В Белгазпромбанке введена временная администрация

В Нацбанке Беларуси отметили, что решение ввести временную администрацию принято "в целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов".
В Белгазпромбанке - дочернем банке российского "Газпромбанка" в Беларуси - с 15 июня вводится временная администрация для управления им. Соответствующее постановление приняло правление Национального банка Республики Беларусь в воскресенье, 14 июня.
Как сообщили в пресс-службе Нацбанка, решение принято "в целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов Белгазпромбанка, недопущения ухудшения его финансового состояния".
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