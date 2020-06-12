В Беларуси фигуранты дела "дочки Газпрома" дают показания

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт отвергла слова потенциального претендента на пост главы государства - экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико о том, что обыски и аресты нынешних и бывших сотрудников банка являются "рейдерским захватом" и попыткой его устрашения как оппозиционера. "Что касается устрашений, о которых заявляется. Могу вам сказать точно, что нынешнему президенту запугивание и давление как раз совсем не нужно, абсолютно. Более того - оно может быть во вред. Однако закон есть закон", - сказала Эйсмонт в интервью агентству РБК, обнародованном в воскресенье, 14 июня.

Наталья Эйсмонт, комментируя интервью Бабарико РБК, также сообщила о признательных показаниях, которые, по ее словам, дают фигуранты дела Белгазпромбанка - дочерней компании российского "Газпрома". "Изъяты огромные суммы денег, ценные бумаги, золото, картины. 15 человек задержаны. И человек, у которого вы брали интервью, может быть, не знает, - все они дают признательные показания. В том числе и против него", - сообщила пресс-секретарь Лукашенко.

По словам Эйсмонт, в отношении бывших и нынешних сотрудников Белгазпромбанка возбуждены дела "по серьезным статьям" - о легализации средств, добытых преступным путем в особо крупном размере, и неуплате налогов в особо крупном размере. Вопросы о подробностях дел она переадресовала в Комитет госконтроля.

Мнение Виктора Бабарико

О задержаниях в рамках дела Белгазпромбанка стало известно 12 июня. Виктор Бабарико связал их со своей политической деятельностью и участием в кампании по выборам президента Беларуси, которые состоятся 9 августа. "Вся логика происходящего подсказывает, что это процесс, направленный против меня", - сказал он в интервью РБК.

Между тем президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что расследование дела Белгазпромбанка велось еще с 2016 года, а сейчас оно активизировалось, поскольку была получена информация от зарубежных партнеров. Виктора Бабарико президент назвал "негодяем", а его выдвижение в президенты связал с расследованием. "Чего полез - потому что понял, что к нему придут и наденут наручники. А у нас же сейчас выгодно заниматься политикой, чтобы стать узником совести", - сказал Лукашенко.

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