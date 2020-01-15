В Беларуси приостановлено расследование исчезновения экс-главы МВД Захаренко

Следственный комитет Республики Беларусь приостановилпредварительное следствие уголовного дела по факту исчезновения бывшего министра обороны страны Юрия Захаренко. В уведомлении Следственного комитета от 18 марта, копию которого опубликовал интернет-портал "Беларуская прауда" 23 марта, говорится, что следствие приостановлено "в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого".

Начальник Следственного отдела СК Юрий Варавко заверил, что его ведомством будут "приниматься меры по установлению виновного лица - как непосредственно, так и через органы дознания".

Правозащитник: "Властям не нужно объективное расследование"

Правозащитник Олег Волчек, представляющий интересы семьи Юрия Захаренко, заявил "Беларуской прауде", что его не удивил факт приостановки расследования по делу Юрия Захаренко. По его словам, следствие обязано было "предпринять все возможности для допроса Юрия Гаравского", признавшегося в причастности к исчезновению и убийству. То, что этого не произошло, свидетельствует о нежелании властей Беларуси "проводить объективное расследование", считает Волчек.

"Могли бы хотя бы провести пресс-конференцию и сказать, что показания Юрия Гаравского не подтвердились. Дела о насильственных похищениях (…) будут вновь лежать в сейфе у Варавко, а милиция будет раз в год составлять рапорт, что предприняла все усилия найти преступников, но не смогла", - сказал Олег Волчек.

Признательные показания Гаравского в интервью DW

Следственный комитет Беларуси возобновил предварительное расследование по факту исчезновения бывшего главы МВД дел страны Юрия Захаренко 18 декабря 2019 года. Двумя днями ранее на сайте DW было опубликовано интервью с бывшим бойцом белорусского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) внутренних войск МВД РБ Юрием Гаравским.

В нем он признался, что весной и осенью 1999 года по приказу основателя СОБРа подполковника Дмитрия Павличенко участвовал в похищениях и убийствах политических оппонентов Александра Лукашенко - бывшего министра внутренних дел Захаренко, экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. По его словам, всех троих застрелил лично Павличенко.

Юрий Захаренко исчез 7 мая 1999 года. 16 сентября 1999-го исчезли глава Центризбиркома Беларуси Виктор Гончар и поддерживавший оппозицию бизнесмен Анатолий Красовский. 7 июля 2000 года в Минске был похищен оператор ОРТ Дмитрий Завадский.

Юрий Гаравский в настоящее время находится в Швейцарии, где добивается предоставления убежища. В феврале 2020 года он встретился с дочерью Захаренко Еленой и рассказал ей о похищении и убийстве ее отца.

Смотрите также:

Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси Несогласованная акция в центре Минска В центре Минска в пятницу, 20 декабря, прошла акция протеста против интеграции Беларуси с Россией. Демонстрация не была согласована с властями, в ней приняли участие не менее 1100 человек, сообщает белорусское онлайн-издание tut.by.

Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси "Мы - тут, а вы - там" Собравшиеся на демонстрации скандировали: "Никаких союзов с имперской Россией". Участница акции держит плакат с надписью: "Давайте договоримся так: мы - тут, а вы - там".

Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси "Белорусы - не россияне" Один из участников акции держал плакат с надписью: "Мистер Путин, белорусы - не россияне".

Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси На акции выступили оппозиционеры В демонстрации участвовали белорусские оппозиционные политики - Юрий Губаревич, Павел Северинец и другие. Они выступили перед собравшимися. За участие в предыдущих акциях протеста - 7 и 8 декабря - Северинцу назначили административный арест в 15 суток, но отпустили домой, предупредив о недопустимости проведения подобных мероприятий.

Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси "25 лет - ума нет" Александр Лукашенко занимает должность президента дольше всех других глав государств в Европе - уже 25 лет. Видимо, на это намекает участница протестной акции.

Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси Живая цепь против интеграции с Россией В конце акции несколько сотен человек выстроились в живую цепь. После этого демонстрация закончилась, и участники разошлись. Хотя во время мероприятия милиционеры предупреждали собравшихся, что оно не согласовано, задержаний не было.

Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси На акцию за интеграцию с Россией... никто не пришел Утром 20 декабря также на Октябрьской площади должен был пройти митинг за интеграцию России и Беларуси. Его организовывали "левопатриотические общественные объединения" Беларуси. Акция не состоялась, потому что на нее, кроме журналистов, никто не пришел. Автор: Александра Богуславская, Минск, Анастасия Аринушкина

