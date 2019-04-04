В Белом доме отказались предоставить демократам налоговые документы Трампа

В ответ на требования депутатов Конгресса ознакомиться с налоговыми декларациями президента СШАДональда Трампа за прошедшие годы и.о. главы его администрации Мик Малвейни заявил в воскресенье, 7 апреля, что демократы никогда не увидят эти документы.

В 2016 году избиратели проголосовали за Трампа, хотя им было известно, что он не хочет обнародовать свои налоговые декларации, подчеркнул Малвейни, выступая на телеканале Fox.

По мнению чиновника, желание демократов увидеть налоговые декларации президента обусловлено чисто политическими соображениями. А политические нападки - не повод для налогового ведомства IRS предавать огласке налоговые декларации, заявил Малвейни.

Конгресс хочет выяснить, как проверялись налоговые документы Трампа за шесть лет

3 апреля представляющий партию демократов председатель комитета по налоговому праву в Палате представителей Конгресса Ричард Нил запросил у налогового ведомства США как личные, так и деловые документы Трампа, а также связанных с ним юридических лиц за период с 2013 по 2018 годы. Целью запроса было выяснить, как строго и в каком объеме налоговое ведомство в последние годы проверяло документы президента.

Дональд Трамп заявил, что будет противиться передаче его налоговой документации Конгрессу, обосновав это текущим аудитом. Пока их проверка не будет завершена, он не станет обнародовать свои налоговые документы, заявил политик.

В то же время личный адвокат Трампа Джей Секулов 7 апреля обвинил демократов в злоупотреблении властью. "Демократы могут расспросить налоговое ведомство о том, какими методами они пользуются при проверке документов. Однако мысль о том, чтобы использовать IRS в качестве политического оружия, является ложной, как с правовой, так и с конституционной точки зрения", - подчеркнул юрист.

В ответ на это депутат Конгресса от партии демократов Бен Рэй Лухан заявил в эфире телеканала Fox, что требование комитета Конгресса по налоговому праву "ни в коей мере не является политическим".

Все президенты США, кроме Никсона и Трампа, раскрывали данные о своих доходах

По словам конгрессмена, в новейшей истории США Конгрессу еще ни разу не приходилось требовать от президентов страны, чтобы они обнародовали свои налоговые декларации, потому что все они делали это добровольно. Во время предвыборной кампании Трамп также обещал обнародовать свои налоговые документы, однако впоследствии отказался это сделать, указал Лухан.

В середине 2017 года Бюро по вопросам этики при администрации США в сокращенном виде опубликовало сведения о доходах Трампа за предыдущий год. Дональд Трамп - первый после Ричарда Никсона президент США, не желающий показывать общественности свои налоговые декларации.

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