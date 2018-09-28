 В Барселоне перед годовщиной референдума произошли столкновения | Новости из Германии о Европе | DW | 29.09.2018

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Европа

В Барселоне перед годовщиной референдума произошли столкновения

Каталонская полиция попыталась развести участников демонстрации в поддержку независимости и представителей противоположного лагеря. Пострадали минимум десять человек.

Полицейских в Барселоне забросали сухими красками

Полицейских в Барселоне забросали сухими красками

В Барселоне произошли столкновения сторонников независимости Каталонии и правоохранительных органов. Об этом в субботу, 29 сентября, сообщила местная газета La Vanguardia.

На площади Пласа-де-Каталунья в центре города в преддверии годовщины со дня проведения референдума о независимости Каталонии 1 октября на демонстрацию собрались порядка шести тыс. человек.

В тот же район стянулись около 1,800 митингующих из группы Jusapol, выступающей на стороне правоохранительных органов и оказывающей поддержку полицейским, которые несли службу во время событий годичной давности.

Для предотвращения беспорядков в ситуацию вмешалась каталонская полиция Mossos d'Esquadra, которая постаралась развести представителей двух противоборствующих лагерей.

Полицейских забросали сухими красками

В результате демонстранты забросали полицейских сухими красками и подручными предметами. Сотрудники правопорядка пустили в ход дубинки и полицейские щиты.

Контекст

На выборах в Каталонии победили сторонники ее независимости. Какие последствия может иметь эта победа, будет ли поставлено под вопрос единство Испании, разбиралась DW. (22.12.2017)

Можно ли отказаться от "Европы национальных государств" в пользу "Европы регионов"? Подобная инициатива может вывести Каталонию из тупика, но привести к хаосу в ЕС, считает Бернд Ригерт. (22.10.2017)

В ходе столкновений пострадали минимум десять человек, еще трое были задержаны.

Во вторник, 11 сентября, массовые демонстрации сторонников независимости Каталонии собрали около одного миллиона человек - почти столько же, сколько и год назад.

Правительство Испании в начале ноября 2017 года отправило в отставку каталонскую администрацию и лишило полномочий региональный парламент. Поводом послужила организация местными политиками референдума о независимости региона и провозглашение "суверенной каталонской республики". Подобные действия были признаны КС незаконными.

Судебные органы Испании возбудили дела против ряда каталонских политиков по обвинению в растрате бюджетных средств и других правонарушениях. Между тем победителями внеочередных парламентских выборов в Каталонии, состоявшихся 21 декабря, вновь оказались сторонники ее независимости. Они настаивают на восстановлении уволенной администрации во главе с Пучдемоном.

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  • Региональный парламент Каталонии

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    Обострение отношений с Мадридом, которое привело к нынешней ситуации, началось в 2006-м, когда Каталония приняла новый вариант Устава автономии. Он предусматривает, в частности, изменение госфинансирования и обязывает граждан региона владеть каталанским языком. В 2010 году Верховный суд Испании признал новый устав незаконным - и конфликт между Барселоной и Мадридом начал набирать обороты.

  • Завоевание Майорки (репродукция)

    Каталония на пути к независимости

    Сепаратизм родом из Средневековья

    Стремление Каталонии к самостоятельности росло на протяжении веков. С Х до нач. XVIII в. этот регион был независимым. Но в 1714 году в итоге войны за испанское наследство и подчинения Каталонии Бурбонам здесь были расформированы органы местной власти, а государственным языком объявлен испанский. К концу XIX в. Каталония восстановила свое значение за счет экономического и культурного подъема.

  • Гражданская война в Испании

    Каталония на пути к независимости

    Под диктатурой Франко

    Победа фашистов в гражданской войне в Испании в 1939-м принесла каталонцам новую волну подавления свобод и запрет региональных языков. Лишь после смерти диктатора Франко в 1975 году Каталония смогла претендовать на большую независимость. Демократическая конституция 1978 года и Уставы автономии 1979 года закрепили самоуправления автономных регионов Испании, в том числе и Каталонии.

  • Spanien Barcelona - Katalanische Regierung und Abgeordnete singen Nationalhymne von Katalonien (Reuters/A. Gea)

    Каталония на пути к независимости

    Декларация о независимости

    Спустя 10 дней после проведения незаконного референдума, каталонское правительство принимает документ о независимости региона. "Мы учреждаем Каталонскую республику в качестве независимого и суверенного государства", говорится в нем. Однако провозглашение независимости было отложено.

  • Мариано Рахой

    Каталония на пути к независимости

    А была ли независимость?

    11 октября премьер-министр Испании Мариано Рахой предъявил властям региона ультиматум: Каталония должна пояснить, объявила она независимость или нет. Это необходимое условие для того, чтобы можно было применить 155-ю статью конституции и лишить Каталонию статуса автономии.

  • Spanien Katalonien Separatisten feiern in Barcelona (Reuters/Y. Hermann)

    Каталония на пути к независимости

    Роспуск каталонского парламента

    Под давлением центральных властей парламент Каталонии, после тайного голосования на заседании 27 октября, объявил о процессе создания независимого государства. В ответ правительство Испании приняло решение о роспуске региональной администрации, а также о введении прямого управления в Каталонии, согласно 155-й статье конституции Испании.Также было объявлено о проведении новых выборов.

  • Spanien - Demonstrationen für die Einheit von Spanien und Katalonien in Barcelona (Reuters/Y. Herman)

    Каталония на пути к независимости

    Массовая демонстрация противников независимости Каталонии

    На улицы Барселоны 29 октября вышли, по разным оценкам, от 300 тысяч до миллиона сторонников единства Испании. Марш прошел под лозунгом: "Каталония - это мы все".

  • Spanien Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Puigdemont (Getty Images/D. Ramos)

    Каталония на пути к независимости

    Бегство в Брюссель

    Лишенный Мадридом полномочий глава Каталонии Карлес Пучдемон выехал 30 октября с соратниками из Барселоны в Бельгию. В Испании сепаратистов обвиняют в мятеже, бунте и нецелевом использовании государственных средств. Однако сам Пучдемон заявил, что не будет просить политического убежища, а вернется в Испанию, если ему будет гарантировано справедливое судебное разбирательство.

    Автор: Наталья Мехед, Галина Петровская


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На выборах в Каталонии победили сепаратисты: что дальше?

Контекст

Каталония на пути к независимости

Несмотря на запрет властей Испании, 1 октября в Каталонии был проведен референдум о независимости. К каким последствиям для региона может привести плебисцит - в галерее DW. (02.10.2017)  

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