 В Берлине попытались поджечь здание крупнейшего аналитического центра ФРГ | Новости из Германии о Германии | DW | 23.08.2018

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Германия

В Берлине попытались поджечь здание крупнейшего аналитического центра ФРГ

Попытка поджога здания Германского общества внешней политики совершена 22 августа. Ответственность взяли на себя левые экстремисты. Полиция пока не подтвердила, что они отвественны за инцидент.

Штаб-квартира DGAP в Берлине

Штаб-квартира DGAP в Берлине, фото из архива

В Берлине совершено нападение на здание, в котором расположено Германское общество внешней политики (DGAP).  Ранним утром 22 августа парадные двери здания были облиты смесью бензина и машинного масла и подожжены, сообщил глава известного аналитического центра Аренд Эткер (Arend Oetker) в официальном заявлении, распространенном в четверг, 23 августа. По его данным, огонь быстро потушили, в результате поджога никто не пострадал. Полиция и сотрудники земельного ведомства по уголовным делам побывали на месте поджога и начали расследование, говорится далее в сообщении DGAP.

На странице в микроблоге Twitter директор общества Даниэла Шварцер (Daniela Schwarzer) поблагодарила за слова солидарности в адрес общества и сообщила, что DGAP продолжает работать в нормальном режиме. 

Левые экстремисты взяли на себя ответственность

Утром 22 августа в интернете появилось сообщение, в котором левые экстремисты, выступающие под названием "Автономные группы", взяли на себя ответственность за инцидент, признав, что в ночь на 22 августа облили двери здания 13 литрами горючей смеси и подожгли.

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Авторы сообщения назвали сотрудников DGAP "идеологическими архитекторами германо-европейской гегемониальной политики" и "разжигателями войны". Полиция пока не подтвердила, что "Автономные группы" несут ответственность за инцидент.

Германское общество внешней политики было основано в 1955 году. Этот крупнейший в Германии аналитический центр насчитывает более 2500 членов, которые "в ходе эксклюзивных лекций и подиумных дискуссий имеют возможность обсуждать актуальные темы внешней политики с высокопоставленными лицами, принимающими решения в Германии и за ее пределами", говорится на сайте DGAP.

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    Автор: Юлия Сеткова


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Левоэкстремистский "Черный блок", или Кто устроил беспорядки в Гамбурге

 

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Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты

Вечером и ночью после первого дня саммита G20 в Гамбурге экстремистски настроенные хулиганы в масках устроили погромы в нескольких районах города. Фоторепортаж DW. (07.07.2017)  

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