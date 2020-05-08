В Беларуси оппозиция отменяет выборы единого кандидата в президенты

Представители белорусской оппозиции заявили, что сбор подписей за кандидатов невозможен из-за риска заражения коронавирусом. Проведение президентских выборов 9 августа они назвали недопустимым.
В Беларуси отменена кампания по выбору единого кандидата от оппозиции на пост президента. Об этом представители пяти оппозиционных политических сил сообщили в воскресенье, 10 мая. По их мнению, объявление и проведение выборов в разгар эпидемии коронавируса "недопустимо и преступно". "В сложившихся обстоятельствах невозможно реализовать все заложенные в праймериз (народном голосовании) процедуры и определить единого кандидата", - говорится далее в сообщении.
Проведение президентских выборов в настоящее время свидетельствует о "желании использовать пандемию как дополнительный инструмент для дальнейшей узурпации власти и лишения белорусов права голоса", считают лидеры пяти оппозиционных сил. Они считают очевидным, что из-за риска заражения коронавирусом сбор подписей за кандидатов становится невозможным.
Оппозиция также указывает на задержания и другие репрессии в отношении блогеров, журналистов и активистов, которые, по ее мнению, свидетельствует о том, что президент Александр Лукашенко, "потеряв поддержку граждан", намерен "удерживать власть исключительно насилием".
Лукашенко намерен избраться на шестой срок
Президентские выборы в Беларуси намечены на 9 августа. Для определения единого кандидата от оппозиции совместные праймериз собирались проводить пять политических сил - Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), Партия БНФ, Объединенная гражданская партия, а также движение "За свободу" и оргкомитет по созданию партии "Белорусская христианская демократия".
Лукашенко уже объявил о намерении возглавить страну в шестой раз. Об участии в выборах также заявили экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало, политический блогер Сергей Тихановский, председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень и лидер Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич.
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