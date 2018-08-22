 В Берлине задержан россиянин по подозрению в подготовке теракта | Новости из Германии о Германии | DW | 22.08.2018

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Германия

В Берлине задержан россиянин по подозрению в подготовке теракта

Спецслужбы ФРГ задержали гражданина России, который, по данным следствия, участвовал в подготовке террористического акта в Германии.

Машины немецкой полиции

В столице Германии задержан 31-летний мужчина, гражданин РФ, который участвовал в подготовке тяжкого преступления с использованием взрывчатых веществ на территории ФРГ. Об этом сообщает в среду, 22 августа, Федеральная прокуратура Германии. Операция по задержанию была проведена силами берлинской и федеральной полиции с участием спецназа.

Контекст

Пока по российскому ТВ показывали, как Европу якобы терроризируют беженцы и прочие понаехавшие, в России выросло нечто среднее между тонтон-макутами и "Талибаном", пишет Александр Плющев. (05.09.2017)

По данным прокуратуры, задержанный по имени Магомед-Али планировал совершить тяжкое преступление совместно с 22-летним Клементом Б., который был задержан в апреле прошлого года во французском Марселе. Как сообщается в заявлении прокуратуры, оба задержанных в конце октября 2016 года приобрели большое количество взрывчатого вещества TATP (трипероксида ацетона), которое хранили в своей квартире в Берлине. Организовать теракт на территории Германии им помешали превентивные действия полиции в отношении находящегося под наблюдением спецслужб Магомеда-Али.

Опасаясь разоблачения, подозреваемые решили разъехаться. Клемент Б. уехал сначала на запад Германии, в Ахен, а оттуда во Францию, где 18 апреля 2017 года был задержан. Магомед-Али оставался все это время в Берлине.

Новость дополняется.

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