В Беларуси задержан главный редактор "Ежедневника" Сергей Сацук

Сергея Сацука, занимавшегося расследованиями о коррупции во властных структурах Беларуси, подозревают во взяточничестве. Ранее он заявлял об угрозах в свой адрес.
В Беларуси задержан главный редактор делового интернет-издания "Ежедневник" Сергей Сацук по подозрению в получении взятки. В отношении журналиста возбуждено уголовное дело. Обвинение во взяточничестве пока не предъявлено, сообщила редакция "Ежедневника" в четверг, 26 марта.
Одноременно коллеги белорусского журналиста связали его задержание с вышедшим в августе сюжетом на государственном телеканале БТ, котором утверждалось, что главред "Ежедневника" якобы получил 5 тысяч долларов за написание статьи о коррупции в министерстве здравоохранения.
"Собственно, за эту статью и за многие другие правоохранительным органам правильнее было бы премию дать Сергею за помощь в борьбе с коррупцией, а не задерживать. Ведь со статей в "Ежедневнике" и началось нормальное расследование знаменитого "дела медиков", хотя все факты, изложенные в них, давным-давно были у правоохранительных органах, ведущих борьбу с коррупцией", - заявила редакция издания.
Угрозы в адрес Сацука
Коллеги также сообщили, что после критических статей о коррупции в Минздраве к Сацуку пришел человек и предупредил, что его "либо посадят, либо убьют". "Мы абсолютно уверены, что Сергей не брал никаких 5 тысяч долларов, да никто их не предлагал. В Беларуси просто нет соответствующего рынка, нет спроса и предложения", - отмечается далее. Редакция расценивает задержание Сацука "как фрагмент борьбы коррупционеров с человеком, который посмел посягнуть на их выстроенную систему", подчеркивается в сообщении.
Сам Сергей Сацук незадолго до задержания заявлял, что с ним пытаются расправиться за его профессиональную деятельность и связывал угрозы с августовским сюжетом БТ. В частности, 23 марта в интервью Naviny.by он сообщил о предупреждении от неназванного человека, который ему прямо заявил, что если он не остановится, его "либо грохнут, либо посадят".
По словам его супруги, Сацук до 27 марта будет находиться в изоляторе временного содержания на улице Окрестина в Минске. "До пятницы он будет там, а пятницу уже будет решаться вопрос: либо предъявят обвинение, либо отпустят", - заявила Жанна Сацук в интервью БелаПАН. Она также сообщила, что допрос проходил в присутствии дежурного адвоката, который находился не на стороне подзащитного. "Адвокат сам считает, что он виновен и что его преступление как на ладони, как он мне сказал", - указала она, сообщив о намерении нанять другого защитника.
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