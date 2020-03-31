В Беларуси возбудили дело о взятке против главреда "Ежедневника" Сацука

Комитет государственного контроля (КГК) Беларуси возбудил уголовное дело против Сергея Сацука - главного редактора и владельца онлайн-издания "Ежедневник", известного критическими репортажами о системе здравоохранения в РБ. Как сообщается на сайте КГК во вторник, 31 марта, Сацук был задержан 25 марта департаментом финансовых расследований КГК "за получение взятки в крупном размере".

По версии ведомства, Сацук получил 5000 долларов США "за подготовку и размещение на принадлежащем ему сайте статьи, содержащей компрометирующие сведения в отношении конкурентов субъекта хозяйствования - компании "Анимед". В настоящий момент журналист заключен под стражу, а материалы дела готовятся к передаче в Следственный комитет Республики Беларусь, говорится в сообщении.

"Репортеры без границ" критикуют арест Сергея Сацука

В международной неправительственной организации "Репортеры без границ" (RSF) встретили новость о возбуждении уголовного дела против главреда белорусского онлайн-издания жесткой критикой, назвав арест Сацука "попыткой запугивания независимых СМИ в Беларуси".

По мнению представителей организации, репортеру-расследователю Сацуку грозит теперь 10 лет тюрьмы за критику стратегии президента Беларуси Александра Лукашенко по борьбе с эпидемией COVID-19 в стране. "Репортеры без границ" осуждают кампанию запугивания со стороны белорусских властей и требуют немедленного освобождения (Сергея Сацука. - Ред.)", - говорится в пресс-релизе RSF.

"Арест главреда "Ежедневника" является предупреждением для СМИ, которые ставят под сомнение политику правительства Беларуси в области здравоохранения", - заявила глава отделения организации по Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавелье.

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