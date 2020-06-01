 В Беларуси задержали претендента на пост президента Владимира Непомнящих | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 05.06.2020

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Беларусь

В Беларуси задержали претендента на пост президента Владимира Непомнящих

О задержании Владимира Непомнящих, называющего себя "кандидатом протеста" на выборах президента Беларуси, сообщил общественный активист Василий Поляков.

Оппозиционный политик Владимир Непомнящих

Оппозиционный политик Владимир Непомнящих

Претендент на пост президента Беларуси Владимир Непомнящих был задержан в пятницу, 5 июня, в Гомеле. Об этом сообщает белорусское онлайн-издание Tut.by со слов общественного активиста Василия Полякова.

"Владимир находился на улице, когда к нему подошли и попросили "проследовать", сказали, что он задержан, так как на него есть протокол, какой - не уточнили. Владимир мне позвонил и сказал, что его везут в Центральный РОВД", - цитирует издание слова Полякова.

Сам Владимир Непомнящих называет себя "кандидатом протеста". Как сообщает корреспондент DW в Минске, инициативную группу Владимира Непомнящих для участия в выборах президента Беларуси зарегистрировали.

Ожидается, что президентские выборы в Беларуси будут проведены 9 августа.

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    Автор: Александра Богуславская, Минск, Анастасия Аринушкина


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