В Барселоне задержан подозреваемый в подготовке теракта

Испанская полиция задержала в Барселоне мужчину, подозреваемого в подготовке теракта, сообщило агентство Reuters в пятницу, 8 мая, со ссылкой на Гражданскую гвардию Испании.



Согласно этой информации, речь идет о марроканце с крайне радикальными исламистскими взглядами, который предположительно связан с террористической группировкой "Исламское государство". Задержание стало результатом расследования, проведенного совместно со спецслужбами Марокко и США, говорится в сообщении. Подробности о подготовке теракта пока неизвестны.

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