В Беларуси противники интеграции с РФ намерены создавать "группы защиты родины"

В белорусской столице в субботу, 21 декабря, продолжились акции протеста против углубленной интеграции с Российской Федерацией. Несмотря на то, что митинг был не санкционирован властями, никого не задержали.

В акции приняли участие чуть более ста человек. Люди держали национальные бело-красно-белые флаги, кричали лозунги "Жыве Беларусь!" и "Никаких союзов с имперской Россией".

"Нет союзу с агрессором" - плакат противников интеграции Беларуси с РФ

Протестующие единогласно приняли резолюцию, в которой обвинили "группу чиновников" во главе с президентом страны Александром Лукашенко "в предательстве и незаконной торговле интересами белорусского народа". Они призвали создавать по всей стране "группы защиты родины", задачей которых должно стать информирование людей "об опасности российской оккупации", завоевание авторитета в обществе и накопление "сил для борьбы".

На митинге выступили белорусские оппозиционные политики, среди которых и организатор акции, сопредседатель партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец. Он зачитал вырезки из конституции Беларуси, которые касаются суверенитета страны.

Митинг продолжился в формате открытого микрофона. Студент Андрей из Пинска призвал молодежь не бояться выходить на акции протеста и заявил, что молодые люди выступают за дружбу со всеми странами. Закончилась акция протеста исполнением религиозного гимна "Магутны Божа".

Четвертая акция протеста за последние две недели

Накануне в центре Минска на акцию протеста против интеграции Беларуси и России и переговоров глав обоих государств Александра Лукашенко и Владимира Путина вышло около тысячи человек. Колонна прошла по проспекту Независимости и вернулась назад к Октябрьской площади, где выстроилась в "живую цепь".

Две первые акции прошли 7 и 8 декабря и были приурочены к переговорам президентов Беларуси и России. После этого милиция вызвала около 40 человек для профилактических бесед и составления протоколов за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

Путин и Лукашенко не договорились по нефти, газу и налогам

В пятницу, 20 декабря, президенты Беларуси и России провели в Санкт-Петербурге очередной раунд переговоров об углублении интеграции в рамках Союзного государства. По их результатам министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что из 31 блока вопросов "дорожной карты" несогласованными остались только три - по нефтяной, газовой и налоговой сферам.

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