной конфликтом двух блогеров. Полиция сообщает, что около 50 человек вступили в драку, которая быстро переместилась в метро. По данным полиции, 9 хулиганов были задержаны, двое стражей порядка получили ранения.

Контекст

Полиция уделяет особое внимание представителям турецких и арабских кланов в Северном Рейне - Вестфалии, Нижней Саксонии, Бремене и Берлине. (05.08.2018)

В операции принимали участие 200 полицейских и 60 спецназовцев. Три человека задержаны, в отношении шестерых выписаны ордеры на арест. (12.04.2016)

По сообщениям СМИ, первым прийти на Александерплатц призвал своих фанатов блогер Thatsbekir, имеющий 260000 подписчиков в YouTube. Thatsbekir находится в конфликте с берлинским блогером Бахаром аль Амудом (13000 подписчиков в Youtube), который, по слухам, принадлежит к влиятельному мафиозному арабскому клану.

В берлинской полиции на запрос DW не подтвердили связь клана с массовой дракой, сославшись на ведущееся расследование.

"Мы наблюдаем как в рэп-сообществе, так и у других инфлюэнсеров, что они все чаще слишком безрассудно обращаются со своим влиянием. По-видимому, модным становится сознательно подливать масло в огонь, чтобы получить больше подписчиков и кликов", - прокомментировал ситуацию представитель немецкого профсоюза полиции Норберт Киома (Norbert Cioma).

 

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