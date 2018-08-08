 В Беларуси задержана главред новостного агентства БелаПАН | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 09.08.2018

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Беларусь

В Беларуси задержана главред новостного агентства БелаПАН

Главного редактора БелаПАН Ирину Левшину задержали по делу о неправомерном доступе к подписке государственного агентства "Белта". Ранее в БелаПАН и других изданиях прошли обыски.

Тюрьма в Минске (фото из архива)

Тюрьма в Минске (фото из архива)

В Беларуси задержана главный редактор информационного агентства БелаПАН Ирина Левшина. Как сообщает Следственный комитет в четверг, 9 августа, с Левшиной проводятся следственные действия по уголовному делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации.

Ранее по этому делу были задержаны корреспондент DW Павлюк Быковский и журналист Алексей Жуков. Следователи также сообщили об участии в следственных действиях должностных лиц редакционно-издательского учреждения "Культура и искусство", портала недвижимости Realt и интернет-телевидения "АйТиВи".

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Незаконный доступ к подписке "Белты"

Во вторник прошли обыски в офисах крупнейшего в Беларуси новостного интернет-портала tut.by и информационного агентства БелаПАН. Их сотрудников, а также работников издательского дома "Белорусская наука" подозревают в "несанкционированном доступе к компьютерной информации, совершенном из личной заинтересованности и повлекшем причинение существенного вреда". Речь идет о незаконном доступе к платной информации государственного агентства "Белта".

По информации Белорусской ассоциации журналистов, на трое суток были задержаны главный редактор tut.by Марина Золотова, редактор tut.by Анна Калтыгина, менеджер ленты новостей tut.by Галина Уласик и обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова. Для допроса были задержаны и позже отпущены сотрудники tut.by Ульяна Бобоед, Дмитрий Бобрик и редактор БелаПАН Андрей Середа.

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