 В Белграде тысячи протестующих поддержали избитого оппозиционера | Новости из Германии о Европе | DW | 08.12.2018

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Европа

В Белграде тысячи протестующих поддержали избитого оппозиционера

Лидер Левой партии Сербии Борко Стефанович был избит в конце ноября. Оппозиция заявляет, что к инциденту причастна правящая Прогрессивная партия.

Акция протеста в Белграде у здания парламента, 8 декабря 2018 г.

Акция протеста в Белграде у здания парламента, 8 декабря 2018 г.

В центре Белграда в субботу, 8 декабря, прошла акция протеста, в которой приняли участия тысячи человек. Собравшиеся выразили возмущение нападением на оппозиционера Борко Стефановича, лидера Левой партии, а также потребовали изменения политики со стороны президента страны, Александра Вучича и правящей Сербской прогрессивной партии. О столкновениях и пострадавших в результате акции протеста не сообщается.

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23 ноября группа мужчин напала на Стефановича в южном городе Крушевац. Политик был избит железным прутом. Вучич сказал, что преступники, напавшие на Стефановича, были арестованы вскоре после инцидента, однако оппозиционные политики утверждают, что к избиению причастная Прогрессивная партия - что ее представителями категорически отрицается.

Вучич победил на президентских выборах в Сербии в 2016 году. После этого его рейтинг несколько снизился, однако он остается самым популярным политиком страны, а правящая коалиция располагает большинством в 160 депутатских мандатов в 250-местном парламенте. Вучич заявляет, что его стратегическая цель - членство Сербии в ЕС. При этом он поддерживает тесные свзи с Россией и Китаем.

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  • Лиридон Бизазли

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    Продажа билетов

    Перевозка мигрантов - самый быстрорастущий бизнес на Балканах. Местные жители, как, к примеру, косовский албанец Лиридон Бизазли, стоят возле лагеря беженцев в Прешево и продают билеты на автобусы до Хорватии за 35 евро. По словам Бизазли, работая барменом, он зарабатывает не более восьми евро в день, а продажей билетов – 50-70 евро в день.

  • Беженцы в Сербии

    Как в Сербии зарабатывают на беженцах

    Жест солидарности

    Несмотря на сравнительно высокий заработок, Бизазли не гордится своей работой. Он часто организует бесплатный проезд для беженцев, которые не могут себе позволить купить билеты на автобус. "Я сам был беженцем, поэтому все понимаю, - говорит Бизазли. - Эти автобусные поездки должны быть бесплатными. Европа дает Сербии деньги на оказание помощи беженцам, но наше правительство делает немного".

  • Беженцы в Сербии

    Как в Сербии зарабатывают на беженцах

    Спрос рождает предложение

    Каждый день в лагерь в Прешево прибывают от 8 до 10 тысяч беженцев. В супермаркетах и ресторанах, расположенных поблизости, нет отбоя от клиентов. Чтобы удовлетворить повышенный спрос, эти заведения теперь работают дольше, а цены в них выросли в два, а иногда и в три раза. "Я никогда не видел, чтобы гамбургер в Сербии стоил так дорого", - отмечает Бизазли.

  • Беженцы в Сербии

    Как в Сербии зарабатывают на беженцах

    От SIM-карт до тачек

    Оказавшись на новом месте, беженцы первым делом пытаются раздобыть SIM-карту, чтобы связаться с родственниками и друзьями. Возле лагерей можно купить не только карты предоплаты, но и такие вещи, как, например, тачки для людей, которые не могут долго идти пешком. Как, например, эта пожилая курдская женщина из Сирии.

  • Беженцы в Сербии

    Как в Сербии зарабатывают на беженцах

    Торговцы обувью

    Несмотря на приближение зимы и частые ливни, многие беженцы продолжают путь босиком. В результате они получают серьезные травмы и кожные инфекции, поясняет Стефан Кордез, координатор южносербского отделения международной организации "Врачи без границ". Усмотрев в этом возможность подзаработать, многие местные жители стали продавать возле лагерей обувь и носки.

  • Автобус с беженцами в Сербии

    Как в Сербии зарабатывают на беженцах

    Очереди на регистрацию

    Страны, через которые проходит маршрут мигрантов, должны регистрировать новоприбывших беженцев. Иногда на регистрацию выстраиваются многокилометровые очереди. Волонтер Даниела Габриель рассказывает, что некоторые водители автобусов начали собирать регистрационные документы пассажиров, направляющихся в Хорватию, и затем продавать их людям, которые не хотят стоять в очередях.

  • Беженцы в Сербии

    Как в Сербии зарабатывают на беженцах

    Жертвы мошенников

    Габриель также рассказывает, что некоторые таксисты и водители автобусов берут с беженцев плату за поездку в Хорватию, однако затем высаживают их в сербских городах под предлогом того, что им нужно оформить документы в несуществующих регистрационных центрах. Пытаясь помочь беженцам не стать жертвой мошенников, Габриель разместила у входа в лагерь в Прешево табличку с основной информацией.

  • Беженцы на Балканах

    Как в Сербии зарабатывают на беженцах

    Разбой на дорогах

    По словам других волонтеров, им угрожали смертельной расправой за то, что они направляли беженцев к автобусам и советовали избегать потенциально опасных таксистов. По словам волонтера из Прешево Александера Травелле, на прошлой неделе таксист, угрожая пистолетом, ограбил семью из пяти человек, предварительно взяв с каждого по 80 евро за проезд до Хорватии.

  • Беженцы в Сербии

    Как в Сербии зарабатывают на беженцах

    Взятки полицейским

    Лиридон Бизазли признается, что платит полицейским 100 евро в неделю за то, чтобы ему позволили продавать билеты у лагеря беженцев в Прешево. "Просто дайте им то, чего они хотят, и они оставят вас в покое", - говорит он. Другие волонтеры также видели, как таксисты давали взятки сотрудникам полиции. "Но это не означает, что все полицейские берут взятки", - пояснил один из волонтеров.

  • Беженцы в Сербии

    Как в Сербии зарабатывают на беженцах

    Мест нет, за редким исключением

    По мере того как погода становиться все холоднее, гостиницы, расположенные на пути беженцев, размещают все больше мигрантов. По словам волонтеров, владельцы гостиниц крайне избирательны в выборе клиентов. Одноместные номера пользуются все большим спросом, и отели часто отказываются принимать беженцев, если те не в состоянии заплатить более высокую цену.

    Автор: Диего Куполо, Сербия


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В то время как территорию Сербии пересекают все больше мигрантов, предприимчивые местные жители отправляются к лагерям беженцев и за плату предлагают им свои услуги. Репортаж DW. (28.10.2015)  

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