В Беларуси фигуранты дела "дочки Газпрома" дают показания

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт отвергла слова потенциального претендента на пост главы государства - экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико о том, что обыски и аресты нынешних и бывших сотрудников банка являются "рейдерским захватом" и попыткой его устрашения как оппозиционера. "Что касается устрашений, о которых заявляется. Могу вам сказать точно, что нынешнему президенту запугивание и давление как раз совсем не нужно, абсолютно. Более того - оно может быть во вред. Однако закон есть закон", - сказала Эйсмонт в интервью агентству РБК, обнародованном в воскресенье, 14 июня.
Наталья Эйсмонт, комментируя интервью Бабарико РБК, также сообщила о признательных показаниях, которые, по ее словам, дают фигуранты дела Белгазпромбанка - дочерней компании российского "Газпрома". "Изъяты огромные суммы денег, ценные бумаги, золото, картины. 15 человек задержаны. И человек, у которого вы брали интервью, может быть, не знает, - все они дают признательные показания. В том числе и против него", - сообщила пресс-секретарь Лукашенко.
По словам Эйсмонт, в отношении бывших и нынешних сотрудников Белгазпромбанка возбуждены дела "по серьезным статьям" - о легализации средств, добытых преступным путем в особо крупном размере, и неуплате налогов в особо крупном размере. Вопросы о подробностях дел она переадресовала в Комитет госконтроля.
Мнение Виктора Бабарико
О задержаниях в рамках дела Белгазпромбанка стало известно 12 июня. Виктор Бабарико связал их со своей политической деятельностью и участием в кампании по выборам президента Беларуси, которые состоятся 9 августа. "Вся логика происходящего подсказывает, что это процесс, направленный против меня", - сказал он в интервью РБК.
Между тем президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что расследование дела Белгазпромбанка велось еще с 2016 года, а сейчас оно активизировалось, поскольку была получена информация от зарубежных партнеров. Виктора Бабарико президент назвал "негодяем", а его выдвижение в президенты связал с расследованием. "Чего полез - потому что понял, что к нему придут и наденут наручники. А у нас же сейчас выгодно заниматься политикой, чтобы стать узником совести", - сказал Лукашенко.
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Академик Анатолий Михайлов (Литва)
Белорусам следует понять, какой длинный путь надо пройти, чтобы наверстать упущенное. Мы слишком долго росли в атмосфере идеологического контроля и изоляции от цивилизованного мира. И когда попытались примерить на себя одежды европейского общества, получилось уродливое образование - то, что сегодня происходит в Беларуси.
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Доктор социологии Андрей Вардомацкий (Польша)
Нет такого диктатора, который не твердил бы об "особом пути страны", потому что это главный аргумент для поддержания веры в режим. Эта идеологическая "лапша" имеет целевой аудиторией только внутреннего потребителя, к которому иная информация извне не поступала. На самом деле в Беларуси вовсе не уникальная, а хрестоматийная диктатура с закономерным финалом в перспективе.
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Директор Информационного дома белорусов в Варшаве Алесь Зарембюк (Польша)
Теперь я по-иному оцениваю ситуацию в Беларуси. Если раньше придерживался более радикальных взглядов, то теперь понимаю, что быстрых перемен в стране не будет. Лидеры, способные провести реформы, и сами идеи, и новое общество будут вызревать годами. Одно дело взять власть, другое - удержать ее и изменить политическую систему.
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Экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич (Чехия)
То, что в Беларуси высокий уровень технической мысли и много образованных людей, еще не значит, что они готовы самоорганизоваться и сменить власть. Зато в номенклатуре есть много недовольных репрессиями Лукашенко в отношении чиновников. Там могут найтись те, кто не захочет быть посаженным в тюрьму. Думаю, что белорусские элиты объединятся и изменят ситуацию.
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Взгляд на Беларусь со стороны
Координатор кампании "Европейская Беларусь" Владимир Кобец (Польша)
Нет ни одного примера, когда диктатура по ее собственной воле трансформировалась бы в демократию. Поэтому, думаю, что никакой диалог Минска с Брюсселем и никакие договоренности с режимом не изменят ситуации в Беларуси. Лукашенко не держит слово и ведет свою игру. От Запада ему нужны только деньги и рынки для белорусских товаров, чтобы его семья сохранила свой контроль над страной.
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Взгляд на Беларусь со стороны
Лидер инициативы "StudAlliance" Кирилл Атаманчик (Литва)
Белорусской оппозиции стоит избавиться от иллюзий, что ЕС будет исполнять роль меча, который отрубит голову авторитарному режиму. С позиций ультиматумов, на одних эмоциях эту систему победить нельзя. Важны дискуссии, в которых не стоит поддаваться иррациональным порывам, затягивающим в политиканство вместо политики, как это сейчас и происходит в оппозиционной среде.
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Взгляд на Беларусь со стороны
Бизнесмен Павел Маринич (Литва)
Вопрос демократических преобразований в Беларуси предрешен. В стране достаточно умных людей с разными политическими взглядами, но с одной идеей - независимости государства. Они должны объединиться, чтобы никогда больше не допустить в будущем нового авторитаризма в стране. Я считаю, что Беларусь должна стать парламентской республикой, а президентские полномочия надо ограничить.
Автор: Галина Петровская