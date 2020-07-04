В Берлине переименуют станцию метро "Улица мавров"

Станцию метро "Улица мавров" в Берлине переименуют в "Улицу Глинки" в честь российского композитора Михаила Глинки. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщила берлинская транспортная компания BVG.

Решение принято после долгосрочных дебатов о дискриминационном характере названия "Улицы мавров". "Из понимания и уважения к противоречивым спорам вокруг названия улицы BVG решила не использовать его для названия станции", - сказано в заявлении.

После станции переименуют саму улицу?

По данным компании, переименование будет длиться несколько недель, оно должно завершиться до конца 2020 года. Отмечается, что власти района Митте проверят, нужно ли переименовать саму улицу, однако это может продлиться значительно дольше. Сам спор о названии длится уже несколько лет.

Новое название станция получит по имени соседней улицы. Русский композитор Михаил Глинка неоднократно приезжал, жил и учился в Берлине, это был один из его любимых городов. Глинка умер в Берлине в 1857 году.

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