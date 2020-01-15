 В Беларуси приостановлено расследование исчезновения экс-главы МВД Захаренко | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 24.03.2020

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Беларусь

В Беларуси приостановлено расследование исчезновения экс-главы МВД Захаренко

В СК заявили, что следствие по делу Захаренко приостановлено из-за невозможности установить личность обвиняемого. Ранее причастность к убийству экс-главы МВД Беларуси признал бывший боец СОБРа Гаравский в интервью DW.

Акция в Минске с требованием возобновить расследование по делу исчезнувших оппозиционеров

Акция в Минске с требованием возобновить расследование по делу исчезнувших оппозиционеров

Следственный комитет Республики Беларусь приостановилпредварительное следствие уголовного дела по факту исчезновения бывшего министра обороны страны Юрия Захаренко. В уведомлении Следственного комитета от 18 марта, копию которого опубликовал интернет-портал "Беларуская прауда" 23 марта, говорится,  что следствие приостановлено "в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого".

Начальник Следственного отдела СК Юрий Варавко заверил, что его ведомством будут "приниматься меры по установлению виновного лица -  как непосредственно, так и через органы дознания".

Правозащитник: "Властям не нужно объективное расследование"

Правозащитник Олег Волчек, представляющий интересы семьи Юрия Захаренко, заявил "Беларуской прауде", что его не удивил факт приостановки расследования по делу Юрия Захаренко. По его словам, следствие обязано было "предпринять все возможности для допроса Юрия Гаравского", признавшегося в причастности к исчезновению и убийству. То, что этого не произошло, свидетельствует о нежелании властей Беларуси "проводить объективное расследование", считает Волчек.

"Могли бы хотя бы провести пресс-конференцию и сказать, что показания Юрия Гаравского не подтвердились. Дела о насильственных похищениях (…) будут вновь лежать в сейфе у Варавко, а милиция будет раз в год составлять рапорт, что предприняла все усилия найти преступников, но не смогла", - сказал Олег Волчек.

Признательные показания Гаравского в интервью DW

Следственный комитет Беларуси возобновил предварительное расследование  по факту исчезновения бывшего главы МВД дел страны Юрия Захаренко 18 декабря 2019 года. Двумя днями ранее на сайте DW было опубликовано интервью с бывшим бойцом белорусского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) внутренних войск МВД РБ Юрием Гаравским.

В нем он признался, что весной и осенью 1999 года по приказу основателя СОБРа подполковника Дмитрия Павличенко участвовал в похищениях и убийствах политических оппонентов Александра Лукашенко - бывшего министра внутренних дел Захаренко, экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. По его словам, всех троих застрелил лично Павличенко.

Юрий Захаренко исчез 7 мая 1999 года. 16 сентября 1999-го исчезли глава Центризбиркома Беларуси Виктор Гончар и поддерживавший оппозицию бизнесмен Анатолий Красовский. 7 июля 2000 года в Минске был похищен оператор ОРТ Дмитрий Завадский

Юрий Гаравский в настоящее время находится в Швейцарии, где добивается предоставления убежища. В феврале 2020 года он встретился с дочерью Захаренко Еленой  и рассказал ей о похищении и убийстве ее отца. 

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Смотреть видео 16:35

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Контекст

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