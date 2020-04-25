В Беларуси ожидают первую партию нефти из Саудовской Аравии

80 тысяч тонн нефти, купленной Беларусью у саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco, будут доставлены танкером в литовский порт Клайпеда.
80 тысяч тонн нефти закупила Беларусь в Саудовской Аравии у национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Об этом в среду, 29 апреля, сообщает государственное информагентство БелТА со ссылкой на пресс-секретаря концерна "Белнефтехим" Александра Тищенко.
По словам Тищенко, прибытие танкера с нефтью в литовский порт Клайпеда ожидается 11 мая. "Рынок покажет, как будем действовать дальше", - отметил он в связи с вопросом о дальнейших планах на покупку саудовской нефти.
Нефтяной спор Минска с Москвой
Не договорившись о цене, с 1 января 2020 года Россия прекратила поставки нефти в Беларусь, после чего Минск стремительно начал искать альтернативы, для чего разослал коммерческие предложения о покупке ею нефти предприятиям Украины, Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана.
В январе белорусская нефтяная компания БНТ закупила партию норвежской нефти, добываемой на месторождении Johan Sverdrup. 80 тысяч тонн сырья были доставлены танкером в порт Клайпеда, а оттуда к Новополоцкому НПЗ ("Нафтан") по железной дороге.
9 марта цены на нефть на мировом рынке рухнули на 30% из-за провала переговоров стран - членов ОПЕК с Россией и другими партнерами организации о дополнительном сокращении объемов добычи в условиях падения спроса из-за коронавируса.
Главная проблема Минска - это неотработанная логистика поставок альтернативной нефти. В апреле Беларусь получила около 2 млн тонн нефти. Из них 1,56 млн тонн - это российские поставки, остальной объем - танкерные поставки, в том числе из Азербайджана и Норвегии, и собственная добыча, указывает БелТА.
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