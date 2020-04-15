В Барселоне задержан подозреваемый в подготовке теракта

Испанская полиция задержала в Барселоне мужчину, подозреваемого в подготовке теракта, сообщило агентство Reuters в пятницу, 8 мая, со ссылкой на Гражданскую гвардию Испании.
Согласно этой информации, речь идет о марроканце с крайне радикальными исламистскими взглядами, который предположительно связан с террористической группировкой "Исламское государство". Задержание стало результатом расследования, проведенного совместно со спецслужбами Марокко и США, говорится в сообщении. Подробности о подготовке теракта пока неизвестны.
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Микроавтобус на пешеходной улице
Около 17.00 по местному времени белый микроавтобус на большой скорости проехал порядка 550 метров по пешеходной улице Рамбла в центре Барселоны, виляя из стороны в сторону и сбивая людей. Вскоре после инцидента полиция заявила, что рассматривает произошедшее как теракт.
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Теракт в Барселоне: как это было
Террорист успел скрыться
Водитель микроавтобуса скрылся с места преступления. Сразу же были начаты его поиски по всему городу. Сообщения о том, что двое вооруженных мужчин задержаны в одном из баров города, власти вскоре опровергли.
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Теракт в Барселоне: как это было
Задержаны два подозреваемых
Примерно через три часа после атаки полиция сообщила о задержании одного подозреваемого в причастности к совершению теракта. Вскоре после этого был задержан еще один человек. Водитель фургона пока не найден.
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Теракт в Барселоне: как это было
ИГ взяло на себя ответственность
Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) заявила о своей причастности к теракту в Барселоне. По ее утверждениям, эту атаку совершил "один из солдат" ИГ.
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Теракт в Барселоне: как это было
Жертвы теракта
Власти Каталонии сообщили, что в результате теракта погибли не менее 13 человек и еще более 100 получили ранения. Число жертв может возрасти.
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Теракт в Барселоне: как это было
Эвакуация
Полиция оцепила район вокруг места теракта и провела эвакуацию людей.
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Опустевшие улицы
Власти Каталонии призвали жителей города и туристов оставаться в домах и избегать перемещений по городу без необходимости, чтобы не препятствовать полицейской операции.
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Теракт в Барселоне: как это было
Траур
Власти Каталонии объявили трехдневный траур в регионе в память о жертвах теракта на улице Рамбла.
Автор: Илья Коваль