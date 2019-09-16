В Беларуси увидели угрозу в плане экономической интеграции с Россией

Белорусские экономисты и политологи, опрошенные DW, настороженно отнеслись к опубликованному в "Коммерсанте" плану экономической интеграции Беларуси и России. В чем суть плана, какие плюсы и минусы для Беларуси в нем содержатся и каковы основания для опасений минских экспертов?

Интеграция приведет к созданию конфедеративного государства?

"Степень интеграции - выше, чем в ЕС", - так "Коммерсант" в номере за 16 сентября описал суть попавшей в распоряжение издания программы экономической интеграции Беларуси и России. Источник "Коммерсанта" в аппарате правительства РФ подтвердил подлинность документа. Эта публикация - первые обнародованные подробности интеграционного плана, который лидеры Беларуси и России обсуждают с декабря 2018 года.

Автор статьи отмечает, что фактически в экономической сфере интеграционные меры приведут к созданию конфедеративного государства, а некоторых аспектах - и федерации. Вместе с тем "Коммерсант" сомневается, что союз будет равноправным - ведь экономика России в 29 раз больше белорусской. Но что подобные экономические меры будут значить для Беларуси?

Только экономика, никакой политики

"Коммерсант" утверждает, что ему стали известны положения проекта "Программы действий Беларуси и России по реализации положений договора о создании Союзного государства", который 6 сентября парафировали (предварительно подписали с возможностью незначительных изменений. - Ред.) премьер-министры Сергей Румас и Дмитрий Медведев. Официально документ опубликован не был.

Сергей Румас

Белорусский премьер Румас еще до парафирования программы заверял, что она будет реализацией принципа "две страны - один рынок" и что в ней "нет вопросов политического характера". В принципе, это так. В статье "Коммерсанта" констатируется, что в документе ничего не говорится о введении единой валюты, не затрагиваются вопросы обороны, безопасности, а также устройства исполнительной власти в России и Беларуси, как, впрочем, и полномочия (да и само существование) исполнительной власти Союзного государства.

По информации издания, речь идет только об экономические мерах - единых Налоговом кодексе, внешнеторговом режиме и Гражданском кодексе, унифицированном учете собственности и сходных соцгарантиях, почти объединенном банковском надзоре (но с двумя центробанками), едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированном госрегулировании отраслей.

Программу экономической интеграции должны подписать президенты России и Беларуси

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт в комментарии для издания "Наша нива" подчеркнула, что в основе любых интеграционных процессов лежит тезис о независимости Беларуси и России. "Все громкие термины в статье - конфедерация, федерация - мы предлагаем оценивать как пустые журналистские штампы", - указала Эйсмонт.

На вопрос о правдивости информации, изложенной "Коммерсантом", она заявила, что на данный момент работа по интеграции продолжается, а "программа станет программой только тогда, когда ее подпишут президенты, и она будет принята на Высшем Госсовете (Союзного государства. - Ред.). - если стороны будут к этому готовы".

Экономическое поглощение Беларуси?

Однако белорусские экономисты и политологи, опрошенные DW, реагируют на опубликованную в материале "Коммерсанта" информацию настороженно. Если она правдива, то в случае принятия плана "возможности Беларуси по распоряжению собственным экономическим пространством и экономическим суверенитетом будут существенно ограничены", пояснил в комментарии для DW старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук.

Ярослав Романчук

По его мнению, хотя план в основном касается экономических инструментов, программа интеграции далеко выходит за рамки чистой экономики, ведь эти меры затрагивают возможность принятия собственных самостоятельных решений. "Фактически речь идет об экономическом поглощении", - полагает Крук. И напоминает, что чисто экономическая интеграция уже планировалась в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Минский экономист Ярослав Романчук на своей страничке в Facebook написал, что если бы речь шла только об экономике, то проект интеграции широко обсуждался бы в правительстве, среди экспертов, ученых и представителей бизнеса. Однако, по словам Романчука, предложенная модель углубления интеграции Беларуси и России - это уже вариант поглощения, слияния двух экономик в одну.

Проверка реакции белорусского общества

Политолог Андрей Егоров обращает внимание на то, что до сих пор никакой официальной и достоверной информации о путях дальнейшей интеграции никто не видел, а статья в "Коммерсанте", по его выражению, является ничем иным как обычным сливом. Им может проверяться реакция белорусского общества и ключевых политических фигур на планы, описанные в статье, считает Егоров.

Карикатура Сергея Елкина на тему введения единой валюты России и Беларуси

По его оценке, ничего хорошего обнародованная программа для Беларуси не несет: "Унификация законодательства в налоговой, банковской, таможенной и других областях ведет к фактическому установлению приоритета российских норм над белорусским законодательством - потому что вряд ли можно ожидать обратного". Политолог добавил, что хотя в программе нет ни слова о единой валюте, установление единых правил в кредитно-финансовой и банковской сфере - это и есть прямой путь к единой валюте.

Реализация интеграционной программы может отразиться и на жизни простых белорусов, предупреждает Егоров, обращая внимание на упомянутый в плане механизм "специальных экономических мер", под которыми подразумеваются российские контрсанкции против Запада: "Это значит, что Беларусь также подпадает под все санкционные российские правила - на белорусский рынок не будут проникать западные товары, а белорусские компании, как и российские, окажутся в западных санкционных списках".

Будут ли "пряники" для Минска?

Между тем нельзя сказать, что интеграционный план несет лишь неудобства и убытки для Беларуси. Ярослав Романчук "пряниками" для Минска называет цены на газ, сохранение режима поставок нефти и нефтепродуктов, предоставление новых кредитов, доступ на российский рынок белорусских товаров, а также доступ к госзаказу России.

Для Кремля предложенный вариант интеграции - это уверенное поглощение лучших активов Беларуси и подготовка к окончательному переводу Беларуси в правовой статус Татарстана, Башкортостана или Чечни, полагает Романчук.

Единственным выгодным для Минска аспектом данного плана углубленной интеграции Дмитрий Крук видит компенсацию последствий российского налогового маневра, из-за которого бюджет Беларуси в ближайшие годы понесет заметные потери. "Это маленькая краткосрочная выгода, если ее вообще можно назвать выгодой. В долгосрочном плане это сильно завязывает белорусскую экономику на Россию и ограничивает возможность для ее развития", - подвел итог экономист.

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