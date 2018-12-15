 В Белграде вновь вышли на улицы тысячи демонстрантов | Новости из Германии о Европе | DW | 16.12.2018

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Европа

В Белграде вновь вышли на улицы тысячи демонстрантов

До 10 тысяч человек приняли участие в протестах против политики разжигания ненависти, проводимой президентом Сербии Александром Вучичем и поддерживаемой проправительственными СМИ.

Антиправительственная демонстрация в Белграде

Антиправительственная демонстрация в Белграде

В столице Сербии Белграде несколько тысяч человек вновь приняли участие в акции протеста против политики разжигания ненависти право-национального правительства и президента страны Александра Вучича. Как сообщил вечером в субботу, 15 декабря, новостной интернет-портал Danas, в шествии под лозунгом "Остановить кровавые рубахи!" приняли участие 10 тысяч человек.

Контекст

Президент Сербии призвал граждан страны к диалогу по вопросу Косово и примирению с албанцами. Многие расценили этот шаг, как тактический маневр и жест популиста. (17.08.2017)

Всю минувшую неделю в Сербии продолжались массовые протесты. В выходные число демонстрантов превысило 20 тысяч человек. DW выясняла, что заставило людей выйти на улицы. (11.04.2017)

Лидер Левой партии Сербии Борко Стефанович был избит в конце ноября. Оппозиция заявляет, что к инциденту причастна правящая Прогрессивная партия. (08.12.2018)

Массовое убийство мусульман в Сребренице было ужасным преступлением, но не геноцидом. Свою точку зрения премьер-министр Сербии Брнабич высказала в интервью программе DW Conflict Zone. (15.11.2018)

Демонстранты прошли мимо резиденции президента Вучича и мимо здания, в котором базируется государственный телеканал RTS. Протест направлен также против однобокой подачи новостей в пользу правительства и президента в программах общественно-правового вещания. На плакатах и транспарантах можно было прочитать надписи "Вучич - вор" или "Они лгут, они воруют… Я в бешенстве!".

Во главе шествия шли лидеры сербской оппозиции, в том числе бывший министр иностранных дел Вук Йеремич и мэр Белграда Драган Джилас. Протестующие также использовали свистки и гудки, подобно тому, как в 1990-е годы это делали протестовавшие против Слободана Милошевича.

Нападение на оппозиционера

Впервые массовые протесты прошли в Белграде 8 декабря, поводом к ним стало жестокое избиение людьми в черных рубахах на юге Сербии в городе Крушевац оппозиционера Борко Стефановича, лидера Левой партии, произошедшее 23 ноября. Политику нанесли удары железным прутом, в результате чего он получил тяжелые ранения.

Подозреваемые в нападении были вскоре задержаны, а президент Вучич осудил произошедшее, но оппозиция обвиняет его в том, что используемая им риторика шельмования критиков и оппозиционеров создала в стране обстановку нетерпимости. Также они утверждают, что к избиению причастна правящая Сербская прогрессивная партия.

Следующая акция протеста запланирована на 16 января 2019 года - годовщину убийства сербского политика Оливера Ивановича, одного из лидеров косовских сербов.

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  • Лиридон Бизазли

    Как в Сербии зарабатывают на беженцах

    Продажа билетов

    Перевозка мигрантов - самый быстрорастущий бизнес на Балканах. Местные жители, как, к примеру, косовский албанец Лиридон Бизазли, стоят возле лагеря беженцев в Прешево и продают билеты на автобусы до Хорватии за 35 евро. По словам Бизазли, работая барменом, он зарабатывает не более восьми евро в день, а продажей билетов – 50-70 евро в день.

  • Беженцы в Сербии

    Как в Сербии зарабатывают на беженцах

    Жест солидарности

    Несмотря на сравнительно высокий заработок, Бизазли не гордится своей работой. Он часто организует бесплатный проезд для беженцев, которые не могут себе позволить купить билеты на автобус. "Я сам был беженцем, поэтому все понимаю, - говорит Бизазли. - Эти автобусные поездки должны быть бесплатными. Европа дает Сербии деньги на оказание помощи беженцам, но наше правительство делает немного".

  • Беженцы в Сербии

    Как в Сербии зарабатывают на беженцах

    Спрос рождает предложение

    Каждый день в лагерь в Прешево прибывают от 8 до 10 тысяч беженцев. В супермаркетах и ресторанах, расположенных поблизости, нет отбоя от клиентов. Чтобы удовлетворить повышенный спрос, эти заведения теперь работают дольше, а цены в них выросли в два, а иногда и в три раза. "Я никогда не видел, чтобы гамбургер в Сербии стоил так дорого", - отмечает Бизазли.

  • Беженцы в Сербии

    Как в Сербии зарабатывают на беженцах

    От SIM-карт до тачек

    Оказавшись на новом месте, беженцы первым делом пытаются раздобыть SIM-карту, чтобы связаться с родственниками и друзьями. Возле лагерей можно купить не только карты предоплаты, но и такие вещи, как, например, тачки для людей, которые не могут долго идти пешком. Как, например, эта пожилая курдская женщина из Сирии.

  • Беженцы в Сербии

    Как в Сербии зарабатывают на беженцах

    Торговцы обувью

    Несмотря на приближение зимы и частые ливни, многие беженцы продолжают путь босиком. В результате они получают серьезные травмы и кожные инфекции, поясняет Стефан Кордез, координатор южносербского отделения международной организации "Врачи без границ". Усмотрев в этом возможность подзаработать, многие местные жители стали продавать возле лагерей обувь и носки.

  • Автобус с беженцами в Сербии

    Как в Сербии зарабатывают на беженцах

    Очереди на регистрацию

    Страны, через которые проходит маршрут мигрантов, должны регистрировать новоприбывших беженцев. Иногда на регистрацию выстраиваются многокилометровые очереди. Волонтер Даниела Габриель рассказывает, что некоторые водители автобусов начали собирать регистрационные документы пассажиров, направляющихся в Хорватию, и затем продавать их людям, которые не хотят стоять в очередях.

  • Беженцы в Сербии

    Как в Сербии зарабатывают на беженцах

    Жертвы мошенников

    Габриель также рассказывает, что некоторые таксисты и водители автобусов берут с беженцев плату за поездку в Хорватию, однако затем высаживают их в сербских городах под предлогом того, что им нужно оформить документы в несуществующих регистрационных центрах. Пытаясь помочь беженцам не стать жертвой мошенников, Габриель разместила у входа в лагерь в Прешево табличку с основной информацией.

  • Беженцы на Балканах

    Как в Сербии зарабатывают на беженцах

    Разбой на дорогах

    По словам других волонтеров, им угрожали смертельной расправой за то, что они направляли беженцев к автобусам и советовали избегать потенциально опасных таксистов. По словам волонтера из Прешево Александера Травелле, на прошлой неделе таксист, угрожая пистолетом, ограбил семью из пяти человек, предварительно взяв с каждого по 80 евро за проезд до Хорватии.

  • Беженцы в Сербии

    Как в Сербии зарабатывают на беженцах

    Взятки полицейским

    Лиридон Бизазли признается, что платит полицейским 100 евро в неделю за то, чтобы ему позволили продавать билеты у лагеря беженцев в Прешево. "Просто дайте им то, чего они хотят, и они оставят вас в покое", - говорит он. Другие волонтеры также видели, как таксисты давали взятки сотрудникам полиции. "Но это не означает, что все полицейские берут взятки", - пояснил один из волонтеров.

  • Беженцы в Сербии

    Как в Сербии зарабатывают на беженцах

    Мест нет, за редким исключением

    По мере того как погода становиться все холоднее, гостиницы, расположенные на пути беженцев, размещают все больше мигрантов. По словам волонтеров, владельцы гостиниц крайне избирательны в выборе клиентов. Одноместные номера пользуются все большим спросом, и отели часто отказываются принимать беженцев, если те не в состоянии заплатить более высокую цену.

    Автор: Диего Куполо, Сербия


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В то время как территорию Сербии пересекают все больше мигрантов, предприимчивые местные жители отправляются к лагерям беженцев и за плату предлагают им свои услуги. Репортаж DW. (28.10.2015)  

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