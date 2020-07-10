В Беларуси правозащитники отчитались о ходе президентской кампании

По данным правозащитников, с начала президентской кампании в Беларуси было задержано более 700 человек, практически каждый пятый из них был впоследствии арестован.
С начала избирательной кампании на выборах президента Беларуси в стране было задержано как минимум 703 человека. 129 из них впоследствии были подвергнуты административным арестам, а 252 оштрафованы. Кроме того, на сегодняшний день в Беларуси насчитывается 24 политических заключенных. Таковы промежуточные итоги наблюдения за выборами президента Беларуси, осуществляемые белорусским правозащитным центром (ПЦ) "Весна" и Республиканским общественным объединением "Белорусский Хельсинкский Комитет" (БХК). Они были опубликованы на сайте ПЦ "Весна" в понедельник, 13 июля.
"Созданные властями условия избирательной кампании не соответствуют международным стандартам проведения справедливых, демократических выборов, основанных на принципах равной конкурентной политической борьбы", - говорится в отчете правозащитников.
По оценке авторов документа, действующий президент Беларуси, Александр Лукашенко, активно ведет агитационную кампанию с использованием государственных СМИ, "а также ресурса исполнительной "вертикали".
Критика избирательной кампании в Беларуси со стороны евродепутатов
Выборы президента должны пройти в Беларуси 9 августа. В ходе предшествующей им кампании уже был задержан целый ряд критиков Лукашенко, в том числе блогер Сергей Тихановский, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабрико, а также оппозиционные политики Павел Северинец и Николай Статкевич.
Многие международные организации, а также некоторые депутаты Европарламента критически относятся к такому развитию ситуации. Так, евродепутат от Литвы Андрюс Кубилюс, представляющий крупнейшую фракцию Европейской народной партии (ЕНП), на прошедших в Европарламенте 9 июля дебатах на тему белорусских выборов даже предложил ввести персональные санкции против "Лукашенко и его номенклатуры".
"Мы должны послать четкий сигнал Лукашенко и его номенклатуре: если 14 июля оппозиционные кандидаты не будут зарегистрированы, если политзаключенных и кандидатов не выпустят из тюрем, если людям на улицах будут угрожать и преследовать их, то будут персональные санкции", - отметил Кубилюс. К этому требованию присоединились и некоторые другие депутаты, в частности, член ЕНП от Румынии Эуджен Томак, а также Пятрас Ауштрявичюс из Литвы.
Правительство ФРГ о выборах в Беларуси
Со своей стороны правительство Германии также выразило обеспокоенность "продолжающейся эскалацией избирательной кампании" в Беларуси. "Уголовное преследование по политическим мотивам ради выключения соперников из политической борьбы, так же как и недопущение кандидатов (на пост президента. - Ред.), несмотря на то, что они отвечают всем критериям, стали бы тяжелым ударом по свободе мнений, демократии и правовому государству в Беларуси", - заявил в этой связи официальный представитель МИД ФРГ Райнер Бройль (Rainer Breul) на пресс-конференции 1 июля.
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