 В Барселоне задержан подозреваемый в подготовке теракта | Новости из Германии о Европе | DW | 08.05.2020

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Европа

В Барселоне задержан подозреваемый в подготовке теракта

Задержанного марокканца подозревают в связях с "Исламским государством". Его поимка стала результатом расследования, проведенного совместно со спецслужбами Марокко и США.

Испанская полиция

Испанская полиция (фото из архива)

Испанская полиция задержала в Барселоне мужчину, подозреваемого в подготовке теракта, сообщило агентство Reuters в пятницу, 8 мая, со ссылкой на Гражданскую гвардию Испании.

Согласно этой информации, речь идет о марроканце с крайне радикальными исламистскими взглядами, который предположительно связан с террористической группировкой "Исламское государство". Задержание стало результатом расследования, проведенного совместно со спецслужбами Марокко и США, говорится в сообщении. Подробности о подготовке теракта пока неизвестны.

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  • микроавтобус на Рамбле

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  • испанские полицейские

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    Задержаны два подозреваемых

    Примерно через три часа после атаки полиция сообщила о задержании одного подозреваемого в причастности к совершению теракта. Вскоре после этого был задержан еще один человек. Водитель фургона пока не найден.

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    Власти Каталонии сообщили, что в результате теракта погибли не менее 13 человек и еще более 100 получили ранения. Число жертв может возрасти.

  • Spanien Barcelona Lieferwagen fährt in Menschenmenge (Imago/Agencia EFE/A. Dalmau)

    Теракт в Барселоне: как это было

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  • Spanien Barcelona Lieferwagen fährt in Menschenmenge | Straßensperrung (picture-alliance/AP Photos/M. Fernandez)

    Теракт в Барселоне: как это было

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    Власти Каталонии призвали жителей города и туристов оставаться в домах и избегать перемещений по городу без необходимости, чтобы не препятствовать полицейской операции.

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    Автор: Илья Коваль


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В Германии задержаны таджики, готовившие теракты

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В центре Барселоны автофургон въехал в толпу пешеходов, погибли не менее 13 человек, еще 130 ранены. В городе Камбрильс предотвращен еще один теракт. DW собрала все основные факты о произошедшем. (18.08.2017)  

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