В Беларуси прошел онлайн-митинг памяти исчезнувшего экс-главы МВД Захаренко

Участники акции памяти исчезнувшего в 1999 году экс-главы МВД Юрия Захаренко поделились своими воспоминаниями о политике и призвали власти к расследованию обстоятельств его исчезновения.
В Беларуси в воскресенье, 10 мая, прошел митинг-реквием памяти экс-министра внутренних дел страны Юрия Захаренко. Акция была приурочена к годовщине исчезновения политика 7 мая 1999 года. Из-за эпидемии коронавируса митинг-реквием проводился в онлайн-формате на YouTube-канале "ОГП-ТВ", принадлежащем Объединенной гражданской партии.
"Захаренко был одним из самых сильных противников Лукашенко"
Акция памяти началась с архивной записи интервью Юрия Захаренко, в котором он заявлял, что не будет расстреливать людей и нарушать конституцию по приказу президента Александра Лукашенко. "Это стиль руководства президента. Более слабые ломаются, более сильных добивают, и делается послушная государственная машина. Это страшнее фашизма", - говорил бывший глава МВД Захаренко.
Ведущий митинга, оппозиционный политик Анатолий Лебедько в комментарии для DW указал, что дела исчезнувших в конце 90-х политиков - ахиллесова пята белорусской власти. "У нас подрастает поколение, которое не знает фамилии Захаренко. Митинг нужен для того, чтобы наша память не покрывалась пылью, а совесть окончательно не прекратилась в желудок", - убежден Лебедько.
В акции также приняли участие журналистка Ирина Халип, правозащитник Олег Волчек, блогер Александр Кабанов, оппозиционные политики Павел Северинец и Николай Козлов. Они поделились своими воспоминаниями об исчезнувшем экс-главе МВД.
"Помню его уверенный голос, его крутой вид, сильное рукопожатие. Юрий Захаренко, безусловно, был одним из самых сильных и опасных противников Лукашенко, и Лукашенко это знал", - рассказал Павел Северинец. Участники онлайн-митинга призвали власти к тщательному и справедливому расследованию обстоятельств исчезновения Юрия Захаренко.
Расследование исчезновения Захаренко было приостановлено
Кроме того, во время трансляции были использованы кадры из сенсационного интервью DW с бывшим бойцом белорусского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) внутренних войск МВД РБ Юрием Гаравским. В нем он признался, что весной и осенью 1999 года по приказу основателя СОБРа подполковника Дмитрия Павличенко участвовал в похищениях и убийствах политических оппонентов Александра Лукашенко - бывшего министра внутренних дел Захаренко, экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. По его словам, всех троих застрелил лично Павличенко.
Спустя два дня после опубликования интервью, 18 декабря 2019 года, Следственный комитет Беларуси возобновил предварительное расследование по факту исчезновения бывшего главы МВД республики Юрия Захаренко. Однако по прошествии трех месяцев следствие было приостановлено "в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого".
Юрий Захаренко исчез 7 мая 1999 года. 16 сентября того же года исчезли глава Центризбиркома Беларуси Виктор Гончар и поддерживавший оппозицию бизнесмен Анатолий Красовский. 7 июля 2000 года в Минске был похищен оператор ОРТ Дмитрий Завадский.
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