В Беларуси задержан главный редактор "Ежедневника" Сергей Сацук

В Беларуси задержан главный редактор делового интернет-издания "Ежедневник" Сергей Сацук по подозрению в получении взятки. В отношении журналиста возбуждено уголовное дело. Обвинение во взяточничестве пока не предъявлено, сообщила редакция "Ежедневника" в четверг, 26 марта.

Одноременно коллеги белорусского журналиста связали его задержание с вышедшим в августе сюжетом на государственном телеканале БТ, котором утверждалось, что главред "Ежедневника" якобы получил 5 тысяч долларов за написание статьи о коррупции в министерстве здравоохранения.

"Собственно, за эту статью и за многие другие правоохранительным органам правильнее было бы премию дать Сергею за помощь в борьбе с коррупцией, а не задерживать. Ведь со статей в "Ежедневнике" и началось нормальное расследование знаменитого "дела медиков", хотя все факты, изложенные в них, давным-давно были у правоохранительных органах, ведущих борьбу с коррупцией", - заявила редакция издания.

Угрозы в адрес Сацука

Коллеги также сообщили, что после критических статей о коррупции в Минздраве к Сацуку пришел человек и предупредил, что его "либо посадят, либо убьют". "Мы абсолютно уверены, что Сергей не брал никаких 5 тысяч долларов, да никто их не предлагал. В Беларуси просто нет соответствующего рынка, нет спроса и предложения", - отмечается далее. Редакция расценивает задержание Сацука "как фрагмент борьбы коррупционеров с человеком, который посмел посягнуть на их выстроенную систему", подчеркивается в сообщении.

Сам Сергей Сацук незадолго до задержания заявлял, что с ним пытаются расправиться за его профессиональную деятельность и связывал угрозы с августовским сюжетом БТ. В частности, 23 марта в интервью Naviny.by он сообщил о предупреждении от неназванного человека, который ему прямо заявил, что если он не остановится, его "либо грохнут, либо посадят".

По словам его супруги, Сацук до 27 марта будет находиться в изоляторе временного содержания на улице Окрестина в Минске. "До пятницы он будет там, а пятницу уже будет решаться вопрос: либо предъявят обвинение, либо отпустят", - заявила Жанна Сацук в интервью БелаПАН. Она также сообщила, что допрос проходил в присутствии дежурного адвоката, который находился не на стороне подзащитного. "Адвокат сам считает, что он виновен и что его преступление как на ладони, как он мне сказал", - указала она, сообщив о намерении нанять другого защитника.

Смотрите также:

Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси Несогласованная акция в центре Минска В центре Минска в пятницу, 20 декабря, прошла акция протеста против интеграции Беларуси с Россией. Демонстрация не была согласована с властями, в ней приняли участие не менее 1100 человек, сообщает белорусское онлайн-издание tut.by.

Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси "Мы - тут, а вы - там" Собравшиеся на демонстрации скандировали: "Никаких союзов с имперской Россией". Участница акции держит плакат с надписью: "Давайте договоримся так: мы - тут, а вы - там".

Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси "Белорусы - не россияне" Один из участников акции держал плакат с надписью: "Мистер Путин, белорусы - не россияне".

Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси На акции выступили оппозиционеры В демонстрации участвовали белорусские оппозиционные политики - Юрий Губаревич, Павел Северинец и другие. Они выступили перед собравшимися. За участие в предыдущих акциях протеста - 7 и 8 декабря - Северинцу назначили административный арест в 15 суток, но отпустили домой, предупредив о недопустимости проведения подобных мероприятий.

Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси "25 лет - ума нет" Александр Лукашенко занимает должность президента дольше всех других глав государств в Европе - уже 25 лет. Видимо, на это намекает участница протестной акции.

Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси Живая цепь против интеграции с Россией В конце акции несколько сотен человек выстроились в живую цепь. После этого демонстрация закончилась, и участники разошлись. Хотя во время мероприятия милиционеры предупреждали собравшихся, что оно не согласовано, задержаний не было.

Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси На акцию за интеграцию с Россией... никто не пришел Утром 20 декабря также на Октябрьской площади должен был пройти митинг за интеграцию России и Беларуси. Его организовывали "левопатриотические общественные объединения" Беларуси. Акция не состоялась, потому что на нее, кроме журналистов, никто не пришел. Автор: Александра Богуславская, Минск, Анастасия Аринушкина

