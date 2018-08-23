В Берлине попытались поджечь здание крупнейшего аналитического центра ФРГ

В Берлине совершено нападение на здание, в котором расположено Германское общество внешней политики (DGAP). Ранним утром 22 августа парадные двери здания были облиты смесью бензина и машинного масла и подожжены, сообщил глава известного аналитического центра Аренд Эткер (Arend Oetker) в официальном заявлении, распространенном в четверг, 23 августа. По его данным, огонь быстро потушили, в результате поджога никто не пострадал. Полиция и сотрудники земельного ведомства по уголовным делам побывали на месте поджога и начали расследование, говорится далее в сообщении DGAP.

На странице в микроблоге Twitter директор общества Даниэла Шварцер (Daniela Schwarzer) поблагодарила за слова солидарности в адрес общества и сообщила, что DGAP продолжает работать в нормальном режиме.

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Левые экстремисты взяли на себя ответственность

Утром 22 августа в интернете появилось сообщение, в котором левые экстремисты, выступающие под названием "Автономные группы", взяли на себя ответственность за инцидент, признав, что в ночь на 22 августа облили двери здания 13 литрами горючей смеси и подожгли.

Авторы сообщения назвали сотрудников DGAP "идеологическими архитекторами германо-европейской гегемониальной политики" и "разжигателями войны". Полиция пока не подтвердила, что "Автономные группы" несут ответственность за инцидент.

Германское общество внешней политики было основано в 1955 году. Этот крупнейший в Германии аналитический центр насчитывает более 2500 членов, которые "в ходе эксклюзивных лекций и подиумных дискуссий имеют возможность обсуждать актуальные темы внешней политики с высокопоставленными лицами, принимающими решения в Германии и за ее пределами", говорится на сайте DGAP.

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